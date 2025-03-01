Вина Зеленського лише в тому, що не дав витерти ноги об Україну

Уявімо собі розмову Трампа та Путіна у стилі "Трамп-Зеленський"?

Як ви вважаєте, став би Дональд Францевич говорити в такому тоні з Володимиром Володимировичем?

Однак, Путін - військовий злочинець, глава країни-агресора, ізгой, людина, яка поправила світовий порядок. Саме він поставив світ на поріг Третьої світової. Але з ним так не можна...

А з президентом країни, яка три роки б'ється з Росією за свою свободу та незалежність, виявляється, так можна.

Зеленський винний. Винен у тому, що чинив опір Росії. Винен у тому, що не погоджується на все, що пропонує Трамп. Що не хоче йти на оборудки без гарантій безпеки для своєї країни.

Про того, хто бореться з агресором, можна витирати ноги, а про агресора – пі-пі, ні боже мій.

Л - означає "логіка". Ага.