Вчора ворог у черговий раз атакував безпілотниками Україну, зокрема, Черкаси і Київ. Однак Україна практично гарантовано не буде атакувати Москву на день победобєсія. Бо про таку послугу нас попрохав Китай.

Все виключно прагматично, як і завжди у Піднебесній: Сі Дзіньпіну треба зупинити сповзання недоімперії під Д. Трампа, тому він або хтось високоповажний їде на парад. А Україна не може вщент зруйнувати відносини з супердержавою, яка на дипломатичному рівні постійно закликає до територіальної цілісності України, а також підтримує недоімперію значно менше, ніж могла би.

Це ситуація, де торг як раз доречний. І, наскільки мені відомо, певні побажання від України в бік Китаю пролунали. Результатів поки що нема — там дуже складна бюрократична машина, але шансі на позитивні рішення є. В першу чергу, це може стосуватися зменшення участі Північної Кореї у війні проти України.

Так що участі України у параді у Москві, на жаль, не буде. Ну, хиба що ФСБ підірве якійсь будинок на околицях з тими, кого "непричетний до війни", і пропагандисти почнуть нас у цьому у звинувачувати і пишатися російським ППО. А ті іноземні збоченці, які попхаються до Москви, будуть відчувати себе сміливцями.

Неозброєним оком видно, що путін дуже боїться дронової атаки з нашого боку. До Москви притаскали купу ППО, серед нього і гарматна зенітна артилерія, зокрема, "Панцирь". Якщо туди щось полетить насправді, то ця ППО сама зруйнує стільки, що нам не під силу.

До речі, з Китаєм мова йшла виключно про Москву на час перебування там китайських представників. Про інший час та інші регіони не згадувалося. Так що все може бути.