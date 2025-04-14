Війна йде до Європи

Усі ми вражені черговою трагедією, злочином проти людяності – масовим вбивством російськими окупантами мирних жителів у Сумах. Люди, які живуть у поки що мирних європейських містах, повинні розуміти, якщо путінської Росії не зламають хребет в Україні, війна прийде і в їхні будинки.

Я згоден з військовим експертом та істориком, професором Потсдамського університету Зенке Найтцелем у тому, що Путін не чекатиме, коли Європа підготується до війни (планує до кінця десятиліття) і намагатиметься напасти раніше. Найнебезпечніші роки 2026 і 2027. Поки в США при владі неадекватний і корумпований нарцис Трамп, найбільша країна НАТО не зможе надати європейцям ефективну допомогу. Тому дед-лайн Путіна для нападу на Європу – 2028 рік, коли у США відбудуться президентські вибори. Швидше за все, він спробує реалізувати свою параноїдальну надідею реваншу в Холодній війні та відновлення радянської сфери впливу в Європі до цього терміну.

Агресія Росії проти Європи стане практично неминуча, якщо Путін досягне успіху у війні проти України. У цьому випадку дуже ймовірно, що вже за кілька місяців він ударить по Молдові, а десь за рік країнами Балтії. Не порожнє вангування, а елементарний прорахунок логіки його дій. Одразу після російської агресії 2008 року проти Грузії я так само спрогнозував захоплення Криму та Донбасу (постійні мої читачі це пам'ятають).

Якщо європейці не хочуть, щоб їхній континент став великою Бучею та Сумами, вони мають зняти з себе останню сорочку, але допомогти Україні вистояти та перемогти. Намагаюся донести цей меседж до всіх, до кого можу.