Ядерне роззброєння Росії: що Путін хоче взамін

Путін зробив ряд заяв про вихід Росії з договорів про ракети середньої та меншої дальності. Але насправді - це не пусті слова, а частина домовленостей, які були досягнуті між ним та Трампом в Анкориджі

Відразу після зустрічі на Алясці Путін почав говорити про необхідність скорочення ядерної зброї. Нова (сьогоднішня) порція заяв - це продовження цього треку. Суть цієї гри дуже проста: Росія та США можуть оголосити чи то про часткове скорочення кількості боєголовок чи навпаки, видадуть за перемогу, що не буде нарощування кількості боєголовок, але цю історію Трамп зможе продати в США. Адже він не тільки зупинив сім воєн, він ще й зупинив ядерну війну. Частиною цих домовленостей, також є Білорусь. Росіяни під шумок пообіцяли не розміщувати там ядерку в обмін на певне потепління. Але для нас важливо інше - Білорусь була пробною кулею, де обидві сторони на ділі продемонстрували, що готові йти на певні кроки і дотримуватися домовленостей. В усій цій схемі є одна проблема - Китай, який доволі жорстко оголосив відразу після Аляски, що не буде грати в цю гру. Але схоже, Путіна це не зупиняє. Для нього вкрай важлива диверсифікація його (російських) стосунків між США і Китаєм. Як економічна так і політична. Схоже, Путін не готовий так легко впасти в китайські обійми, як це до останнього часу здавалося. Що хоче Путін взамін? На жаль, він хоче посилення тиску зі сторониина США на Україну по виходу з Донбасу.