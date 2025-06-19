Вот почему Трамп уехал раньше с саммита G7: США готовятся вступить в войну против Ирана на стороне Израиля

Вспомните, как прошлым летом США вдруг начали восстанавливать старую заброшенную авиабазу в Индийском океане, расположенную на маленьком островке. Зимой на островок вдруг прилетели 10 стратегических бомбардировщиков. Тогда я говорил, что это достаточно большой риск - собрать такое количество "стратегов" на такой маленькой базе и подвергнуть их опасности. Теперь все стало на свои места.

Авиация Израиля расчистила небо Ирана, о чем свидетельствует тот факт, что израильские самолеты уже наносят удары по объектам в столице Ирана прямопадающими бомбами, не ракетами. Кстати, 16 июня было официальное сообщение штаба ЦАХАЛа о том, что первый этап операции завершен. Первым этапом была ликвидация руководства Ирана – военного, политического и экономического, а также расчистка неба и ликвидация объектов, которые Израиль мог достать, то есть расположенных на открытой поверхности.

Второй этап операции против Ирана самостоятельно Израиль провести не может, поскольку у него нет противобункерных бомб – они есть только в США, и в основном эти бомбы прямоподающие, то есть идет бомбардировщик и сбрасывает бомбы на места, под которыми расположены определенные объекты.

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Вот, вероятно, почему Трамп уехал с саммита: США готовятся вступить в войну против Ирана на стороне Израиля.

Так что наша война Трампа больше не интересует. Фактически произошел размен Ирана в Украине. При этом Трамп говорит, что санкции против России он вводить не будет, "Путин – классный парень", и он оскорблен. В принципе Трамп дает Путину карт-бланш делать все, что он хочет. США воюют с Израилем в объятиях против Ирана, а Россия может разбираться с Украиной.

Обратите внимание, Трамп не просто отказался вводить санкции, а еще и потролил Европу, сказав, чтобы европейцы вводили санкции, если им нужно.

Одним словом, как я понимаю, Трамп завершил разворот в сторону Российской Федерации.

Олег Жданов, специально для Главреда