Війна на Близькому Сході: Трамп прийде, порядок наведе?

За Трампа всі війни зупиняться.

Не зупинились.

Трамп прийде - порядок наведе.

Не навів.

Взагалі, Трамп став абсолютно зайвим елементом у світових процесах, які почалися без нього, але можуть і закінчитися без нього.

Множинне і гіпертрофоване его помножене на оргазм від власної величі виводять Штати із геополітичної гри і спричиняють загострення внутрішньоамериканських процесів, які довго розігрівались в жерлі вулкана, але які от-от потечуть лавиною назовні (Лос-Анжелес - це лише початок).

Що це означає для нас?

Лише одне - треба нарощувати власну силу і спроможність. Бо ніякий Трамп не заставить путіна зупинятись.

Ще минулого року я нагадував формулу, яка має стати для української ілади основною - "Змінюйся, або помри". Але я розумію, що перша частина цього девізу досі під великим питанням: бо досі на місці руки, які крадуть на війні, досі на посадах;

люди, які тендерять мільйони в тилу і продовжують наповнювати офшори; досі політичні ігрища переважають здоровий глузд.

Сьогодні в ефірах мене знову питатимуть, чи звільнить Трамп Віткоффа за провалені перемовини на Близькому Сході і початок нової гострої фази війни? Але це питання не до нас, бо воно на нас впливає лише точково - нафта росте в ціні, а, отже, грошей у путіна для його армії стане більше.

Набагато важливішим є питання: чи збираємовся врешті-решт змінюватися ми?