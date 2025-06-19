Топ-9 бутик-отелей в Малакке: Оставьте свои заботы позади и окунитесь в мир мечтаний в сияющей Малайзии

Малакка – древний город Малайзии, наполненный невесомым шармом Старого Света. Из тихой маленькой деревни XIV века она превратилась в одно из лучших мест для посещения туристами со всего мира. Малакка заслуженно вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и здесь много мест для прекрасного отдыха в Малайзии. Доверьте нам выбор комфортного места для проживания и наслаждайтесь удивительными пейзажами маленького города с атмосферой. Отличные бутик-отели в Малакке расположены вблизи Красной площади, центра города и улицы Джонкер с магазинами, гостеприимными ресторанами и знаменитым ночным рынком. Об этом мы хотим поведать в нашей статье.

Majestic Malacca

Первое место для отдыха в Малакке, которое мы посетим, недаром называется Majestic Malacca. В 1929 году это был особняк китайского дворянина Леонга Лун Мана, прожившего здесь всего два года. После этого имение перешло в руки его сына, которое было очень легкомысленно со своим богатством. Он потерял все свое наследственное имущество, и дом перешел к владельцам, которые впоследствии превратили особняк в гостиницу. Majestic Malacca предлагает гостям 54 номера с фарфоровыми ваннами и массивными кроватями с "плавными" балдахинами. О благородном прошлом напоминают полы из плитки в викторианском стиле и аксессуары из тикового дерева.

Majestic Malacca – благородный отель в Малайзии с удивительной кухней. Источник: Freepik

Шеф-повар Мелбой Нунес и его профессиональная команда мастерски готовят роскошную португальскую и международную кухню для путешественников. Обязательно посетите Spa Village с божественными процедурами в стиле перенакан.

Nest House

Вблизи торгового центра Dataran Pahlawan и главной площади Малакки находится Nest House, один из лучших бутик-отелей Малакки. Это индустриальное заведение с поразительными декорациями завоевало любовь и признание многих путешественников.

Для гостей Nest House тщательно подготовлено 10 номеров с изысканным дизайном. Здесь царит уникальная аура с преобладанием натурального цвета. Летнюю жару успешно нивелируют прохладные тона интерьеров и функциональные кондиционеры, а нежное постельное белье способствует королевскому ощущению отдыха. Номера отеля в Малакке оснащены телевизорами с плоским экраном и удобным доступом в Интернет. Комнаты продуманы до мельчайших деталей, от мебели под заказ до глубоких ванн для водного релакса с ароматной пеной.

Уютной зоной для отдыха гостей шикарный сад на крыше под открытым небом. Здесь можно не только наслаждаться щедрыми солнечными ваннами, но и любоваться удивительными пейзажами. Вечером, после заката, здесь особенно красиво, когда дневная жара сменяется приятной прохладой. Атмосферу романтики успешно поддерживают элитное вино, соблазнительные закуски и десерты.

Владельцы отеля также заботятся о питании гостей. Просторные амбары наполнены аппетитными закусками и сочными фруктами. Прямо в номере всегда можно приготовить ароматный чай или кофе, ведь есть кухонные принадлежности и техника.

Rucksack Carate

Наше путешествие продолжается, и теперь посетим крутую бутик-отель в Малакке с оригинальным названием Rucksack Carate. Он приютился на Красной площади, неподалеку от исторического квартала города.

Отель предлагает 26 хорошо оборудованных номеров с яркими индустриальными акцентами. Благодаря панорамным окнам гости могут наслаждаться удивительными видами изумрудных садов дворца-музея Султаната Малакки. Забронируйте Caravan Deluxe площадью 19 квадратных метров или Garden Suite площадью 30 квадратных метров с идеальной роскошью и джакузи.

Просторная лаунж-зона является идеальным местом отдыха с комфортными металлическими сиденьями в форме бочки. Здесь можно получить море положительных эмоций от игры в настольный футбол. В открытом бассейне путешественники наслаждаются приятными водными процедурами.

Wayfarer Guest House

В бывшем магазине, который специализировался на продаже каучука, удобно "поселилась" хорошая гостиница в Малакке с отличными предложениями для размещения. Он расположен на живописном берегу реки, недалеко от улицы Джонкер и главной площади города. 7 просторных номеров имеют полированные до блеска деревянные полы. Качественная мебель из твердой древесины придает дизайнерскому шику номерам. Отель предлагает следующее: тропические души в ванных комнатах и Wi-Fi на всей территории.

Wayfarer дарит гостям море положительных эмоций. Источник: Freepik

Отель ненавязчиво акцентирует внимание на поддержке креативности. Даже названия апартаментов, такие как Автор и Художник, сразу намекают гостям на творческие штрихи в номерах.

Помимо многих премиум-удобств, в люксах есть просторные балконы, идеальные зоны для наслаждения экзотической лестницей и закатом с чашкой чая или кофе. Творческие люди — щепетильные натуры, которых всегда вдохновляет гармоничное взаимодействие с природой. Кроме роскошных пейзажей на грациозную "ткацкую" реку, гости наслаждаются созерцанием собора Святого Франциска Ксаверия, исполненного в эффектном неоготическом стиле. Сердца гостей волнует звон древней церкви, побуждающий к размышлению о вечных ценностях.

Rosa Malacca

Наша команда знает кое-что о путешествиях, и мы настоятельно рекомендуем не пропустить нежную жемчужину Малайзии под названием Rosa Malacca. Это мирное убежище от бесконечных забот расположено в пешей доступности от улицы Джонкер. Здесь царит отличная атмосфера, где деревенский шарм и индустриальная сдержанность гармонично переплетаются.

Гости с радостью размещаются в 60 номерах хорошего бутик-отеля Малакки с деревянными полами и каменными стенами. Внутренняя отделка номеров поражает с первых моментов креативным дизайнерским подходом. Мебель из металлических труб и деревянная мебель эффектно выделяются на фоне бетонных стен. Белые, серые и черные тона используются для создания самой стильной и гармоничной цветовой гаммы. Кафе Bica&Co Courtyard Cafe умеет удивлять гостей и дарить им настоящее кулинарное удовольствие. Здесь можно насладиться пиццей, пастой с ароматным соусом и отличными бургерами с сыром, зеленью и ветчиной.

1825 Gallery

Раскинувшись вдоль эпического берега реки, расположен отличный бутик-отель Малакки, 1825 Gallery, с интересной историей. Этот туристический рай раньше служил просторным складом для хранения импортной муки. В интерьерах гостиницы очевидно переплетаются восточные и английские мотивы.

1825 Gallery - рай для путешественников. Источник: Pixels

Теплую, домашнюю атмосферу здесь создают деревянные полы и потолки. Китайские ковры и декоративные девайсы дополняют элегантные интерьеры. Близость к известным достопримечательностям, таким как Святой Франциск Ксаверий и Стадтгуйс, добавляет еще несколько плюсов к крутому бутику-отелю Малакки.

45 Лекиу

Мы продолжаем нашу увлекательную прогулку по прекрасным бутикам-отелям Малакки, и на этот раз посетим 45 Lekiu. Заведение с естественной гармонией тонкого стиля и аутентичной атмосферы расположено в старом здании в самом сердце города. Его интерьеры оформлены в привлекательном стиле ар-деко.

Яркой изюминкой номеров являются текстурированные стены из красного кирпича, на фоне которых эффектно смотрится винтажная мебель в темных цветах. Центральным элементом номеров являются шикарные кровати king-size, а при необходимости всегда можно добавить одну или две дополнительные кровати.

Отель может похвастаться живописным патио на крыше и бассейном, оборудованным на первом этаже. Посетите 45 Lekiu, чтобы почувствовать все грани малайзийского гостеприимства в экзотической обстановке!

Courtyard at Heeren

Обзоры лучших бутик-отелей Малакки обязательно включают в себя Courtyard at Heeren. Он расположен вблизи ночного рынка на улице Джонкер и живописной реки Мелакки с ее извилистым руслом. 15 номеров отеля оформлены в оригинальном стиле перенакан и оснащены антикварной мебелью. Номера украшены окнами с ставнями, плиточным полом и креативными деревянными резьбами. Доминирующими элементами интерьеров спален являются королевские кровати с дорогим постельным бельем, а в ванных комнатах есть тропические души.

The Stable Melaka

Давайте посмотрим на еще один крутой бутик-отель Малакки, The Stable Melaka, наполненный романтической аурой покоя и тепла. Он превратился из конюшни XVI века в милое заведение с деревянными балками и каменными стенами.

Характеризуя отель, важно упомянуть его расположение – он расположен неподалеку от улиц Кхереен и Ханг Кастури с оживленной уличной жизнью. Есть комфортные кухонные зоны и спальни с просторными кроватями. Интерьер отеля украшен шикарными произведениями искусства, изображающими старый город. Сегодня завершаем нашу виртуальную прогулку лучшими бутик-отелями Малакки. Надеемся, она будет полезна для вас, и вы без труда выберите жилье в этом гостеприимном городе Малайзии.

Счастливых путешествий и великолепного туристического опыта!