Посилена мобілізація з 18 травня: про що слід знати чоловікам

18 травня в Україні набуває чинності закон про мобілізацію. Чоловіки призовного віку масово йдуть до військкоматів, щоб оновити свої дані та уникнути мобілізації. Оновлювати дані рекомендується протягом 60 днів, не чекаючи повістки.

Черги до ТЦК (територіальних центрів комплектування) збираються ще з ранку. У деяких місцях люди очікують по кілька годин, щоб потрапити до фахівця, пише ТСН.

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Як оновити дані військовозобов'язаним:

Звернутися до ТЦК СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Відвідати центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Скористатися електронним кабінетом військовозобов'язаного на сайті Міноборони (поки що не запущено).

З собою необхідно мати:

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Військово-обліковий документ.

Медичні документи.

Посвідчення водія (якщо є).

Інформацію про освіту.

Документи про склад сім'ї, дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є).

Документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є).

Щодо повісток:

Їх можуть вручати в будь-яких громадських закладах, на робочих місцях, на вулиці тощо.

Виключно особисто.

Мета виклику – це вид повістки: для уточнення облікових даних; проходження медкомісії; мобілізаційне розпорядження.



Покарання для ухилянтів:

За порушення військового обліку (невчасне оновлення даних) у мирний час: штраф до 8,5 тисяч гривень.

Під час воєнного стану: штраф до 25,5 тисяч гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію: штраф до 25 тисяч гривень.

Для підприємств, які ігнорують ведення військового обліку працівників: штраф до 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

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