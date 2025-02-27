Переконавшись, що швидкого припинення війни не відбувається, Трамп перемкнеться на іншу тему

Не те щоб діяльність нової адміністраціє Білого Дому стала більш раціональною, але зрозумілими є результати, які значно менші, ніж анонси про них — у шоубізі завжди так. Тому вже можна дещо прогнозувати.

Росія відверто бикує на двосторонніх переговорах зі США. Тобто, так, що світовий шериф наказав, а дворова шпана відразу почала виконувати, не виходить. В першу чергу, тому, що США добровільно відмовляються від ролі цього шерифу, не бажаючи нести пов’язані з цим витрати.

Україна теж не стала себе вести, як болонка, на яку гримнув хазяїн, і вона з переляку наробила калюжу. Ні, угоду про копалини готують, але підписувати все, що дадуть, навіть не читаючи, в нас бажання не виявилося.

ЄС намагається про щось домовитися з США, але все більше це нагадує ритуальні дипломатичні танці. Після яких Європа змушена буде перейматися власною безпекою самостійно.

Відповідно, маємо три сценарії, вірогідність двох з них по 25%, третього, зрозуміло — 50%.

Перший: Д. Трамп все ж таки якось дотискає рф і Україну якщо не до мирної угоди, то до припинення вогню, потім вибори, заведення сюди якихось миротворців. І стріляти припинять на рік, а може, і на два. А потім — самі розумієте.

Другий: путін дістане Трампа претензіями на рівноправність, ображений Трамп почне надавати нам зброю у необхідних обсягах, та ще й Європа підключиться. Тоді фронт повністю зупиниться, а то й покотиться на схід. І вже путін почне поспішати з мирними переговорами, щоб зафіксувати стан речей. Мирна угода в таких обставинах може бути більш стійкою.

Третій, найбільш вірогідний варіант: переконавшись, що швидкого припинення війни не відбувається, Трамп просто перемкнеться на іншу, більше піарно вигідну тему, наприклад, відбудову зруйнованого сектора Газа. З Гренландією щось спробує замутити і т. д. Європа буде допомагати нам грошима і зброєю — в обсязі, щоб фронт не впав. І позиційна війна затягнеться надовго, аж поки путін не здохне, або він спробує ще підняти ставки, напавши на країни Балтії.