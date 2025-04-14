Война идет в Европу

Все мы потрясены очередной трагедией, преступлением против человечности - массовым убийством российскими оккупантами мирных жителей в Сумах. Люди, живущие в пока ещё мирных европейских городах, должны понимать, если путинской России не сломают хребет в Украине, война придет и в их дома.

Я согласен с военным экспертом и историком, профессором Потсдамского университета Зёнке Найтцелем в том, что Путин не будет ждать, когда Европа подготовиться к войне (планирует к концу десятилетия) и постарается напасть раньше. Самые опасные годы 2026 и 2027. Пока в США у власти неадекватный и коррумпированный нарцисс Трамп, крупнейшая страна НАТО не сможет оказать европейцам эффективную помощь. Поэтому дед-лайн Путина для нападения на Европу - 2028 год, когда в США состоятся президентские выборы. Скорее всего, он попытается реализовать свою параноидальную сверхидею реванша в Холодной войне и восстановления советской сферы влияния в Европе до этого срока.

Агрессия России против Европы станет практически неизбежна, если Путин добьется успеха в войне против Украины. В этом случае очень вероятно, что уже через несколько месяцев он ударит по Молдове, а где-то через год по странам Балтии. Это не пустое вангование, а элементарный просчет логики его действий. Сразу после российской агрессии в 2008 году против Грузии я таким же образом спрогнозировал захват Крыма и Донбасса (постоянные мои читатели это помнят).

Если европейцы не хотят, чтобы их континент стал большой Бучей и Сумами, они должны снять с себя последнюю рубашку, но помочь Украине выстоять и победить. Пытаюсь донести этот месседж до всех, до кого могу.