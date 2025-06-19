Топ-9 курортов Италии: лучшие места в одной из самых красивых стран

Италия в совершенстве овладела искусством "il dolce far niente" — расслабленного блаженства или сладкой траты времени. Поэтому для путешественников, желающих погрузиться в эту особую атмосферу и сполна насладиться идиллическим отдыхом, нет лучшего места на земле, чем шикарный курорт в Южной Европе. Среди бирюзовых просторов умиротворяющего Тирренского моря или в окружении знаменитых виноградников Тосканы гораздо легче найти время, чтобы овладеть "il dolce far niente" и насладиться блаженными моментами простого счастья. Добавьте к этому великолепию много вина и идеальной домашней пасты, приправьте гостеприимством местных жителей, и вы точно забудете о повседневной жизни дома. Что это, если не настоящая роскошь?

Следующая подборка включает в себя топ-9 лучших курортов Италии, каждый из которых отличается расположением, кухней, удобствами и ценовым диапазоном, но все достойны внимания путешественников. Независимо от того, хотите ли вы остановиться в уютной городской гостинице, сафари-лодже или выбрать ультрасовременный сетевой комплекс, вас ждет незабываемый отдых.

Rosewood Castiglion del Bosco, Монтальчино

Rosewood Castiglion del Bosco занимает изысканное 800-летнее имение в Валь д'Орча, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Попав сюда, гости могут полностью погрузиться в Тоскану со всеми ее особенностями. Прошлым летом в пятитысячный комплекс добавили 19 новых частных люксов, доведя общее количество до 42, что открывает больше возможностей для великолепного итальянского отдыха. Варианты размещения также включают в себя 11 роскошных вилл с одной до трех спален, которые идеально подходят для длительного отдыха. Каждое из этих поместий – это отреставрированная тосканская ферма XVII или XVIII века с частным садом и бассейном с подогревом. Популярный итальянский курорт предлагает множество развлечений на разные вкусы. Например, есть возможность посетить мастер-класс по приготовлению местной кухни, отведать вина, произведенные на территории комплекса (включая знаменитый Brunello di Montalcino), и отправиться на охоту за трюфелями с собаками, исследуя живописную сельскую местность.

Hotel Santa Caterina, Амальфи

Известное побережье Амальфи. Источник: Image Anemone123/Pixabay

Что может быть романтичнее и прекраснее просторного номера с роскошной кроватью с балдахином, итальянским керамическим полом и фантастическими видами на легендарное побережье Амальфи? Hotel Santa Caterina может дать вам все это и больше. Это идеальный выбор для отдыха в Италии с любимым человеком, ведь вы получите незабываемые впечатления, достойные каждого потраченного евро. Наслаждайтесь расслабляющими спа-процедурами с использованием ароматных средиземноморских цитрусовых. На закате гости будут наслаждаться идеально сервированным столом для двоих у моря, где подают самые свежие морепродукты среди пышных розовых цветов бугенвилии и фантастических пейзажей. Если вы хотите еще больше насладиться гостеприимством семьи Гамбарделла, владельцев заведения, мы рекомендуем посетить недавно приобретенный участок, превращенный в роскошный комплекс Villas della Marchesa. Комплекс включает в себя набор номеров и люксов, расположенных в пешей доступности от Hotel Santa Caterina.

Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо

Это не просто отличный курорт в Италии, а настоящий величественный дворец в стиле ар-нуво, расположенный на западном берегу знаменитого озера Комо. Grand Hotel Tremezzo имеет прекрасные сады, роскошные номера и люксы с террасами, а также три грандиозных бассейна, один из которых расположен прямо на озере. Все здесь характеризуется тщательным вниманием к деталям – от яркой цветной мебели и антиквариата до открытых обеденных залов и уютной читальной комнаты. Если вы стремитесь к максимальной роскоши, мы рекомендуем остановиться в невероятном пентхаусе на крыше с частным джакузи. Однако даже если вы выберете стандартный номер или люкс, вы сможете насладиться спа или практиковать йогу, любуясь невероятными видами озера. Вечером отправляйтесь в ресторан за невероятным ризотой с шафраном, украшенным золотой фольгой, сверкающей в сиянии лунного света, но обязательно оставьте место для знаменитого завтрака-буфета.

Il San Pietro di Positano, Позитано

Среди лучших курортов Италии находится Il San Pietro di Positano, расположенный в Позитано. Этот комплекс может похвастаться первоклассным сервисом, превосходящим все ожидания, по отзывам гостей в социальных сетях и уникальной атмосферой. Заведение построено на склоне скалы, поэтому он предлагает удивительные виды на побережье. Курорт имеет 57 номеров и люксов, многие из которых включают в себя панорамные частные террасы. Апартаменты оформлены в уникальном местном стиле с расписанной вручную керамической плиткой, качественной мебелью, драпированными роскошными тканями. Основные удобства, доступные гостям, включают:

фитнес-центр с тренажерным залом;

теннисный корт;

несколько бассейнов, включая друг на крыше;

бар;

джакузи и многое другое.

Кроме того, гости, останавливающиеся здесь, имеют доступ к невероятному частному пляжу. Еще одним преимуществом является отличный ресторан Zass, отмеченный звездой Мишлен, специализирующийся на различных местных и международных блюдах. В хорошую погоду вы можете насладиться трапезой на непревзойденных террасах.

Borgo Egnazia, Савеллетри ди Фазано

Пейзажи Апулии. Источник: Image Jacques Savoye/Pixabay

Borgo Egnazia – это воплощение самой Апулии, уникального региона, наполненного невероятно красивыми природными пейзажами и неуемным шармом южной Италии. Комплекс, расположенный среди традиционных белых каменных стен, был смоделирован по образцу местной деревни. Территория площадью 40 акров включает 192 номера, виллы и люксы, а также удобства:

теннисные корты;

шесть ресторанов;

спа с римскими куполами;

пляжный клуб;

четыре бассейна;

оборудование для различных водных видов спорта и многое другое

Неудивительно, что этот роскошный итальянский курорт привлекает знаменитостей: Джессика Биль и Джастин Тимберлейк праздновали здесь свою грандиозную свадьбу, а Виктория и Дэвид Бекхэм выбрали Borgo Egnazia для семейного отдыха после помолвки их сына Бруклина в 2020 году.

Grand Hotel Villa Serbelloni, Белладжо

Grand Hotel Villa Serbelloni – это просто волшебное место на озере Комо в Белладжо, которое предлагает невероятные виды. Живописное село, в котором расположен курорт, является наиболее посещаемым из-за своей красоты, а Villa Serbelloni – одна из самых шикарных гостиниц. Дружественный персонал заставляет вас чувствовать себя как дома, наслаждаясь первоклассными удобствами. Вы можете забронировать номер или люкс, меблированный стильной винтажной мебелью и роскошными деталями, от расписанных стен до шикарных антикварных люстр. Само имение заслуживает особого внимания. Здание было создано в 1850-х годах для дворянской семьи, и на протяжении многих лет здесь останавливались выдающиеся личности своего времени, такие как Уинстон Черчилль и Джон Ф. Кеннеди, ведь Grand Hotel Villa Serbelloni является одним из старейших отелей в этом районе.

Hotel Caesar Augustus, Капри

Капри – маленький остров, но с большой репутацией, площадью чуть больше четырех квадратных миль. Лучшие рестораны, гламурные бутики и ночные клубы расположены над заполненной яхтами Марина Гранде, и каждый уголок предлагает еще более красивые виды. Отель Caesar Augustus – одно из самых популярных мест на острове. Пятизвездочный отель, возвышающийся над морем, создает ощущение, будто вы в собственном доме на Капри. Благодаря такому расположению можно рассчитывать на максимальную приватность и фантастические виды, охватывающие побережье Амальфи и весь Неаполитанский залив. Hotel Caesar Augustus может похвастаться шестью императорскими люксами, каждый из которых оформлен в выразительном стиле. Удобства, доступные для гостей этого известного итальянского курорта, включают:

фитнес-центр с тренажерным залом;

двухъярусный бассейн с видом на море;

велнесс-центр;

джакузи;

террасу на крыше;

бар и лаунж-зону и т.д.

Ресторан на территории отеля предлагает изысканные блюда, приготовленные из ингредиентов, выращенных в собственном саду гостиницы, которую гости могут посетить.

La Sirenuse, Позитано

La Sirenuse с его вишнево красным экстерьером и бассейном, окруженным лимонными деревьями, давно является неотъемлемой частью живописного побережья Позитано. В свое время имение было летней резиденцией аристократической семьи, но с годами собственность расширилась до 57 номеров, среди которых вы не найдете двух одинаковых, и отель впервые открыл свои двери для гостей в 1951 году. Это идиллическое место для отдыха в Италии расположено в пешей доступности от пляжа с одной стороны и центра села с другой, так что вы можете погрузиться во все, что является побережьем Амальфи. La Sirenuse заслуживает внимания не только за шикарное размещение и отличный сервис, но и за свой удивительный ресторан, где гости наслаждаются фирменным лимонным ризото при свечах, а стены оплетают виноградные лозы. Кроме того, вам точно нужно запастись углеводами, ведь комплекс имеет первоклассный фитнес-центр с тренером, который проводит гостей за пределы тренажерного зала на экскурсии по старинным холмистым тропам поблизости.

Grand Hotel Excelsior Vittoria, Сорренто

Сервис, номера, ресторан, расположение – все идеально в Grand Hotel Excelsior Vittoria. Управляемый семьей, он обеспечивает индивидуальный сервис и внимание к деталям – от элегантных люксов до обеденного зала. Кроме того, именно здесь можно наблюдать лучшие закаты в Сорренто. Отель управлялся пятью поколениями семьи Форентино за последние 180 лет; комплекс состоит из трех зданий XIX века, возвышающихся над гаванью Сорренто в самом сердце города. Кроме элегантных люксов и номеров, варианты размещения включают в себя виллы с двумя или тремя спальнями, которые идеально подходят для семейного отдыха или длительного пребывания. Три ресторана на территории Grand Hotel Excelsior Vittoria предлагают разнообразные варианты питания, от отмеченного звездой Мишлен Terrazza Bosquet до более непринужденного L'Orangerie у бассейна.