Война на Ближнем Востоке: Трамп придет, порядок наведет?

При Трампе все войны остановятся.

Не остановились.

Трамп придет – порядок наведет.

Не привел.

Вообще, Трамп стал совершенно лишним элементом в начавшихся без него мировых процессах, которые начались без него, но могут закончиться без него.

Множественное и гипертрофированное его умноженное на оргазм от собственного величия выводят Штаты из геополитической игры и влекут за собой обострение внутриамериканских процессов, долго разогревавшихся в жерли вулкана, но которые вот-вот потекут лавиной наружу (Лос-Анжелес - это только начало).

Что это значит для нас?

Только одно – нужно наращивать собственную силу и состоятельность. Ибо никакой Трамп не заставит путина останавливаться.

Еще в прошлом году я напоминал формулу, которая должна стать для украинской илады основной – "Изменяйся или умри". Но я понимаю, что первая часть этого девиза до сих пор под большим вопросом: ибо до сих пор на месте руки, ворующие на войне, до сих пор на должностях;

люди, тендерящие миллионы в тылу и продолжающие наполнять оффшоры; до сих пор политические игрища преобладают здравый смысл.

Сегодня в эфирах меня снова будут спрашивать, уволит ли Трамп Уиткоффа за проваленные переговоры на Ближнем Востоке и начало новой острой фазы войны? Но этот вопрос не к нам, потому что он на нас влияет лишь точечно – нефть растет в цене, а, значит, денег у путина для его армии станет больше.

Гораздо важнее вопрос: собираемся ли в конце концов меняться мы?