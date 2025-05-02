Важные изменения в правительстве США: возможны еще новые отставки

Кратко о важных изменениях в правительстве США. В четверг, неожиданно для многих, стало известно об отставке Майка Уолтца, возглавлявшего совет по нацбезопасности США. Трамп же номинировал его на вакантное место посла США в ООН.

Переход от советника по нацбезопасности к послу США в ООН - это существенное понижение в должности. Оно означает отлучение от ближайшего круга советников президента, напрямую влияющих на безопасность и внешнюю политику Америки.

Трамп и Уолтц официально не объяснили причины перемен. Американские медиа связывают это с инцидентом, когда Волтц случайно добавил журналиста The Atlantic в Signal-чат об ударах по Йемену. Это разозлило Трампа, но президент вроде бы не хотел увольнять Волтца сразу - чтобы не выглядело, будто он подвергся давлению медиа и демократов.

В то же время, по данным Politico, Волтц попал в немилость еще до этой истории - якобы из-за того, что в Белом доме были недовольны из-за его самоуверенности и слишком "директорского" поведения. В частности, это не нравилось руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс. Вдобавок, на отставке Волтца настаивала MAGA-активистка Лора Лумер, имеющая прямой доступ к президенту. Одним из ее ключевых аргументов была якобы недостаточная лояльность Волтца к Трампу.

Что дальше? Временно обязанности советника по нацбезопасности будет исполнять Марко Рубио – при этом он и дальше будет возглавлять Государственный департамент. Это действительно необычная практика в США, но не уникальная: с 1973 по 1975 эти обе должности совмещал Генри Киссинджер.

Между тем, в администрации продолжаются поиски нового постоянного советника по нацбезопасности. В медиа циркулируют очень разные имена: от Кита Келлога до Ричарда Гренелла и Стива Виткоффа. Хотя сам Виткофф уже вроде бы сказал, что не заинтересован в новой роли.

О потенциальных изменениях в админстрации Трампа в Вашингтоне говорили последние несколько недель. Многие предполагали, что первым пойдет министр обороны Пит Хэгсет - на фоне шквала критики по его управлению Пентагоном. Пока он остается на своей должности. Впрочем, не удивлюсь, если дальше увидим больше отставок – как это было при первой администрации Трампа.