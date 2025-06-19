Топ-9 курортів Італії: найкращі місця в одній із найгарніших країн

Італія досконало опанувала мистецтво "il dolce far niente" — розслабленого блаженства або солодкого марнування часу. Тож для мандрівників, які хочуть зануритися в цю особливу атмосферу та сповна насолодитися ідилічним відпочинком, немає кращого місця на землі, ніж шикарний курорт у Південній Європі. Серед бірюзових просторів заспокійливого Тірренського моря або в оточенні знаменитих виноградників Тоскани набагато легше знайти час, щоб оволодіти "il dolce far niente" і насолодитися блаженними моментами простого щастя. Додайте до цього пишноти багато вина та ідеальної домашньої пасти, приправте гостинністю місцевих жителів, і ви точно забудете про повсякденне життя вдома. Що це, як не справжня розкіш?

Наступна добірка містить топ-9 найкращих курортів Італії, кожен із яких відрізняється розташуванням, кухнею, зручностями та ціновим діапазоном, але всі варті уваги мандрівників. Незалежно від того, чи хочете ви зупинитися в затишному міському готелі, сафарі-лоджі чи обрати ультрасучасний мережевий комплекс, на вас чекає незабутній відпочинок.

Rosewood Castiglion del Bosco, Монтальчіно

Rosewood Castiglion del Bosco займає вишуканий 800-річний маєток у Валь д’Орча, об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Потрапивши сюди, гості мають можливість повністю зануритися в Тоскану з усіма її особливостями. Минулого літа до п’ятитисячного комплексу додали 19 нових приватних люксів, довівши загальну кількість до 42, що відкриває більше можливостей для чудового італійського відпочинку. Варіанти розміщення також включають 11 розкішних вілл із однією до трьох спалень, які ідеально підходять для тривалого відпочинку. Кожен із цих маєтків — це відреставрована тосканська ферма XVII або XVIII століття з приватним садом і басейном із підігрівом. Популярний італійський курорт пропонує безліч розваг на різні смаки. Наприклад, є можливість відвідати майстер-клас із приготування місцевої кухні, скуштувати вина, вироблені на території комплексу (включно зі знаменитим Brunello di Montalcino), і вирушити на полювання за трюфелями з собаками, досліджуючи мальовничу сільську місцевість.

Hotel Santa Caterina, Амальфі

Відоме узбережжя Амальфі. Джерело: Image Anemone123/Pixabay

Що може бути романтичнішим і прекраснішим за просторий номер із розкішним ліжком із балдахіном, італійською керамічною підлогою та фантастичними краєвидами на легендарне узбережжя Амальфі? Hotel Santa Caterina може дати вам усе це й навіть більше. Це ідеальний вибір для відпочинку в Італії з коханою людиною, адже ви отримаєте незабутні враження, варті кожного витраченого євро. Насолоджуйтесь розслаблюючими спа-процедурами з використанням ароматних середземноморських цитрусових. На заході сонця гості насолоджуватимуться ідеально сервірованим столом для двох біля моря, де подають найсвіжіші морепродукти серед пишних рожевих квітів бугенвілії та фантастичних краєвидів. Якщо ви хочете ще більше насолодитися гостинністю сім’ї Гамбарделла, власників закладу, ми рекомендуємо відвідати нещодавно придбану ділянку, яка була перетворена на розкішний комплекс Villas della Marchesa. Комплекс включає набір номерів і люксів, розташованих у пішій доступності від Hotel Santa Caterina.

Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо

Це не просто чудовий курорт в Італії, а справжній величний палац у стилі ар-нуво, розташований на західному березі знаменитого озера Комо. Grand Hotel Tremezzo має прекрасні сади, розкішні номери та люкси з терасами, а також три грандіозні басейни, один із яких розташований прямо на озері. Усе тут характеризується ретельною увагою до деталей — від яскравих кольорових меблів і антикваріату до відкритих обідніх залів і затишної читальної кімнати. Якщо ви прагнете максимальної розкоші, ми рекомендуємо зупинитися в неймовірному пентхаусі на даху з приватним джакузі. Однак, навіть якщо ви оберете стандартний номер або люкс, ви зможете насолодитися спа або практикувати йогу, милуючись неймовірними краєвидами озера. Увечері вирушайте до ресторану за неймовірним різото з шафраном, прикрашеним золотою фольгою, що виблискує в сяйві місячного світла, але обов’язково залиште місце для знаменитого сніданку-буфету.

Il San Pietro di Positano, Позітано

Серед найкращих курортів Італії є Il San Pietro di Positano, розташований у Позітано. Цей комплекс може похвалитися першокласним сервісом, який перевершує всі очікування, за відгуками гостей у соціальних мережах, і унікальною атмосферою. Заклад побудовано на схилі скелі, тому він пропонує дивовижні краєвиди на узбережжя. Курорт має 57 номерів і люксів, багато з яких включають панорамні приватні тераси. Апартаменти оформлені в унікальному місцевому стилі з розписаною вручну керамічною плиткою, якісними меблями, задрапірованими розкішними тканинами. Основні зручності, доступні гостям, включають:

фітнес-центр із тренажерним залом;

тенісний корт;

кілька басейнів, включно з одним на даху;

бар;

джакузі та багато іншого.

Крім того, гості, які зупиняються тут, мають доступ до неймовірного приватного пляжу. Ще однією перевагою є чудовий ресторан Zass, відзначений зіркою Мішлен, який спеціалізується на різноманітних місцевих і міжнародних стравах. За сприятливої погоди ви можете насолоджуватися трапезою на неперевершених терасах.

Borgo Egnazia, Савеллетрі ді Фазано

Пейзажі Апулії. Джерело: Image Jacques Savoye/Pixabay

Borgo Egnazia — це втілення самої Апулії, унікального регіону, наповненого неймовірно красивими природними пейзажами та невгамовним шармом південної Італії. Комплекс, розташований серед традиційних білих кам’яних стін, був змодельований за зразком місцевого села. Територія площею 40 акрів включає 192 номери, вілли та люкси, а також такі зручності:

тенісні корти;

шість ресторанів;

спа з римськими банями;

пляжний клуб;

чотири басейни;

обладнання для різних водних видів спорту та багато іншого

Не дивно, що цей розкішний італійський курорт приваблює знаменитостей: Джессіка Біль і Джастін Тімберлейк святкували тут своє грандіозне весілля, а Вікторія та Девід Бекхем обрали Borgo Egnazia для сімейного відпочинку після заручин їхнього сина Брукліна у 2020 році.

Grand Hotel Villa Serbelloni, Белладжо

Grand Hotel Villa Serbelloni — це просто чарівне місце на озері Комо в Белладжо, яке пропонує неймовірні краєвиди. Мальовниче село, в якому розташований курорт, є найбільш відвідуваним через свою красу, а Villa Serbelloni — один із найшикарніших готелів. Дружній персонал змушує вас почуватися як удома, насолоджуючись першокласними зручностями. Ви можете забронювати номер або люкс, умебльований стильними вінтажними меблями та розкішними деталями, від розписаних стін до шикарних антикварних люстр. Сам маєток заслуговує особливої уваги. Будівля була створена в 1850-х роках для дворянської сім’ї, і протягом багатьох років тут зупинялися найвизначніші особи свого часу, такі як Вінстон Черчилль і Джон Ф. Кеннеді, адже Grand Hotel Villa Serbelloni є одним із найстаріших готелів у цьому районі.

Hotel Caesar Augustus, Капрі

Капрі — маленький острів, але з великою репутацією, площею трохи більше чотирьох квадратних миль. Найкращі ресторани, гламурні бутіки та нічні клуби розташовані над заповненою яхтами Марина Гранде, і кожен куточок пропонує ще красивіші краєвиди. Готель Caesar Augustus — одне з найпопулярніших місць на острові. П’ятизірковий готель, що височіє над морем, створює відчуття, ніби ви у власному будинку на Капрі. Завдяки такому розташуванню можна розраховувати на максимальну приватність і фантастичні краєвиди, що охоплюють узбережжя Амальфі та всю Неаполітанську затоку. Hotel Caesar Augustus може похвалитися шістьма імператорськими люксами, кожен із яких оформлений у виразному стилі. Зручності, доступні гостям цього відомого італійського курорту, включають:

фітнес-центр із тренажерним залом;

двоярусний басейн із видом на море;

велнес-центр;

джакузі;

терасу на даху;

бар і лаунж-зону тощо.

Ресторан на території готелю пропонує вишукані страви, приготовані з інгредієнтів, вирощених у власному саду готелю, який гості можуть відвідати.

La Sirenuse, Позітано

La Sirenuse з його вишнево-червоним екстер’єром і басейном, оточеним лимонними деревами, давно є невід’ємною частиною мальовничого узбережжя Позітано. Свого часу маєток був літньою резиденцією аристократичної сім’ї, але з роками власність розширилася до 57 номерів, серед яких ви не знайдете двох однакових, і готель вперше відчинив свої двері для гостей у 1951 році. Це ідилічне місце для відпочинку в Італії розташоване в пішій доступності від пляжу з одного боку та центру села з іншого, тож ви можете зануритися в усе, що є узбережжям Амальфі. La Sirenuse вартий уваги не лише за шикарне розміщення та чудовий сервіс, але й за свій дивовижний ресторан, де гості насолоджуються фірмовим лимонним різото при свічках, а стіни обплітають виноградні лози. Крім того, вам точно потрібно запастися вуглеводами, адже комплекс має першокласний фітнес-центр із тренером, який проводить гостей за межі тренажерного залу на екскурсії стародавніми горбистими стежками поблизу.

Grand Hotel Excelsior Vittoria, Сорренто

Сервіс, номери, ресторан, розташування — усе ідеально в Grand Hotel Excelsior Vittoria. Керований сім’єю, він забезпечує індивідуальний сервіс і увагу до деталей — від елегантних люксів до обідньої зали. Крім того, саме тут можна спостерігати найкращі заходи сонця в Сорренто. Готель керувався п’ятьма поколіннями сім’ї Форентино протягом останніх 180 років; комплекс складається з трьох будівель XIX століття, що височіють над гаванню Сорренто в самому серці міста. Окрім елегантних люксів і номерів, варіанти розміщення включають вілли з двома або трьома спальнями, які ідеально підходять для сімейного відпочинку або тривалого перебування. Три ресторани на території Grand Hotel Excelsior Vittoria пропонують різноманітні варіанти харчування, від відзначеного зіркою Мішлен Terrazza Bosquet до більш невимушеного L'Orangerie біля басейну.