Адміністрація Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії.

Найближчими днями, як повідомляється, Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети Atacms з дальністю до 306 км.

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