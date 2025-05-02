Важливі зміни в уряді США: можливі ще нові відставки

Коротко про важливі зміни в уряді США. У четвер, несподівано для багатьох, стало відомо про відставку Майка Волтца, який очолював раду з нацбезпеки США. Натомість Трамп номінував його на вакантне місце посла США в ООН.

Перехід від радника з нацбезпеки до посла США в ООН - це суттєве пониження у посаді. Воно означає відлучення від найближчого кола радників президента, які напряму впливають безпекову і зовнішню політику Америки.

Трамп і Волтц офіційно не пояснили причини змін. Американські медіа пов’язують це з інцидентом, коли Волтц випадково додав журналіста The Atlantic до Signal-чату про удари по Ємену. Це розлютило Трампа, але президент начебто не хотів звільняти Волтца одразу - щоб не виглядало, ніби він піддався під тиск медіа і демократів.

Водночас, за даними Politico, Волтц потрапив у немилість ще до цієї історії - нібито через те, що в Білому домі були незадоволені через його самовпененість і надто "директорську" поведінку. Зокрема, це не подобалось керівниці апарату президента Сʼюзі Вайлз. На додачу, на відставці Волтца наполягала MAGA-активістка Лора Лумер, яка має прямий доступ до президента. Одним з її ключових аргументів була буцімто недостатня лояльність Волтца до Трампа.

Що далі? Тимчасово обовʼязки радника з нацбезпеки виконуватиме Марко Рубіо - при цьому він і далі буде очолювати Державний департамент. Це справді незвична практика у США, але не унікальна: з 1973 по 1975 ці обидві посади поєднував Генрі Кіссінджер.

Тим часом в адміністрації тривають пошуки нового постійного радника з нацбезпеки. В медіа циркулюють дуже різні імена: від Кіта Келлоґа до Річарда Гренелла і Стіва Віткоффа. Хоча сам Віткофф уже начебто сказав, що не зацікавлений у новій ролі.

Про потенційні зміни в адмінстрації Трампа у Вашингтоні говорили останні кілька тижнів. Багато хто передбачав, що першим піде міністр оборони Піт Геґсет - на тлі шквалу критики щодо його управління Пентагоном. Наразі він залишається на своїй посаді. Втім, не здивуюсь, якщо далі побачимо більше відставок - як це було за першої адміністрації Трампа.