Топ-7 визначних пам’яток Уельсу: Затишна ночівля та крутий туристичний досвід

Уельс – це країна диких, захоплюючих пейзажів і нескінченних пляжів, із дружньою атмосферою, де відвідувачів завжди радо вітають. По всій його території розкидані численні замки з автентичною архітектурою та таємничою аурою бунтівного минулого. Гостинна країна відкриває завісу до світу незайманої природи та яскравих пам’яток перед туристами. Її затишні затоки обрамлені оксамитовими пляжами, які плавно переходять у мальовничі дюни. Відомі місця для відвідування в Уельсі оповиті містичними таємницями та легендами.

Уельс варто відвідати не лише заради його вражаючих пейзажів із великою кількістю смарагдової зелені, а й заради таємничих каплиць, що лежать поруч із бурхливими ріками та зазубреними скелями. Подорожуючи родючими землями з пасовищами тварин, ви можете випадково натрапити на старовинні будівлі, вкриті квітучими рослинами. Фотографії на такому тлі завжди яскраві та соковиті, тож не втрачайте можливості наповнити свій альбом барвистими знімками.

По всьому Уельсу розкидані численні таємничі замки та каплиці. Джерело: Pixels

Туристичні відкриття в Уельсі рясніють, тож тут ніколи не буває нудно. Розкішні готелі на колишніх маєтках і маленькі бутик-готелі з відмінним сервісом завжди відкриті для мандрівників.

Y Capel ("Каплиця")

Найкраща туристична пам’ятка Уельсу – Y Capel, яка слугує благородною окрасою центру міста та затишним гостьовим будинком. За її середньовічними кам’яними стінами ховається багато цікавого, гідного уваги мандрівників.

Колишня баптистська каплиця була зведена в середині 18 століття, а наприкінці 20 століття перетворена на комфортний готель. Цікаво, що в 17 столітті на цьому місці стояв млин. 11 затишних номерів із елементами старовинної архітектури дбайливо зберігають традиції минулих років.

На першому поверсі розташований басейн для хрещення, який засклений і вбудований у підлогу. Масивні дерев’яні балки надають закладу сільської елегантності та водночас заміської величі. Просторі номери з лаконічними інтер’єрами пропонують чудові краєвиди на фасад замку та мальовничі околиці. Номери названі на честь валлійських святих, які жили в Північному Уельсі та здійснили багато добрих справ. Релігійна тематика гостьового будинку вдало підтримується брелоками у формі валлійського кельтського хреста. Номери мають індивідуальні особливості, які надають проживанню особливого шарму:

Таблички з назвами номерів виготовлені з високоякісного сланцю зі Сноудонії.

Ліжка прикрашені покривалами від Melin Tregwynt, відомого виробника вовняних виробів на узбережжі Пембрукширу.

Відомі туристичні пам’ятки Уельсу розташовані неподалік від Y Capel, зокрема церква Святої Марії 12 століття. Вона має зубчастий шпиль із відомою могилою, про яку англійський романтичний поет Вільям Вордсворт написав душевні рядки у 18 столітті.

Паб Erskine Arms знаходиться за кілька хвилин ходьби від гостьового будинку, де можна насолодитися напоями.

Бібліотека Гладстона

Серед популярних місць для відвідування в Уельсі туристичні експерти виділяють бібліотеку Гладстона. Це унікальний заклад, куди постійно приїжджають мандрівники, які обожнюють читання або просто мріють про вражаючий відпочинок у незвичайній локації.

Бібліотека отримала свою назву на честь відомого прем’єр-міністра Гладстона, який довго обіймав цю посаду. Він доклав багато зусиль для нових знань і відкриттів. Прем’єр-міністр дуже цікавився науковими дослідженнями, описи яких містяться в маловідомих книгах для читачів.

Бібліотека зберігає близько 200 тисяч книг унікальної колекції Гладстона та пропонує комфортне розміщення для мандрівників. Близькість до літератури різних жанрів робить перебування в цьому закладі по-справжньому унікальним. Тут зберігаються рідкісні рукописи, вікторіанські газети та видання найрізноманітніших тем – від політичних творів до фантастичних романів.

Бібліотека Гладстона пропонує не лише багатий вибір літератури для книголюбів, а й комфортне середовище для проживання. Джерело: Pixels

Вона пропонує 26 доглянутих номерів без телевізорів, щоб тривожні новини не заважали відпочинку чи не відволікали від спокійного релаксу. Радіо в вінтажному стилі ідеально вписується в концепцію дизайну номерів. Таблички з проханням не турбувати читання викликають щиру посмішку на обличчях гостей.

У бібліотеці, яку варто відвідати туристам в Уельсі, усе відповідає найкращим стандартам готельної традиції. Номери пропонують ідилічні краєвиди на смарагдові долини Уельсу з величними церквами та зразковими садами. Білі берези, японські кедри, благородні буки та розкішні троянди гармонійно співіснують тут. Кімната Гладстона, оформлена в насичених багряних тонах, є улюбленим місцем для відпочинку гостей. Її стіни прикрашені дерев’яними панелями, що сприяє створенню розслабленої атмосфери для приємних роздумів.

Тут мандрівники захоплено грають у шахи, читають книги та п’ють прохолодне вино біля мерехтливого каміна. Поринаючи в м’які шкіряні крісла, гості потрапляють в інший вимір, де панують мир і спокій. У бібліотеці є затишна лаунж-зона та ресторан із шикарним вибором їжі та напоїв.

Grove of Narberth

Серед найкращих туристичних місць Уельсу особливий інтерес викликає цей заміський готель, оточений пишною зеленню та квітучими рослинами. Він розкинувся на 26 акрах родючої землі та носить назву Grove of Narberth.

Цю локацію варто відвідати, щоб насолодитися сільським шармом інтер’єрів та навколишньої території. Затишний дворик із розкиданими деревами та столами, де можна зігрітися келихом ігристого вина, облаштований для приємного дозвілля гостей. Неподалік від готелю є невеликий ставок із дзеркальною водною поверхнею, який ідеально доповнює картину королівського відпочинку з пікантним сільським шармом.

Навколо готелю облаштовано кілька садів із індивідуальною родзинкою. Один із них прикрашений розкішними вишневими деревами та благородним самшитом, а інший – різними видами папоротей. Перлиною закладу є чудовий арочний портал, обійшовши який, мандрівники потрапляють у нову казку з яскравими ехінацеями та запашною лавандою. "Зелений" готель має власний город із соковитими овочами та пряними травами.

Внутрішнє оздоблення закладу не менш привабливе, ніж навколишні сади. Тут гармонійно поєднуються різні варіанти відтінків, візерунків і матеріалів. Номери прикрашені дизайнерськими виробами ручної роботи та елементами вінтажного декору, які майстерно підкреслюють елегантний стиль їхнього дизайну. Підлоги номерів прикрашені м’якими оксамитовими килимами, а стіни – симпатичними гобеленами зі складними візерунками. Інтер’єри Grove of Narberth ідеально доповнені картинами талановитої художниці Джилліан МакДональд.

Охайні та світлі номери наповнені атрибутами валлійської культурної спадщини, такими як лампи шахтарів, які колись жили в цій місцевості, та різьблені ложки, які дарували коханим перед весіллям. Чавунні ванни та гарні керамічні каміни виглядають тут дуже органічно.

Історія гостьового будинку дбайливо зберігає свої таємниці, відкриваючи лише деякі з них гостям. Є кімната Даніеля та Елізабет, які обожнювали цей заклад, і кімната Седдона, назва якої відсилає до відомого архітектора руху "Мистецтва та ремесла" кінця 18 століття.

Portmeirion

Готелі Portmeirion із їхнім оригінальним зовнішнім дизайном і вражаючим внутрішнім оздобленням є одними з найвідвідуваніших місць в Уельсі. Один із них утілює благородні традиції вікторіанської культури та розташований неподалік від пляжу з білим піском і річки Ді. Інший зручно розташувався на вершині мальовничого пагорба та майстерно прославляє готичний стиль архітектури.

Portmeirion – це чарівна локація з потужною енергетикою. Якщо говорити про архітектурний стиль, вона нагадує італійське село з магічною аурою. Тут "приживаються" незвичайні скульптури з оригінальними прикрасами та ноткою самобутності.

Увагу мандрівників одразу привертає грайлива різноманітність відтінків палітри, від ніжно-блакитного до яскраво-жовтого. Якщо придивитися до архітектурних елементів будівель, можна побачити милих русалок і ангелів, які завжди раді поділитися своєю гостинністю з перехожими. Центральна площа Portmeirion прикрашена розкішними басейнами, побудованими з використанням елементів італійської архітектури. Площа обрамлена пишною зеленню з драконовими деревами та чудовими кущами троянд, луговими квітами та екзотичними рослинами.

Відома валлійська пам’ятка переплетена багатьма стежками та сходами з крутими сходинками. Драматичні скелі поблизу не контрастують із загальним ансамблем Portmeirion, а успішно вписуються в його цілісну "головоломку". Неокласичні фасади та інтер’єри ідеально доповнюють авторське декоративне мистецтво та яскравий стиль Ренесансу.

Уельс прикрашають численні споруди в вікторіанському стилі. Джерело: Pixels

Якщо ви хочете нових пригод і свіжих емоцій, вирушайте на прогулянку мальовничим лісом, що оточує Portmeirion. Зарості екзотичних гінкго м’яко чергуються з галявинами барвистих тюльпанів. Клаф Вільямс-Елліс наповнив архітектуру Portmeirion свіжим дизайнерським подихом. Він присвятив 50 років свого життя цій роботі, майстерно відновлюючи ділянки будівель, яким загрожувало знесення.

Сьогодні Portmeirion докладає багато зусиль для переробки біологічних матеріалів. Екологічні пріоритети проявляються в багатьох речах, включно з транспортуванням відпочивальників від ресторану з вишуканою кухнею до комфортних номерів із висококласними зручностями.

Albion Aberteifi

Пристрасні творчі пориви Джеймса Лінча та Сіан Такер дали життя бутик-готелю з милою назвою Albion Aberteifi, який входить до топ-10 пам’яток Уельсу. Його історія починається з облаштування невеликого складу на затишній набережній річки Тейфі в Кардигані.

Готель отримав свою назву завдяки кораблю Albion, місією якого було перевезення валлійських емігрантів до Канади. Його просторі 12 номерів містять оригінальні свідчення нерозривного зв’язку готелю з морськими пригодами міста. Тут дбайливо зберігалися товари для транспортування, зокрема вугілля та кам’яна сіль, ароматизована олія та тютюн, червоне вино та деревина. Крім того, тут тимчасово розміщувалися продукти для експорту, включно з рибою та зерном, вовною та сланцем.

Усередині закладу гості знайдуть інтер’єри в стриманому скандинавському стилі з ноткою японського вабі-сабі. Такий підхід прославляє простоту та автентичність і відкидає використання претензійних і вульгарних елементів дизайну.

Перший поверх закладу прикрашений елегантними вазами з польовими квітами. Використання натуральних дерев’яних матеріалів робить інтер’єри номерів максимально гармонійними та завершеними. Непримітні меблі з акцентом на практичність виглядають тут доречно. Подушки та ковдри з вовни ідеально доповнюють внутрішнє оздоблення номерів і комфортних зон для відпочинку. Підвіконня однієї з головних пам’яток Уельсу прикрашені милими речами, що нагадують про жваве морське життя. До них належать дерев’яні ключі, лебідка та величезні пляшки для транспортування вина. Мандрівникам варто звернути увагу на малюнки з ескізами та розрахунками кораблів 19 століття, які прикрашають стіни третього поверху у вигляді графіті.

Щодо розміщення в готелі, воно просякнуте духом морських відкриттів і бунтівних океанських бризів. Тут кожен знайде щось дуже близьке та інтуїтивне для себе. Номери закладу оформлені з урахуванням тематики, чи то ковальство, чи шиття.

Якщо ви хочете зайняти просторі покої з високими стелями та королівськими зручностями, зверніть увагу на номери, розташовані на верхньому ярусі закладу. Їхні інтер’єри ефектно прикрашені цінними колекціями керамічного посуду з валлійським декором. Приліжкові лампи з ланцюгами успішно підтримують морську тематику, як і зелена плитка з водоростями у ванних кімнатах. Великі рушники з єгипетської бавовни є приємним доповненням до інтер’єрів тут.

Roch Castle

Огляд пам’яток Уельсу обов’язково має включати відвідування заворожуючого замку Роч у середньовічному стилі. Не думайте, що вам доведеться ділити ночівлю з вогкістю та темрявою, типовими для кам’яних будівель минулих століть. Замок Роч пройшов складну трансформацію, і сьогодні він запрошує мандрівників зануритися в атмосферу бездоганної розкоші, майстерно переплетеної з духом минулих епох.

Готель пропонує 6 номерів, розташованих на благородних скелях, для мандрівників, які жадають нестримного екстриму та яскравих пригод. Ви можете насолоджуватися чарівними краєвидами з вікон готелю, з смарагдовими пагорбами та затокою Святої Бріди, що грайливо мерехтить на сонці.

Замок Роч просякнутий атмосферою минулих століть. Джерело: Pixels

Інтер’єри готелю зазнали ретельної реставрації та оновлення, зберігаючи найкращі риси мінімалістичного дизайну. Тут є багато просторів із індивідуальними особливостями:

Затишна лаунж-зона, яка знайшла дім у колишній каплиці з окулюсом і панорамними вікнами в готичному стилі.

Солярій із величезними вікнами та професійними послугами.

Зала суду, позбавлена ноток офіційного оздоблення.

Затишний бар із величезним вибором елітних спиртних напоїв, включно з віскі Penderyn, ромом Barti Ddu Pembrokeshire Seaweed із тонким букетом спецій і рубіновим французьким вином Cote du Rhone та Château Le Peyrat.

Тут ви можете прогулятися магічною терасою, що прикрашає вершину зубчастих веж. Так приємно бачити дивовижні пейзажі з безкрайнім небом, сріблястим морем і граціозними вигинами гір. Готель прикрашений чудовими творами мистецтва, які розташовані майже всюди: у шафах, на стінах і на підвіконнях. Оригінальний декор цієї популярної туристичної зони Уельсу одразу привертає увагу гостей, зокрема симпатичні скульптури з водоростей Маркуса Чіаппари, гобелени Аманди Райт і фірмові керамічні урни Даніеля Райт.

Невелика бібліотека з легкою атмосферою пропонує багатий вибір цікавого матеріалу про валлійську культуру та місцеві хобі. Наприклад, тут можна знайти літературу про відомі валлійські головоломки.

Перлиною цього місця є атмосферна кімната Ap Gruffydd із приголомшливими краєвидами на мальовничу затоку та місцеві пейзажі. Ванна кімната оснащена великою ванною та душем із ефектом дощу. М’які рушники допомагають продовжити приємні відчуття після водних процедур.

Коли вам набридне відпочивати в білосніжному ліжку, прогуляйтеся навколишніми територіями замку Роч із пишними деревами та гарними клумбами.

Ruthin Castle

Найкраща туристична пам’ятка Північного Уельсу – замок Рутін із його захоплюючими тематичними вечорами. Вони ідеально підходять для дослідження багатого культурного життя Уельсу. Замок, обрамлений казковими лісами та мальовничими парками, має таємниче підземелля.

Історія цього місця зберігає багато таємниць і легенд. Згідно з однією з них, тут жив знаменитий Генріх VIII, який жахливо ставився до своїх дружин. Неподалік від закладу є місця, де можна чудово провести час:

Національний парк Сноудонія;

місто Честер із цікавою архітектурою та багатим культурним життям;

парк Гвідір;

пляжі Лландидно.

На території замку є спа BAZAAR із гарячими ваннами, розслаблюючими процедурами та гарячими джерелами. Ресторан Tafarn Y Ddraig запрошує скуштувати апетитні страви місцевої та міжнародної кухні. Замок Рутін – це унікальна локація для незабутніх весіль, яскравих вечірніх прогулянок і велопоїздок. Ви можете забронювати двомісний номер тут від €157 за ніч.

Коли відвідувати Уельс?

Звісно, Уельс прекрасний цілий рік. За словами багатьох мандрівників, найкращий час для відвідування Уельсу – літо, рання осінь або весна, коли погода чудова.

Уельс прекрасний у будь-яку пору року, але влітку його палітра кольорів особливо різноманітна. Джерело: Pixels

Варіанти комфортного проживання

Уельс радує гостей своєю гостинністю та запрошує зупинитися в затишних хостелах навіть із невеликим бюджетом. Також є готелі, гостьові будинки або глемпінг. Останній варіант дорожчий, але він дарує багато позитивних емоцій і дуже популярний серед туристів.

Сайти, де можна забронювати затишне житло в Північному та Південному Уельсі за вигідними цінами, включають Hostelworld, Booking.com, Cool Stays і Airbnb. У нашій статті ми представили топ-7 пам’яток Уельсу, де ви можете не лише насолоджуватися мальовничими краєвидами та туристичними відкриттями, а й зупинитися на кілька днів за розумною ціною.

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