Вина Зеленского лишь в том, что не дал вытереть ноги об Украину

Представим себе разговор Трампа и Путина в стиле "Трамп-Зеленский"?

Как вы думаете, стал бы Дональд Францевич говорить в таком тоне с Владимиром Владимировичем?

Однако, Путин - военный преступник, глава страны-агрессора, изгой, человек поправший мировой порядок. Именно он поставил мир на порог Третьей мировой. Но с ним так нельзя...

А с президентом страны, которая три года бьется с Россией за свою свободу и независимость, оказывается, так можно.

Зеленский виноват. Виноват в том, что сопротивлялся России. Виноват в том, что не соглашается на все, что предлагает Трамп. Что не хочет идти на сделки без гарантий безопасности для своей страны.

О того, кто борется с агрессором, можно вытирать ноги, а об агрессора - пи-пи, ни боже мой.

Л - значит "логика". Ага.