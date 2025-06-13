Топ-11 розкішних готелів і курортів Японії, які вразять вас своєю красою

Для деяких туристів готель, у якому вони планують зупинитися під час подорожі, – це лише зручне місце для сну та зберігання речей перед наступною пригодою. Для інших готель є важливою частиною поїздки, де можна розслабитися, насолодитися естетичними інтер’єрами та екстер’єрами й забути про повсякденні турботи завдяки висококласному сервісу.

Якщо ви шукаєте місце, гідне такої ж уваги, як найпопулярніші пам’ятки країни, ми рекомендуємо звернути увагу на добірку найгарніших курортів і готелів Японії, які стануть родзинкою вашої наступної пригоди. Від традиційних рьоканів із природними гарячими джерелами та автентичним декором до елегантних сучасних комплексів серед величних гір – кожен знайде ідеальний варіант для відпустки у фантастичній країні сонця, що сходить.

Hakone Honbako, Канагава

Рай для бібліофілів. Джерело: https://honbako.hakonehotelspage.com/

Hakone Honbako – це ідилічне місце та справжній рай для книголюбів. Готель надихає на спокій і безмежне блаженство, яке відчуваєш, перебуваючи серед полиць улюбленої книгарні з новими чи старими томами. Це місце випромінює тепло та комфорт, пропонуючи достатньо простору для всіх гостей. Головною прикрасою готелю є центральне лобі, яке водночас є великою бібліотекою з подвійною висотою стелі. Тут можна знайти затишні куточки для читання, вбудовані прямо в полиці.

Колекція цього чудового готелю в Японії налічує близько 12 000 книг; багато з них представлені безпосередньо в номерах. Для організації всіх скарбів Hakone Honbako співпрацював із командою архітекторів, відомих фотографів, письменників і навіть шеф-кухарів, адже на полицях можна знайти й улюблені кулінарні книги. Будь-яку книгу можна придбати. Хоча більшість із них японською мовою, є великий вибір книг про фотографію та мистецтво, які долають будь-які бар’єри завдяки неймовірним ілюстраціям.

Інтер’єр наповнений розкішними меблями в стилі середини століття, а величезні панорамні вікна відкривають краєвиди на гори. Вартість проживання тут починається від ¥33,218 за ніч. Окрім чудової бібліотеки, готель пропонує інші зручності для різноманітного відпочинку. Наприклад, затишний кінотеатр показує змінювані колекції короткометражних фільмів із фестивалів. Ми також наполегливо рекомендуємо прийняти ванну на відкритому повітрі з хінокі, насолодитися неспішним плаванням і споглядати величні навколишні гори.

Як і більшість рьоканів, Hakone Honbako має ресторан на території. Висококласний заклад спеціалізується на вишуканій італійській кухні. Гості також можуть працювати в коворкінг-просторі, відкритому як для постояльців, так і для всіх охочих, відвідати атмосферне кафе та магазин у стилі zakka.

Готель розташований трохи більше ніж за пів години автобусом від станції Хаконе-Юмото, а також до нього можна дістатися місцевою канатною дорогою Хаконе Тодзан від зупинки Нака Гора.

Amanemu, Міє

На вершині прекрасного зеленого пагорба з приголомшливими краєвидами на величну затоку Аго розташований один із найгарніших готелів Японії. Amanemu – справжня перлина країни, розташована в префектурі Міє. У тихій гавані ви можете очікувати заспокійливу та безтурботну атмосферу, надихаючись мальовничими навколишніми ландшафтами, які гармонійно поєднуються з сучасною японською архітектурою.

Готель має 24 розкішні люкси, а також можна забронювати одну з чотирьох просторих, світлих вілл. Усі номери оформлені в мінімалістичному дизайні, натхненному японською естетикою, а вікна відкривають чудові краєвиди на затоку. Вартість пакетного відпочинку починається від ¥180,000 за ніч.

Головною особливістю Amanemu є його оздоровчі зручності. Вони включають відкритий безкрайній басейн, який, здається, зливається із затокою та горизонтом, а також критий онсен, що живиться природними гарячими джерелами регіону. Тут можна замовити індивідуалізовані спа-процедури, натхненні навколишньою природою та її цілющими властивостями.

Кулінарні пропозиції готелю не менш вражаючі, ніж оздоровчі зручності. Заклади зосереджені на місцевих продуктах і традиційній японській кухні. Ви можете насолодитися вишуканою вечерею в елегантній обстановці, споглядаючи неймовірні краєвиди затоки.

Hoshinoya Fuji, Яманасі

Священна гора. Джерело: Image by Armin Forster/Pixabay

Схований серед вкритих соснами гір і озера Кавагучіко в префектурі Яманасі, цей прекрасний японський готель може похвалитися приголомшливими краєвидами, адже він виходить на священні гори Фудзі. Hoshinoya Fuji пропонує досвід глемпінгу, але на рівень вищий за інші заклади, забезпечуючи гостям найвищий рівень цифрової детоксикації.

Комплекс складається з дерев’яних геометричних кабін із величезними вікнами, щоб ніщо не заважало насолоджуватися фантастичними навколишніми ландшафтами. Hoshinoya Fuji пропонує різноманітні пакети, починаючи від ¥31,437 за особу за ніч.

Гостям доступні різноманітні варіанти дозвілля, тож кожен може обрати щось на свій смак. Зокрема, ви можете вирушити досліджувати мальовничі гори, покататися верхи вздовж берега, замовити екскурсію з гідом або поплавати на каное рано вранці, спостерігаючи, як сонце сходить над озером. Однак ніхто не осудить, якщо ви вирішите просто розслабитися в гамаку з улюбленою книгою. Крім того, завдяки відокремленому розташуванню гості мають змогу просто споглядати зоряне небо вночі так, як це неможливо зробити у мегаполісі.

Roku Kyoto, Кіото

Roku Kyoto пропонує особливе поєднання сучасної розкоші та традиційної японської гостинності. Завдяки стильному та елегантному дизайну цей величний готель розташований лише за пів години від вокзалу Кіото, приваблюючи мандрівників, які шукають вишуканого та витонченого досвіду в культурній столиці Японії.

Roku Kyoto налічує 114 номерів. Кожен номер, незалежно від конфігурації, елегантно оформлений сучасними меблями та традиційними японськими акцентами, такими як татамі та розсувні двері шоджі. Гості також можуть насолоджуватися надзвичайними краєвидами міста з приватних балконів.

Готель ідеально підходить для туристів, які хочуть дослідити місто та його найвідоміші пам’ятки, такі як храм Кійомідзу-дера чи храм Фусімі Інарі. Гості, які зупиняються в Roku Kyoto, також мають доступ до виняткових зручностей, таких як тихий мальовничий дворик або онсен із гарячими джерелами. Готель також виділяється на гастрономічній сцені завдяки висококласним ресторанам. Зокрема, ми рекомендуємо відвідати ресторан у французькому стилі Tenjin. Ви можете обрати різні пакети розміщення, починаючи від ¥83,853.

Ochiairo, Сідзуока

Серед найкращих готелів Японії, які демонструють видатну естетику, є Ochiairo. Цей комплекс у префектурі Сідзуока, розташований серед гір Ідзу, пропонує особливий досвід відпочинку, підкріплений історією та культурою.

Традиційний рьокан був заснований у 1874 році та названий на честь двох річок, що зливаються в цьому місці, адже термін "Очіау" означає "зустріч" японською мовою. Готель офіційно зареєстрований як матеріальна культурна спадщина Японії, тому він може похвалитися фантастичною архітектурою з головним крилом, виготовленим із рідкісних порід дерева, таких як ебенове та чорна хурма. Для допоміжної частини будівлі використано техніку стилю Сукія, натхненну класичними будинками для чайних церемоній. Самі номери також мають вишуканий дизайн і унікальний декор, тож кожен куточок особливий і вартий уваги.

Ochiairo пропонує не лише комфортне місце для проживання, але й можливість познайомитися з культурною спадщиною регіону, розслабитися в незайманій природі, оточеній заспокійливими звуками річки. На замовлення готель пропонує різноманітні екскурсії, щоб глибше зануритися в історію та особливості цього рьокана. Пакети починаються від ¥53,850.

Zaborin Ryokan, Хоккайдо

Цей ексклюзивний рьокан, розташований на Хоккайдо, гармонійно поєднує старе й нове, створюючи відокремлене та спокійне місце для відпочинку та перезавантаження. Сучасні архітектурні стилі гармоніюють із темами вабі-сабі, де елегантні дерев’яні столи прикрашені традиційним японським мистецтвом. Проект розроблявся у співпраці зі всесвітньо відомим архітектором Макото Накаямою та талановитим креативним директором Шоя Грейгом.

Особливістю Zaborin Ryokan є онсен-ванни, наповнені водою з природних джерел; вони також доступні в кожному номері, тож гості мають змогу насолодитися розслаблюючою ванною. На території готелю є чудовий ресторан, яким керує відзначений нагородами шеф-кухар Йосіхіро Сено. Він спеціалізується на кухні кайсекі та використовує місцеві продукти для своїх страв.

Benesse House, Кагава

Любителі мистецтва, які здійснюють паломництво на острів Наосіма, люблять зупинятися в Benesse House. Це не просто прекрасний готель у Японії; сам заклад можна вважати арт-інсталяцією, і не дарма. Об’єкт був побудований у 1992 році відомим архітектором Тадао Андо. Від екстер’єру до меблів усе тут виглядає як витвір мистецтва, який хочеться розглядати та досліджувати.

Benesse House розташований лише за десять хвилин неспішної прогулянки від культової жовтої гарбузової скульптури Яйої Кусами, але пристрасть до мистецтва та всіх його аспектів відчувається в усьому навколо. Після дослідження острова та його скарбів гості готелю мають змогу взяти участь у особливому ритуалі Cultural Melting Bath, який проводиться щонеділі. У рамках цієї події ви можете зануритися в традиційну японську ванну в мирному саду, споглядаючи прекрасні краєвиди моря вдалині.

Guntû, Сетоучі

Guntû, розташований у Сетоучі, – це незвичайний плавучий готель і набагато більше, ніж стандартний круїз. Він ідеально поєднує типову теплу гостинність традиційного рьокана з високоякісними сучасними зручностями топового корабля. Зокрема, Guntû включає велику кількість унікальних японських предметів розкоші.

Корабель довжиною 81,2 метра вміщує лише невелику групу пасажирів, щоб кожен мав достатньо простору та приватності. На борту є 14 шикарних кабін у мінімалістичному стилі, спроектованих відомим архітектором Ясуші Хорібе. Деякі люкси навіть обладнані приватними ваннами з хінокі.

Ви можете обрати один із семи різних маршрутів, оскільки круїзний корабель подорожує спокійними водами Внутрішнього моря Сето. Тривалість поїздки варіюється від трьох до чотирьох днів, а вартість пакетного туру починається від ¥550,000 за особу. У рамках подорожей ви можете відвідати дивовижний острів Сьодосіма, завітати до саке-пивоварні та надихнутися неймовірними арт-інсталяціями або вирушити на захід, щоб побачити приголомшливі плавучі ворота торії на Міядзімі та дослідити рибальський острів Івасіма.

Під час перебування на Guntû гості мають змогу насолоджуватися розкішними вечерями в стилі омакасе з суші або скуштувати японські солодощі вагаші в традиційній чайній. Інші популярні варіанти дозвілля включають заняття йогою на палубі або відвідування висококласного спа, де можна замовити різноманітні процедури. Хоча ви можете так само легко провести всю відпустку, споглядаючи безкрайній океан, засмагаючи на відкритій палубі з улюбленим коктейлем у руці.

Hotel Gajoen Tokyo, Токіо

До списку 11 найгарніших готелів Японії входить елегантний Hotel Gajoen Tokyo, розташований у серці столиці. Завдяки регулярним виставкам, розкішним ресторанам і чарівному японському саду з водоймою на території, цей комплекс популярний не лише серед мандрівників, які планують зупинитися на ніч, але й серед любителів мистецтва Токіо.

З моменту завершення будівництва в 1931 році, після того як місто оговталося від жахливого землетрусу, Hotel Gajoen Tokyo став символом розкоші та навіть надії.

Особливістю готелю є велика кількість експонатів японського мистецтва, датованих 20 століттям, які важко оглянути за один раз, навіть якщо ви залишитеся тут на кілька днів. У будь-якому разі ми радимо скористатися пропозицією безкоштовної екскурсії, де ви зможете дізнатися більше про колекцію та найцінніші твори.

Пакети, які пропонує готель, починаються від ¥42,000.

Kanaguya, Нагано

Kanaguya – це традиційний рьокан із довгою історією, що бере початок у 1936 році. Один із найгарніших готелів Японії розташований у Сібу Онсен, мальовничому гірському містечку з гарячими джерелами. Об’єкт має унікальний інтер’єр із червоними стінами, що нагадують вигадану лазню з популярного фільму Studio Ghibli "Віднесені привидами", приваблюючи багатьох шанувальників знаменитого аніме та мандрівників, які цінують естетику.

Головною особливістю Kanaguya є його вісім ванн, більшість із яких приватні, тож ви можете забронювати одну з них, щоб провести час у тихій, розслаблюючій атмосфері. Крім того, для гостей доступні три загальні ванни, які є частиною комплексу Ryurui на відкритому повітрі, що поєднує природну мінеральну воду з двох гарячих джерел, Джигокудані Арайгавара та Сібу Онсен. Вартість пакетного відпочинку в Kanaguya починається від ¥25,000.

Higashiyama Niseko Village, Нісеко

Один із найгарніших курортів Японії розташований на найпівнічнішому острові країни – Хоккайдо – і став одним із найпопулярніших напрямків для вибагливих мандрівників, зберігаючи при цьому ауру таємничості. Higashiyama Niseko Village завжди є хорошим вибором для тих, хто любить гірські схили та розкішний відпочинок. Навіть коли сніг тане, курорт продовжує приваблювати відвідувачів широким спектром варіантів дозвілля, мальовничими гірськими лісами та полями, всіяними дикими квітами.

Higashiyama Niseko Village підтримує інтимну, дружню атмосферу серед розкішного оточення. Акцент тут зроблено на природі, що відображено в дизайні – від плюшевих килимів, що нагадують квіткові луки, до мотивів квітучої сакури на тканинних панелях. Ванні кімнати також оформлені в японському стилі. Якщо є можливість, ми рекомендуємо зупинитися в номері зі скляними стінами, які відкривають фантастичні краєвиди на сусідню гору Йотей.