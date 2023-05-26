Вибираємо сонячні батареї для дому

Вже давно альтернативним джерелом живлення є сонячне світло. Завдяки сонячним генераторам можна добре заощадити на оплаті комунальних платежів з електроенергії. Для тих, хто хоче бути незалежним від центральної електрики, необхідно встановити сонячні панелі для дому. Розглянемо види сонячних панелей та як їх вибирати.

Різновиди сонячних генераторів

Сонячні генератори складаються з панелей, інверторів, контролерів та акумулятора. Завдяки панелям відбувається прийом джерела енергії. Існує 4 різновиди сонячних панелей:

Полікристалічні. ККД – 10-18%. Монокристалічні. ККД – 20-25%. Аморфні. ККД – 18%. Плівкові. ККД – 10-12%.

ККД – коефіцієнт корисної дії. Саме ККД повинен бути основним критерієм при виборі сонячних батарей, адже чим вище показники ККД, тим краща працездатність генератора.

На що звернути увагу при виборі

У момент вибору сонячних батарей, крім ККД, слід звертати увагу на такі фактори, як:

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Потужність. Для приватного будинку необхідно вибирати сонячні батареї від 1000 Вт та вище. Для живлення електротехніки (холодильник, телевізор, мікрохвильова піч) достатньо потужності панелі від 500 Вт.

Термін експлуатації. Усі сонячні батареї прослужать упродовж від 25 до 30 років.

Для того, щоб ваші сонячні генератори прослужили більш довго необхідно стежити за тим, щоб на сонячних батареях не було механічних пошкоджень. Якщо є потреба, слід встановити вітро загороджувальні конструкції, які врятують панелі від падінь через сильні вітри.

Де замовити сонячні батареї?

Вигідно придбати сонячні електростанції можна у компанії Atmosfera. Понад 15 років компанія Atmosfera пропонує сонячні генератори для приватних та багатоповерхових домівок, енергетичних кооперативів та об'єктів соціальної інфраструктури.

Супутні послуги для клієнтів компанії Атмосфера:

Заміна обладнання та проведення діагностики у разі виходу з ладу одного або більше елементів станції.

Постійний онлайн моніторинг за тим, щоб ваша електростанція працювала.

Повне обслуговування.

Для вибору необхідної електростанції та її покупки необхідно зв'язатися з менеджерами компанії.