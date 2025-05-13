Топ-7 достопримечательностей Уэльса: Уютный ночлег и крутой туристический опыт

Уэльс – это страна диких, увлекательных пейзажей и бесконечных пляжей, с дружеской атмосферой, где посетителей всегда приветствуют. По всей его территории разбросаны многочисленные замки с аутентичной архитектурой и таинственной аурой мятежного прошлого. Гостеприимная страна открывает занавес к миру девственной природы и ярким достопримечательностям перед туристами. Ее уютные заливы обрамлены бархатными пляжами, плавно переходящими в живописные дюны. Известные места для посещения в Уэльсе окутаны мистическими тайнами и легендами.

Уэльс стоит посетить не только ради его поразительных пейзажей с обилием изумрудной зелени, но и ради таинственных часовен, лежащих рядом с бурными реками и зазубренными скалами. Путешествуя плодородными землями с пастбищами животных, вы можете случайно наткнуться на старинные постройки, покрытые цветущими растениями. Фотографии на таком фоне всегда яркие и сочные, поэтому не упускайте возможности наполнить свой альбом красочными снимками.

По всему Уэльсу разбросаны многочисленные таинственные замки и часовни. Источник: Pixels

Туристические открытия в Уэльсе изобилуют, так что здесь никогда не бывает скучно. Роскошные отели на бывших поместьях и маленькие бутик-отели с отличным сервисом всегда открыты для путешественников.

Y Capel ("Часовня")

Лучшая достопримечательность Уэльса – Y Capel, которая служит благородным украшением центра города и уютным гостевым домом. За ее средневековыми каменными стенами скрывается много интересного, достойного внимания путешественников.

Бывшая баптистская часовня была возведена в середине 18 века, а в конце 20 века превращена в комфортабельную гостиницу. Интересно, что в 17 веке на этом месте стояла мельница. 11 уютных номеров с элементами старинной архитектуры бережно хранят традиции прошлых лет.

На первом этаже расположен бассейн для крещения, который застеклен и встроен в пол. Массивные деревянные балки придают заведению сельской элегантности и загородного величия. Просторные номера с лаконичными интерьерами предлагают великолепные виды на фасад замка и живописные окрестности. Номера названы в честь валлийских святых, живших в Северном Уэльсе и совершивших много добрых дел. Религиозная тематика гостевого дома успешно поддерживается брелоками в форме валлийского кельтского креста. Номера имеют индивидуальные особенности, которые придают проживанию особый шарм:

Таблички с названиями номеров изготовлены из высококачественного сланца из Сноудонии.

Кровати украшены покрывалами от Melin Tregwynt, известного производителя шерстяных изделий на побережье Пембрукшира.

Известные туристические достопримечательности Уэльса расположены неподалеку от Y Capel, в частности церковь Святой Марии 12 века. У нее зубчатый шпиль с известной могилой, о которой английский романтический поэт Уильям Вордсворт написал душевные строки в 18 веке.

Паб Erskine Arms находится в нескольких минутах ходьбы от гостевого дома, где можно насладиться напитками.

Библиотека Гладстона

Среди популярных мест посещения в Уэльсе туристические эксперты выделяют библиотеку Гладстона. Это уникальное заведение, куда постоянно приезжают путешественники, которые обожают чтение или просто мечтают об удивительном отдыхе в необычной локации.

Библиотека получила свое название в честь известного премьер-министра Гладстона, долго занимавшего этот пост. Он приложил много усилий для новых знаний и открытий. Премьер-министр очень интересовался научными изысканиями, описания которых содержатся в малоизвестных книгах для читателей.

Библиотека хранит около 200 000 книг уникальной коллекции Гладстона и предлагает комфортное размещение для путешественников. Близость к литературе разных жанров делает пребывание в этом заведении по-настоящему уникальным. Здесь хранятся редкие рукописи, викторианские газеты и издания самых разных тем – от политических произведений до фантастических романов.

Библиотека Гладстона предлагает не только богатый выбор литературы для книголюбов, но и комфортную среду для проживания. Источник: Pixels

Она предлагает 26 номеров без телевизоров, чтобы тревожные новости не мешали отдыху или не отвлекали от спокойного релакса. Радио в винтажном стиле идеально вписывается в концепцию дизайна номеров. Таблички с просьбой не беспокоить чтение вызывают искреннюю улыбку на лицах гостей.

В библиотеке, которую стоит посетить туристам в Уэльсе, все соответствует самым лучшим стандартам гостиничной традиции. Номера предлагают идиллические виды на изумрудные долины Уэльса с величественными церквями и образцовыми садами. Белые березы, японские кедры, благородные буки и роскошные розы гармонично сосуществуют здесь. Комната Гладстона, оформленная в насыщенных багровых тонах, является излюбленным местом для отдыха гостей. Ее стены украшены деревянными панелями, что способствует созданию расслабленной атмосферы для приятных размышлений.

Здесь путешественники увлеченно играют в шахматы, читают книги и пьют прохладное вино у мерцающего камина. Погружаясь в мягкие кожаные кресла, гости попадают в другое измерение, где царят мир и покой. В библиотеке есть уютная лаунж-зона и ресторан с шикарным выбором еды и напитков.

Grove of Narberth

Среди лучших туристических мест Уэльса особый интерес представляет этот загородный отель, окруженный пышной зеленью и цветущими растениями. Он раскинулся на 26 акрах плодородной земли и носит название Grove of Narberth.

Эту локацию следует посетить, чтобы насладиться деревенским шармом интерьеров и окружающей территории. Уютный дворик с разбросанными деревьями и столами, где можно согреться бокалом игристого вина, оборудован для приятного отдыха гостей. Недалеко от отеля есть небольшой пруд с зеркальной водной поверхностью, идеально дополняющий картину королевского отдыха с пикантным деревенским шармом.

Вокруг отеля обустроено несколько садов с индивидуальной изюминкой. Один из них украшен роскошными вишневыми деревьями и благородным самшитом, а другой – разными видами папоротников. Жемчужиной заведения является великолепный арочный портал, обойдя который, путешественники попадают в новую сказку с яркими эхинацеями и душистой лавандой. "Зеленая" гостиница имеет собственный огород с сочными овощами и пряными травами.

Внутренняя отделка заведения не менее привлекательна, чем окружающие сады. Здесь гармонично сочетаются разные варианты оттенков, узоров и материалов. Номера украшены дизайнерскими изделиями ручной работы и элементами винтажного декора, искусно подчеркивающими элегантный стиль их дизайна. Полы номеров украшены мягкими бархатными коврами, а стены – симпатичными гобеленами со сложными узорами. Интерьеры Grove of Narberth идеально дополнены картинами талантливой художницы Джиллиан МакДональд.

Аккуратные и светлые номера наполнены атрибутами валлийского культурного наследия, такими как когда-то жившие в этой местности лампы шахтеров, и резные ложки, которые дарили любимым перед свадьбой. Чугунные ванны и красивые керамические камины выглядят очень органично.

История гостевого дома бережно хранит свои тайны, открывая лишь немногие из них гостям. Есть комната Даниэля и Элизабет, которые обожали это заведение, и комната Седдона, название которой отсылает известному архитектору движения "Искусства и ремесла" конца 18 века.

Portmeirion

Отели Portmeirion с их оригинальным внешним дизайном и впечатляющим внутренним убранством являются одними из самых посещаемых мест в Уэльсе. Один из них олицетворяет благородные традиции викторианской культуры и расположен недалеко от пляжа с белым песком и реки Ди. Другой удобно расположился на вершине живописного холма и искусно прославляет готический стиль архитектуры.

Portmeirion – это волшебная локация с мощной энергетикой. Если говорить об архитектурном стиле, то она напоминает итальянскую деревню с магической аурой. Здесь приживаются необычные скульптуры с оригинальными украшениями и ноткой самобытности.

Внимание путешественников сразу привлекает игривое разнообразие оттенков палитры, от нежно-голубого до ярко-желтого. Если присмотреться к архитектурным элементам построек, можно увидеть милых русалок и ангелов, которые всегда рады поделиться своим гостеприимством с прохожими. Центральная площадь Portmeirion украшена роскошными бассейнами, построенными с использованием элементов итальянской архитектуры. Площадь обрамлена пышной зеленью с драконьими деревьями и прекрасными кустарниками роз, луговыми цветами и экзотическими растениями.

Известная валлийская достопримечательность переплетается по многим тропам и лестницам с крутыми ступенями. Драматические скалы поблизости не контрастируют с общим ансамблем Portmeirion, а успешно вписываются в его целостную "головоломку". Неоклассические фасады и интерьеры идеально дополняют авторское искусство и яркий стиль Ренессанса.

Уэльс украшают многочисленные постройки в викторианском стиле. Источник: Pixels

Если вы хотите новых приключений и свежих эмоций, отправляйтесь на прогулку по живописному лесу, окружающему Portmeirion. Заросли экзотических гинкго мягко чередуются с лужайками красочных тюльпанов. Клаф Уильямс-Эллис наполнил архитектуру Portmeirion свежим дизайнерским дыханием. Он посвятил 50 лет своей жизни этой работе, мастерски восстанавливая участки зданий, которым грозил снос.

Сегодня Portmeirion прилагает много усилий по переработке биологических материалов. Экологические приоритеты проявляются во многих вещах, включая транспортировку отдыхающих от ресторана с изысканной кухней до комфортных номеров с высококлассными удобствами.

Albion Aberteifi

Страстные творческие порывы Джеймса Линча и Сиан Такер дали жизнь бутик-отеля с милым названием Albion Aberteifi, который входит в топ-10 достопримечательностей Уэльса. Его история начинается с обустройства небольшого склада на уютной набережной реки Тейфи в Кардигане.

Отель получил свое название благодаря кораблю Albion, миссией которого была перевозка валлийских эмигрантов в Канаду. Его просторные 12 номера содержат оригинальные свидетельства неразрывной связи отеля с морскими приключениями города. Здесь бережно хранились товары для транспортировки, в частности, уголь и каменная соль, ароматизированное масло и табак, красное вино и древесина. Кроме того, здесь временно размещались продукты для экспорта, включая рыбу и зерно, шерсть и сланце.

Внутри заведения гости обнаружат интерьеры в сдержанном скандинавском стиле с ноткой японского ваби-саби. Такой подход прославляет простоту и подлинность и исключает использование претенциозных и вульгарных элементов дизайна.

Первый этаж заведения украшен элегантными вазами с полевыми цветами. Использование натуральных деревянных материалов делает интерьеры номеров максимально гармоничными и завершенными. Неприметная мебель с акцентом на практичность выглядит здесь уместно. Подушки и одеяла из шерсти идеально дополняют внутреннюю отделку номеров и комфортных зон для отдыха. Подоконники одной из главных достопримечательностей Уэльса украшены милыми вещами, напоминающими о оживленной морской жизни. К ним относятся деревянные ключи, лебедка и бутылки для транспортировки вина. Путешественникам следует обратить внимание на рисунки с эскизами и расчетами кораблей 19 века, украшающие стены третьего этажа в виде граффити.

Относительно размещения в гостинице, оно пропитано духом морских открытий и мятежных океанских бризов. Здесь каждый найдет что-нибудь очень близкое и интуитивное для себя. Номера заведения оформлены с учетом тематики, будь то кузнечное или шитье.

Если вы хотите занять просторные покои с высокими потолками и королевскими удобствами, обратите внимание на номера, расположенные на верхнем ярусе заведения. Их интерьеры эффектно украшены ценными коллекциями керамической посуды с валлийским декором. Прикроватные лампы с цепями успешно поддерживают морскую тематику, как и зеленая плитка с водорослями в ванных комнатах. Большие полотенца из египетского хлопка являются приятным дополнением к интерьерам здесь.

Roch Castle

Обзор достопримечательностей Уэльса обязательно должен включать посещение завораживающего замка Роч в средневековом стиле. Не думайте, что вам придется делить ночлег с сыростью и тьмой, типичными для каменных построек прошлых веков. Замок Роч прошел сложную трансформацию, и сегодня он приглашает путешественников погрузиться в атмосферу безупречной роскоши, искусно переплетенной с духом прошлых эпох.

Отель предлагает 6 номеров, расположенных на благородных скалах, для путешественников, жаждущих экстрима и ярких приключений. Вы можете наслаждаться прекрасными видами из окон отеля, изумрудными холмами и заливом Святой Бриды, игриво мерцающим на солнце.

Замок Роч пропитан атмосферой прошлых веков. Источник: Pixels

Интерьеры отеля испытали тщательную реставрацию и обновление, сохраняя лучшие черты минималистического дизайна. Здесь есть много пространств с индивидуальными особенностями:

Уютная лаунж-зона, нашедшая дом в бывшей часовне с окулюсом и панорамными окнами в готическом стиле.

Солярий с большими окнами и профессиональными услугами.

Зал суда, лишенный ноток официальной отделки.

Уютный бар с огромным выбором элитных спиртных напитков, включая виски Penderyn, ром Barti Ddu Pembrokeshire Seaweed с тонким букетом специй и рубиновым французским вином Cote du Rhone и Château Le Peyrat.

Здесь вы можете прогуляться по магической террасе, украшающей вершину зубчатых башен. Так приятно видеть удивительные пейзажи с бескрайним небом, серебристым морем и грациозными изгибами гор. Отель украшен великолепными произведениями искусства, которые расположены почти повсюду: в шкафах, стенах и подоконниках. Оригинальный декор этой популярной туристической зоны Уэльса привлекает внимание гостей, в частности симпатичные скульптуры из водорослей Маркуса Чиаппари, гобелены Аманды Райт и фирменные керамические урны Даниэля Райт.

Небольшая библиотека с легкой атмосферой предлагает богатый выбор интересного материала о валлийской культуре и местных хобби. Например, здесь можно найти литературу об известных валлийских головоломках.

Жемчужиной этого места является атмосферная комната Ap Gruffydd с потрясающими видами на живописный залив и местные пейзажи. Ванная комната оснащена большой ванной и душем с эффектом дождя. Мягкие полотенца помогают продлить приятные ощущения после водных процедур.

Когда вам надоест отдыхать в белой кровати, прогуляйтесь по территориям замка Роч с пышными деревьями и красивыми клумбами.

Ruthin Castle

Лучшая достопримечательность Северного Уэльса – замок Рутин с его увлекательными тематическими вечерами. Они идеально подходят для исследования богатой культурной жизни Уэльса. Замок, обрамленный сказочными лесами и живописными парками, имеет таинственное подземелье.

История этого места хранит множество тайн и легенд. Согласно одной из них, здесь жил знаменитый Генрих VIII, ужасно относившийся к своим женам. Недалеко от заведения есть места, где можно отлично провести время:

Национальный парк Сноудона;

город Честер с интересной архитектурой и богатой культурной жизнью;

парк Гвидир;

пляжи Лландидно.

На территории замка есть спа BAZAAR с горячими ваннами, расслабляющими процедурами и горячими источниками. Ресторан Tafarn Y Ddraig приглашает попробовать аппетитные блюда местной и международной кухни. Замок Рутин – это уникальная локация для незабываемых свадеб, ярких вечерних прогулок и велопоездок. Вы можете забронировать двухместный номер здесь от €157 за ночь.

Когда посещать Уэльс?

Конечно, Уэльс прекрасен круглый год. По словам многих путешественников, лучшее время для посещения Уэльса – лето, ранняя осень или весна, когда погода отличная.

Уэльс прекрасен в любое время года, но летом его цветовая палитра особенно разнообразна. Источник: Pixels

Варианты комфортного проживания

Уэльс радует гостей своим гостеприимством и приглашает остановиться в уютных хостелах даже с небольшим бюджетом. Также есть отели, гостевые дома или глемпинг. Последний вариант более дорогой, но он дарит много положительных эмоций и очень популярен среди туристов.

Сайты, где можно забронировать уютное жилье в Северном и Южном Уэльсе по выгодным ценам, включают в себя Hostelworld, Booking.com, Cool Stays и Airbnb. В нашей статье мы представили топ-7 достопримечательностей Уэльса, где вы можете не только наслаждаться живописными видами и туристическими открытиями, но и остановиться на несколько дней по разумной цене.

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