Выбираем солнечные батареи для дома

Уже давно альтернативным источником питания есть солнечный свет. Благодаря солнечным генераторам можно хорошо сэкономить на оплате коммунальных платежей по электроэнергии. Для тех, кто хочет быть независимым от центрального электричества, необходимо установить солнечные панели для дома. Рассмотрим виды солнечных панелей и как их выбирать.

Разновидности солнечных генераторов

Солнечные генераторы состоят из панелей, инверторов, контроллеров и аккумуляторов. Благодаря панелям происходит прием источника энергии. Существует 4 разновидности солнечных панелей:

Поликристаллические. КПД – 10-18%. Монокристаллические. КПД – 20-25%. Аморфные. КПД – 18%. Пленочные. КПД – 10-12%.

КПД – коэффициент полезного действия. Именно КПД должен быть основным критерием при выборе солнечных батарей, ведь чем выше показатели КПД, тем лучше работоспособность генератора.

На что обратить внимание при выборе

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В момент выбора солнечных батарей, кроме КПД, следует обращать внимание на такие факторы, как:

Мощность. Для частного дома нужно выбирать солнечные батареи от 1000 Вт и выше. Для питания электротехники (холодильник, телевизор, микроволновка) достаточно мощности панели от 500 Вт.

Срок эксплуатации. Все солнечные батареи прослужат от 25 до 30 лет.

Для того чтобы ваши солнечные генераторы прослужили более долго необходимо следить за тем, чтобы на солнечных батареях не было механических повреждений. В случае необходимости следует установить ветрозаградительные конструкции, которые спасут панели от падений из-за сильных ветров.

Где купить солнечные батареи?

Выгодно приобрести солнечные электростанции можно у компании Atmosfera. Более 15 лет компания Atmosfera предлагает солнечные генераторы для частных и многоэтажных домов, энергетических кооперативов и объектов социальной инфраструктуры.

Сопутствующие услуги для клиентов компании Атмосфера:

Замена оборудования и проведение диагностики при выходе из строя одного или более элементов станции.

Постоянный онлайн мониторинг, чтобы ваша электростанция работала.

Полное обслуживание.

Для выбора требуемой электростанции и ее покупки необходимо связаться с менеджерами компании.