Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа? Чия це гра?
Оприлюднення розмов між радником Путіна Юрієм Ушаковим, спецпосланцем Кірілом Дмітрієвим та бізнесменом Стівом Віткоффом (наближеним до Трампа) - не просто черговий "злив". Це момент істини для дипломатичного процесу довкола війни в Україні.
5 найімовірніших сценаріїв розвитку подій:
1. Згортання неформальних ініціатив
Скандал підірвав довіру як між державами, так і між переговірниками.
Україна заявляє: "Жодних рішень без Києва".
Неформальні контакти заморожуються.
Віткофф, найімовірніше, буде виведений з переговорного процесу.
2. Переформатування переговорної архітектури
США, щоб уникнути подальшої токсичності, можуть офіційно призначити нового спецпредставника (як колись Волкера) - на цю роль вже претендує новий спецпризначенець Ден Дріскол (з команди віце-президента Ді Венса).
Відбудеться заміна команди, встановлення чітких, офіційних рамок.
Україна повертається в центр процесу.
3. Росія використовує витік як інформаційну зброю
Кремль запускає пропаганду: "Навіть США хочуть компромісу, а Україна - гальмує".
Це поширюється через ООН, ЗМІ, "нейтральні" держави.
Мета - тиснути на союзників України, створити розкол.
4. Внутрішньоамериканський скандал
Віткофф - близький до Трампа. Скандал використають у передвиборчій кампанії.
Почнуться слухання в Конгресі, питання до Держдепу.
Україна ризикує опинитися втягнутою в чужу політичну боротьбу.
5. Україна перехоплює ініціативу
Скандал - це можливість заявити: "Мирні ініціативи - лише з нашою участю".
Пропозиція - розширення "Формули миру", чіткі принципи. щодо гарантій безпеки
Повернення контролю над дипломатичною повісткою. Для цього треба думати, хто в США представлятиме Україну. Та чи потрібно відправляти туди Андрія Єрмака, якого там не дуже раді бачити.
Але головне питання, яке зараз у всіх в голові: Чия це все-таки була гра?
1. Російська:
Зірвати переговори, дискредитувати США, розколоти союзників.
Запустити хвилю, що "Захід сам хоче домовлятися".
2. Американська:
Вивести токсичну постать (Віткоффа), зупинити кулуарні домовленості.
Перезавантажити процес, очистивши його через скандал.
Короткий висновок:
- Старий переговорний формат - мертвий.
- Починається переформатування, де з'являться на переговорному треку нові люди (Дріскол), нові правила.
Україна має унікальний шанс - стати ініціатором, а не просто учасником.
Але є і негативна новина - завершення війни вчергове затягується.