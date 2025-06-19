Топ-9 бутик-готелів у Малакці: Залиште свої турботи позаду та пориньте у світ мрій у сяючій Малайзії

Малакка — стародавнє місто Малайзії, наповнене невагомим шармом Старого Світу. З тихої маленької села XIV століття воно перетворилося на одне з найкращих місць для відвідування туристами з усього світу. Малакка заслужено увійшла до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і тут є багато місць для чудового відпочинку в Малайзії. Довірте нам вибір комфортного місця для проживання, і насолоджуйтесь дивовижними пейзажами маленького міста з чарівною атмосферою. Відмінні бутик-готелі в Малакці розташовані поблизу Червоної площі, центру міста та вулиці Джонкер із магазинами, гостинними ресторанами та знаменитим нічним ринком. Про це ми хочемо розповісти в нашій статті.

Majestic Malacca

Перше місце для відпочинку в Малакці, яке ми відвідаємо, недарма називається Majestic Malacca. У 1929 році це був особняк китайського дворянина Леонга Лун Мана, який прожив тут лише два роки. Після цього маєток перейшов до рук його сина, який був дуже легковажним зі своїм багатством. Він втратив усе своє спадкове майно, і будинок перейшов до власників, які згодом перетворили особняк на готель. Majestic Malacca пропонує гостям 54 номери з порцеляновими ваннами та масивними ліжками з "плавними" балдахінами. Про благородне минуле нагадують підлоги з плитки у вікторіанському стилі та аксесуари з тикового дерева.

Majestic Malacca — благородний готель у Малайзії з дивовижною кухнею. Джерело: Freepik

Шеф-кухар Мелбой Нунес і його професійна команда майстерно готують розкішну португальську та міжнародну кухню для мандрівників. Обов’язково відвідайте Spa Village із божественними процедурами в стилі перанакан.

Nest House

Поблизу торговельного центру Dataran Pahlawan і головної площі Малакки розташований Nest House, один із найкращих бутик-готелів Малакки. Цей індустріальний заклад із вражаючими декораціями завоював любов і визнання багатьох мандрівників.

Для гостей Nest House ретельно підготовлено 10 номерів із вишуканим дизайном. Тут панує унікальна аура з переважанням натуральних кольорів. Літню спеку успішно нівелюють прохолодні тони інтер’єрів і функціональні кондиціонери, а ніжна постільна білизна сприяє королівському відчуттю відпочинку. Номери готелю в Малакці оснащені телевізорами з плоским екраном і зручним доступом до Інтернету. Кімнати продумані до найдрібніших деталей, від меблів на замовлення до глибоких ванн для водного релаксу з ароматною піною.

Затишною зоною для відпочинку гостей є шикарний сад на даху під відкритим небом. Тут можна не лише насолоджуватися щедрими сонячними ваннами, але й милуватися дивовижними навколишніми пейзажами. Увечері, після заходу сонця, тут особливо красиво, коли денна спека змінюється приємною прохолодою. Атмосферу романтики успішно підтримують елітне вино, спокусливі закуски та десерти.

Власники готелю також дбають про харчування гостей. Просторі комори наповнені апетитними закусками та соковитими фруктами. Прямо в номері завжди можна приготувати ароматний чай або каву, адже є кухонне приладдя та техніка.

Rucksack Carate

Наша подорож продовжується, і тепер відвідаємо крутий бутик-готель у Малакці з оригінальною назвою Rucksack Carate. Він "притулився" на Червоній площі, неподалік від історичного кварталу міста.

Готель пропонує 26 добре обладнаних номерів із яскравими індустріальними акцентами. Завдяки панорамним вікнам гості можуть насолоджуватися дивовижними краєвидами смарагдових садів палацу-музею Султанату Малакки. Забронюйте Caravan Deluxe площею 19 квадратних метрів або Garden Suite площею 30 квадратних метрів із бездоганною розкішшю та джакузі.

Простора лаунж-зона є ідеальним місцем для відпочинку з комфортними металевими сидіннями у формі бочки. Тут можна отримати море позитивних емоцій від гри в настільний футбол. У відкритому басейні мандрівники насолоджуються приємними водними процедурами досхочу.

Wayfarer Guest House

У колишньому магазині, який спеціалізувався на продажу каучуку, зручно "оселився" хороший готель у Малакці з чудовими пропозиціями для розміщення. Він розташований на мальовничому березі річки, неподалік від вулиці Джонкер і головної площі міста. 7 просторих номерів мають поліровані до блиску дерев’яні підлоги. Якісні меблі з твердої деревини додають дизайнерського шику номерам. Серед численних зручностей готелю — тропічні душі у ванних кімнатах і Wi-Fi на всій території закладу.

Wayfarer дарує гостям море позитивних емоцій. Джерело: Freepik

Готель ненав’язливо акцентує увагу на підтримці креативності. Навіть назви апартаментів, такі як Автор і Художник, одразу "натякають" гостям на творчі "штрихи" в номерах.

Окрім багатьох преміум-зручностей, у люксах є просторі балкони, ідеальні зони для насолоди екзотичними сходами та заходами сонця з чашкою чаю чи кави. Творчі люди — делікатні натури, яких завжди надихає гармонійна взаємодія з природою. Окрім розкішних краєвидів на граціозну "ткацьку" річку, гості насолоджуються спогляданням собору Святого Франциска Ксаверія, виконаного в ефектному неоготичному стилі. Серця гостей хвилює дзвін стародавньої церкви, що спонукає до роздумів про вічні цінності.

Rosa Malacca

Наша команда знає дещо про подорожі, і ми наполегливо рекомендуємо не пропустити ніжну перлину Малайзії під назвою Rosa Malacca. Цей мирний притулок від нескінченних турбот розташований у пішій доступності від вулиці Джонкер. Тут панує чудова атмосфера, де сільський шарм і індустріальна стриманість гармонійно переплітаються.

Гості з радістю розміщуються в 60 номерах хорошого бутик-готелю Малакки з дерев’яними підлогами та кам’яними стінами. Внутрішнє оздоблення номерів вражає з перших моментів креативним дизайнерським підходом. Меблі з металевих труб і дерев’яні меблі ефектно виділяються на тлі бетонних стін. Білі, сірі та чорні тони використовуються для створення найстильнішої та гармонійної кольорової гами. Кафе Bica & Co Courtyard Cafe вміє дивувати гостей і дарувати їм справжнє кулінарне задоволення. Тут можна насолодитися піцою, пастою з ароматним соусом і чудовими бургерами з сиром, зеленню та шинкою.

1825 Gallery

Розкинувшись уздовж епічного берега річки, розташований чудовий бутик-готель Малакки, 1825 Gallery, з цікавою історією. Цей туристичний рай раніше слугував просторим складом для зберігання імпортного борошна. В інтер’єрах готелю явно переплітаються східні та британські мотиви.

1825 Gallery — рай для мандрівників. Джерело: Pixels

Теплу, домашню атмосферу тут створюють дерев’яні підлоги та стелі. Китайські килими та декоративні аксесуари доповнюють стильні інтер’єри. Близькість до відомих пам’яток, таких як Святий Франциск Ксаверій і Стадтгуйс, додає ще кілька плюсів до крутого бутик-готелю Малакки.

45 Lekiu

Ми продовжуємо нашу захоплюючу прогулянку чудовими бутик-готелями Малакки, і цього разу завітаємо до 45 Lekiu. Заклад із природною гармонією тонкого стилю та автентичної атмосфери розташований у старій будівлі в самому серці міста. Його інтер’єри оформлені в привабливому стилі ар-деко.

Яскравою родзинкою номерів є текстуровані стіни з червоної цегли, на тлі яких ефектно виглядають вінтажні меблі в темних кольорах. Центральним елементом номерів є шикарні ліжка king-size, а за потреби завжди можна додати одне або два додаткові ліжка.

Готель може похвалитися мальовничим патіо на даху та басейном, облаштованим на першому поверсі. Відвідайте 45 Lekiu, щоб відчути всі грані малайзійської гостинності в екзотичній обстановці!

Courtyard at Heeren

Огляди найкращих бутик-готелів Малакки обов’язково включають Courtyard at Heeren. Він розташований поблизу нічного ринку на вулиці Джонкер і мальовничої річки Мелаккі з її звивистим руслом. 15 номерів готелю оформлені в оригінальному стилі перанакан і оснащені антикварними меблями. Номери прикрашені вікнами з віконницями, плитковою підлогою та креативними дерев’яними різьбленнями. Домінуючими елементами інтер’єрів спалень є королівські ліжка з дорогою постільною білизною, а ванні кімнати мають тропічні душі.

The Stable Melaka

Погляньмо на ще один крутий бутик-готель Малакки, The Stable Melaka, наповнений романтичною аурою спокою та тепла. Він перетворився зі стайні XVI століття на милий заклад із дерев’яними балками та кам’яними стінами.

Характеризуючи готель, важливо згадати його розташування — він розташований неподалік від вулиць Кхереен і Ханг Кастурі з жвавим вуличним життям. Є комфортні кухонні зони та спальні з просторими ліжками. Інтер’єр готелю прикрашений шикарними творами мистецтва, що зображують старе місто. На сьогодні завершуємо нашу віртуальну прогулянку найкращими бутик-готелями Малакки. Сподіваємося, вона буде корисною для вас, і ви без труднощів оберете житло в цьому гостинному місті Малайзії.

Щасливих подорожей і чудового туристичного досвіду!