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Узаконив оккупацию Крыма, США откроют ящик Пандоры

Виктор ШлинчакВиктор Шлинчак

Узаконив оккупацию Крыма, США откроют ящик Пандоры
Узаконив оккупацию Крыма, США откроют ящик Пандоры

Пытаюсь понять логику Трампа – и никак не укладываются в голове эти причинно-следственные выводы.

Итак, Россия напала на Украину, потому что (как она могла себе такое позволить) заикнулась, что хочет вступить в НАТО. В какую, напомню, так никто Украину и не принял. Крым был откушен Путиным еще до того, как устремление в НАТО было записано в украинскую Конституцию.

Потому официально признать сейчас Крым российским Штаты, конечно, могут. Это их решение. Но вот беда – все первые пакеты санкций были введены именно за это действие, которое нарушило все принципы международного права. Поэтому следующим шагом будет давление, чтобы разблокировать счета. Да и глобально запустят новые хаотические процессы.

Узаконят "аннексию" - откроют такой сундук Пандоры, который в будущем станет поводом для худших аннексий. А самое главное, что это действие отнюдь не остановит Москву в порыве получить контроль над всей Украиной.

Но хотят поиграть с огнем – пусть. Как можно заставить кого-то радоваться жизни, если есть желание покончить с досадным самоубийством?

Источник:facebook.com

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