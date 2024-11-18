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Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары

Юрий БогдановЮрий Богданов

Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары
Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары

Администрация Джо Байдена упразднила ограничения, запрещавшие Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.

В ближайшие дни, как сообщается, Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности сделки не разглашаются из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты Atacms с дальностью до 306 км.

Что скажу?

  1. Верю, я поверил. Я писал, что это ожидаемое решение после выборов. Вне зависимости от результата.
  2. Да, всем было плевать на красные линии от Питуна. Все дело в выборах. Господа демократы, вы ошиблись.
  3. Формальный повод идеален – армия КНДР здесь. Хотя бы не было его – был бы другой.
  4. Да, это сказка о потерянном времени. И, что еще хуже, потеряны жизнь. Как и в истории с предоставлением оружия.
  5. В корне эта ситуация не изменится. Но будет немного легче нам и чуть похуже им. Уже хорошо.
  6. У россиян все тоже в целом очень не хорошо, поэтому любое давление рано или поздно может довести их до кабзды.

Источник:facebook.com

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