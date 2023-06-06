Главные особенности БК Фаворит

Букмекерская контора Фаворит принимает ставки на спорт с 1999 года и является одним из самых популярных букмекеров на рынке Украины и некоторых других стран. Здесь https://geneva.lviv.ua/favorit-sport/ вы можете прочитать подробный обзор этого букмекера. Рассмотрим важнейшие особенности данной конторы.

Общая информация о БК Фаворит

Букмекер позволяет делать ставки более чем на 30 разных спортивных направлений. БК Фаворит принимает ставки не только на популярные виды спорта (футбол, баскетбол, хоккей, теннис, бокс), но и экзотические (бадминтон, флорбол и другие). Фаворит имеет международную лицензию Кюрасао, а также украинскую лицензию КРАИЛ.

Обзор БК Фаворит

Каждый пользователь букмекерской конторы может открыть счет в гривнах, долларах, евро и других валютах.

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Официальный сайт

Основные разделы букмекерской конторы вынесены в главное навигационное меню, находящееся в верхней части сайта. Чуть ниже выводятся баннеры с актуальной информацией о бонусах и некоторых популярных спортивных событиях. На главной странице представлена линия. В линии доступны актуальные для ставок события с указанием коэффициентов, которые можно сортировать по видам спорта.

Мобильное приложение и мобильная версия

Сайт букмекерской конторы "Фаворит" имеет версию для мобильных устройств. Также в конторе есть мобильное приложение, которое доступно для загрузки с официального сайта. Мобильная версия и приложение отличаются простым и понятным интерфейсом, а также успешно адаптируют все основные функции букмекерской конторы Фаворит под смартфоны и планшеты.

Линия, роспись, коэффициенты

Ежедневно в букмекерской конторе Фаворит можно делать ставки примерно на 15-20 тысяч событий. Роспись нередко очень широка, для популярных событий она может включать около 300 маркеров или даже больше. Доступны все популярные типы ставок: ординар, экспресс, фора, тотал, ставки на статистику и другие.

Уровень коэффициентов несколько выше среднего. Размер маржи зависит от вида спорта и составляет в среднем 8%.

Пополнение счета

Внести депозит в букмекерской конторе Фаворит можно более чем 20 разными способами, среди которых:

Карточки банков Виза и МастерКард;

Электронные кошельки Скрилл, Нетеллер и другие;

Мобильные платежи;

Криптовалюты;

При пополнении счета комиссия не изымается, а деньги засчитываются почти мгновенно. Выводить выигранные на ставках деньги можно теми же способами, что и вносить депозит.

Бонусы

БК Фаворит предлагает своим клиентам бонусное вознаграждение за первый депозит в размере 100% от суммы пополнения. При этом максимальный размер бонуса ограничен 4000 гривен. Также после первого пополнения Беттер может рассчитывать на ставку без риска на сумму до 500 гривен.

Дополнительные возможности

В букмекерской конторе "Фаворит" доступны прямые трансляции многих спортивных событий. Прямые трансляции сопровождаются инфографикой и другой полезной информацией. Кроме этого, на сайте есть раздел с подробной статистикой из разных спортивных событий.

Основные преимущества букмекерской конторы Фаворит

Заканчивая обзор БК Фаворит выделим главные сильные стороны этого букмекера, к которым можно отнести:

Широкая линия и роспись;

Более 20 способов пополнения счета и вывода средств;

Коэффициенты выше средних;

наличие прямых трансляций;

функциональная мобильная версия;

Бонус за первое пополнение счета;

Эти преимущества и сделали букмекерскую контору Фаворит очень популярной среди любителей спортивных ставок в Украине и за ее пределами.

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