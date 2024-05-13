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Усиленная мобилизация с 18 мая: о чем следует знать мужчинам

Игорь Романько

Какие изменения по военному призыву вступают в действие с 18 мая
Какие изменения по военному призыву вступают в действие с 18 мая

18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации. Мужчины призывного возраста массово идут к военкоматам, чтобы обновить свои данные и избежать мобилизации. Обновлять данные рекомендуется в течение 60 дней, не дожидаясь повестки.

Очереди в ТЦК (территориальные центры комплектования) собираются еще с утра. В некоторых местах люди ожидают по несколько часов, чтобы попасть к специалисту, пишет ТСН.

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Как обновить данные военнообязанным:

  • Обратиться в ТЦК СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки).
  • Посетить центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
  • Воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного на сайте Минобороны (пока не запущено).

С собой необходимо иметь:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Идентификационный код.
  • Военно-учетный документ.
  • Медицинские документы.
  • Водительское удостоверение (если есть).
  • Информация об образовании.
  • Документы о составе семьи, детях или уходе за лицами с инвалидностью (если есть).
  • Документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

Относительно повесток:

  • Их могут вручать в любых общественных заведениях, на рабочих местах, на улице и т.д.
  • Только лично.
  • Цель вызова – это вид повестки:
    • для уточнения учетных данных;
    • прохождение медкомиссии;
    • мобилизационное предписание.

Наказание для уклоняющихся:

  • За нарушение военного учета (несвоевременное обновление данных) в мирное время: штраф до 8,5 тысячи гривен.
  • Во время военного положения: штраф до 25,5 тысяч гривен.
  • За нарушение законодательства об обороне и мобилизации: штраф до 25 тысяч гривен.
  • Для предприятий, игнорирующих ведение военного учета работников: штраф до 51 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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