ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Війна Росії проти України розповзається по всьому світу

Віктор НебоженкоВіктор Небоженко

Війна Росії проти України розповзається по всьому світу
Війна Росії проти України розповзається по всьому світу

У рамках підготовки великої війни Ірану та його проксі-сил проти Ізраїлю Кремль погодився передати сучасні ППО Ірану. Іран має "залізну" логіку союзників-агресорів: ми допомогли вам бомбити і руйнувати своїми "шахідами" мирну Україну, а ви допоможете нам бомбити і руйнувати Ізраїль. Така плата союзницьких відносин Ірану та путінської Росії. Крім того, Кремль під тиском Тегерана в рамках дестабілізації світової торгівлі. погодився надавати військову допомогу хусистам Ємену, які намагаються порушити морські перевезення у Червоному морі.

 

Так, поступово, але невблаганно війна Росії проти України розповзається в усьому світі від Мурманська до Адена, формуючи світову мережу запеклих чи прихованих військово-політичних конфліктів.

Джерело:facebook.com

БлогиВійна в УкраїніВійнаНовини росії