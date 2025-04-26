Узаконивши окупацію Криму, США відкриють скриньку Пандори

Намагаюсь зрозуміти логіку Трампа - і ніяк не вкладаються в голові ці причинно-наслідкові висновки.

Отже, Росія напала на Україну, бо та (як вона могла собі таке дозволити) заїкнулась, що хоче вступити в НАТО. В яке, нагадаю, так ніхто Україну і не прийняв. Крим був "відкушений" Путіним ще до того, як устремління в НАТО було записане в українську Конституцію.

Тому офіційно визнати зараз Крим російським Штати, звичайно, можуть. Це їх рішення. Але от біда - всі перші пакети санкцій були запроваджені саме за цю дію, яка порушила всі принципи міжнародного права. Тому наступним кроком буде тиск, щоб розблоковували рахунки. Ну і глобально запустять нові хаотичні процеси.

Узаконять "анексію" - відкриють таку скриню Пандори, яка в майбутньому стане приводом для ще гірших анексій. А найголовніше, що ця дія аж ніяк не зупинить Москву в пориві отримати контроль над усією Україною.

Але хочуть погратися з вогнем - хай. Як можна змусити когось радіти життю, якщо є бажання закінчити прикрим самогубством?