Головні особливості БК Фаворит

Букмекерська контора Фаворит приймає ставки на спорт з 1999 року та є одним із найбільш популярних букмекерів на ринку України, а також деяких інших країн. Тут https://geneva.lviv.ua/favorit-sport/ ви можете прочитати детальний огляд цього букмекера. Розглянемо найважливіші особливості цієї контори.

Загальна інформація про БК Фаворит

Букмекер дозволяє робити ставки більш ніж чим на 30 різних спортивних напрямків. БК Фаворит приймає ставки не тільки на популярні види спорту (футбол, баскетбол, хокей, теніс, бокс), але й на екзотичні (бадмінтон, флорбол та інші). Фаворит має міжнародну ліцензію Кюрасао, а також українську ліцензію КРАІЛ.

Огляд БК Фаворит

Кожен користувач букмекерської контори може відкрити рахунок у гривнях, доларах, євро та деяких інших валютах.

Відео дня

Офіційний сайт

Основні розділи букмекерської контори винесені в головне навігаційне меню, що знаходиться у верхній частині сайту. Трохи нижче виводяться банери з актуальною інформацією про бонуси та деякі популярні спортивні події. На головній сторінці представлена лінія. У лінії доступні актуальні для ставок події із зазначенням коефіцієнтів, які можна сортувати за видами спорту.

Мобільний додаток та мобільна версія

Сайт букмекерської контори "Фаворит" має версію для мобільних пристроїв. Також у контори є мобільний додаток, який доступний для завантаження з офіційного сайту. Мобільна версія та додаток відрізняються простим і зрозумілим інтерфейсом, а також успішно адаптують всі основні функції букмекерської контори Фаворит під смартфони та планшети.

Лінія, розпис, коефіцієнти

Щодня в букмекерській конторі Фаворит можна робити ставки на приблизно 15-20 тисяч подій. Розпис нерідко дуже широкий, для популярних подій він може включати близько 300 маркетів або навіть більше. Доступні всі популярні типи ставок: ординар, експрес, фора, тотал, ставки на статистику та інші.

Рівень коефіцієнтів трохи вищий за середній. Розмір маржі залежить від виду спорту та в середньому становить 8%.

Поповнення рахунку

Внести депозит у букмекерській конторі Фаворит можна більш ніж 20 різними способами, серед яких:

Картки банків Віза та МайстерКард;

Електронні гаманці Скрілл, Нетеллер та інші;

Мобільні платежі;

Криптовалюти;

У разі поповнення рахунку комісія не вилучається, а гроші зараховуються майже миттєво. Виводити виграні на ставках гроші можна тими самими способами, що і вносити депозит.

Бонуси

БК Фаворит пропонує своїм клієнтам бонусну винагороду за перший депозит у розмірі 100% від суми поповнення. При цьому максимальний розмір бонусу обмежений 4000 гривень. Також після першого поповнення беттер може розраховувати на ставку без ризику на суму до 500 гривень.

Додаткові можливості

У букмекерській конторі "Фаворит" доступні прямі трансляції багатьох спортивних подій. Прямі трансляції супроводжуються інфографікою та іншою корисною інформацією. Крім цього, на сайті є розділ з детальною статистикою з різних спортивних подій.

Основні переваги букмекерської контори Фаворит

Закінчуючи огляд БК Фаворит виділимо головні сильні сторони цього букмекера, до яких можна віднести:

Широка лінія та розпис;

Більше 20 способів поповнення рахунку та виведення коштів;

Коефіцієнти вищі за середні;

Наявність прямих трансляцій;

Функціональна мобільна версія;

Бонус за перше поповнення рахунку;

Ці переваги і зробили букмекерську контору Фаворит дуже популярною серед любителів спортивних ставок в Україні та за її межами.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/12/anglijska-premyer-liga-vygidni-stavky-na-sport-najvyshhi-koeficziyenty-u-merezhi/