Ось чому Трамп поїхав раніше із саміту G7: США готуються вступити у війну проти Ірану на боці Ізраїлю

Згадайте, як минулого літа США раптом почали відновлювати стару занедбану авіабазу в Індійському океані, розташовану на маленькому острівці. Взимку на цей острівець раптом прилетіли 10 стратегічних бомбардувальників. Тоді я говорив, що це доволі великий ризик - зібрати таку кількість "стратегів" на такій маленькій базі і наразити їх на небезпеку. Тепер усе стало на свої місця.

Авіація Ізраїлю розчистила небо Ірану, про що свідчить той факт, що ізраїльські літаки вже завдають ударів по об'єктах у столиці Ірану прямопадаючими бомбами, не ракетами. До речі, 16 червня було офіційне повідомлення штабу ЦАХАЛу про те, що перший етап операції завершено. Першим етапом була ліквідація керівництва Ірану - військового, політичного та економічного, а також розчищення неба і ліквідація об'єктів, які Ізраїль міг дістати, тобто розташованих на відкритій поверхні.

Другий етап операції проти Ірану самостійно Ізраїль провести не може, оскільки в нього немає протибункерних бомб - вони є тільки в США, і здебільшого ці бомби прямоподаючі, тобто йде бомбардувальник і скидає бомби на місця, під якими розташовані певні об'єкти.

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Ось, ймовірно, чому Трамп поїхав із саміту: США готуються вступити у війну проти Ірану на боці Ізраїлю.

Тож наша війна Трампа більше не цікавить. Фактично відбувся розмін Ірану на Україну. При цьому Трамп каже, що санкції проти Росії він вводити не буде, "Путін - класний хлопець", і він ображений. У принципі, Трамп дає Путіну карт-бланш робити все, що він хоче. США воюють з Ізраїлем в обнімку проти Ірану, а Росія може розбиратися з Україною.

Зверніть увагу, Трамп не просто відмовився вводити санкції, а ще й потролив Європу, сказавши, щоб європейці вводили санкції, якщо їм треба.

Одним словом, як я розумію, Трамп завершив розворот у бік Російської Федерації.

Олег Жданов, спеціально для Главреда