Вчера враг в очередной раз атаковал беспилотниками Украину, в частности Черкассы и Киев. Однако Украина практически гарантированно не будет атаковать Москву на день победобеседания. Потому что о такой услуге нас попросил Китай.

Все исключительно прагматично, как и всегда в Поднебесной: Си Дзиньпину нужно остановить сползание недоимперии под Д. Трампа, поэтому он или кто-то досточтимый едет на парад. А Украина не может полностью разрушить отношения с супердержавой, которая на дипломатическом уровне постоянно призывает к территориальной целостности Украины, а также поддерживает недоимперию значительно меньше, чем могла бы.

Это ситуация, где торг как раз уместен. И, насколько мне известно, некоторые пожелания от Украины в сторону Китая прозвучали. Результатов пока нет – там очень сложная бюрократическая машина, но шансы на положительные решения есть. В первую очередь это может касаться уменьшения участия Северной Кореи в войне против Украины.

Так что участия Украины в параде в Москве, к сожалению, не будет. Ну, разве что ФСБ подорвет какой-нибудь дом в окрестностях с теми, кого "непричастен к войне", и пропагандисты начнут нас в этом обвинять и гордиться российским ПВО. А те иностранные извращенцы, которые толкуются в Москву, будут чувствовать себя храбрецами.

Невооруженным глазом видно, что пути очень боятся дроновой атаки с нашей стороны. В Москву притащили кучу ПВО, в том числе и пушечная зенитная артиллерия, в частности, "Панцирь". Если туда что-то полетит на самом деле, то эта ПВО сама разрушит столько, что нам не по силам.

Кстати, с Китаем речь шла исключительно о Москве на время пребывания там китайских представителей. О другом времени и других регионах не упоминалось. Так что все возможно.