Топ-11 роскошных отелей и курортов Японии, которые поразят вас своей красотой

Для некоторых туристов гостиница, в которой они планируют остановиться во время путешествия, – это лишь удобное место для сна и хранения вещей перед следующим приключением. Для других отель является важной частью поездки, где можно расслабиться, насладиться эстетическими интерьерами и экстерьерами и забыть о повседневных заботах благодаря высококлассному сервису.

Если вы ищете место, достойное такого же внимания, как самые популярные достопримечательности страны, мы рекомендуем обратить внимание на подборку самых красивых курортов и гостиниц Японии, которые станут изюминкой вашего следующего приключения. От традиционных реконов с природными горячими источниками и аутентичным декором до элегантных современных комплексов среди величественных гор – каждый найдет идеальный вариант для отпуска в фантастической стране восходящего солнца.

Hakone Honbako, Канагава

Рай для библиофилов. Источник: https://honbako.hakonehotelspage.com/

Hakone Honbako – это идиллическое место и настоящий рай для книголюбов. Отель вдохновляет на покой и безграничное блаженство, которое испытываешь, находясь среди полок любимого книжного магазина с новыми или старыми томами. Это место излучает тепло и комфорт, предлагая достаточно простора для всех гостей. Главным украшением отеля является центральное лобби, в то же время большая библиотека с двойной высотой потолка. Здесь можно найти уютные уголки для чтения, встроенные прямо в полки.

Коллекция этой замечательной гостиницы в Японии насчитывает около 12 000 книг; Многие из них представлены непосредственно в номерах. Для организации всех сокровищ Hakone Honbako сотрудничал с командой архитекторов, известных фотографов, писателей и даже шеф-поваров, ведь на полках можно найти любимые кулинарные книги. Любую книгу можно приобрести. Хотя большинство из них на японском языке, есть большой выбор книг о фотографии и искусстве, которые преодолевают любые барьеры благодаря невероятным иллюстрациям.

Интерьер наполнен роскошной мебелью в стиле середины века, а огромные панорамные окна открывают виды на горы. Стоимость проживания здесь начинается от ¥33,218 за ночь. Помимо прекрасной библиотеки, отель предлагает другие удобства для отдыха. К примеру, уютный кинотеатр показывает меняющиеся коллекции короткометражных фильмов с фестивалей. Мы также настоятельно рекомендуем принять ванную на открытом воздухе из хиноки, насладиться неспешным плаванием и созерцать величественные окрестные горы.

Как и большинство реконов, Hakone Honbako имеет ресторан на территории. Высококлассное заведение специализируется на изысканной итальянской кухне. Гости также могут работать в коворкинг-пространстве, открытом как для постояльцев, так и для всех желающих, посетить атмосферное кафе и магазин в стиле zakka.

Отель расположен чуть более получаса автобусом от станции Хаконе-Юмото, а также до него можно добраться местной канатной дорогой Хаконе Тодзан от остановки Нака Гора.

Amanemu, Мие

На вершине прекрасного зеленого холма с потрясающими видами на величественный залив Аго расположен один из красивейших отелей Японии. Amanemu – настоящая жемчужина страны, расположенная в префектуре Мие. В тихой гавани вы можете ожидать успокаивающую и беззаботную атмосферу, вдохновляясь живописными окрестными ландшафтами, гармонично сочетающимися с современной японской архитектурой.

Отель имеет 24 роскошных люкса, а также можно забронировать одну из четырех просторных, светлых вилл. Все номера оформлены в минималистическом дизайне, вдохновленном японской эстетикой, а окна открывают великолепные виды на залив. Стоимость пакетного отдыха начинается от ¥180,000 за ночь.

Главной особенностью Amanemu является его оздоровительные удобства. Они включают в себя открытый бескрайний бассейн, который, кажется, сливается с заливом и горизонтом, а также крытый онсен, питающийся природными горячими источниками региона. Здесь можно заказать индивидуализированные спа-процедуры, вдохновленные окружающей природой и ее целебными свойствами.

Кулинарные предложения отеля не менее впечатляющи, чем оздоровительные удобства. Заведения сосредоточены на местных продуктах и традиционной японской кухне. Вы можете насладиться изысканным ужином в элегантной обстановке, созерцая невероятные виды залива.

Hoshinoya Fuji, Яманаси

Священная гора. Источник: Image by Армин Форстер/Пixabay

Спрятанный среди покрытых соснами гор и озера Кавагучико в префектуре Яманаси, этот прекрасный японский отель может похвастаться потрясающими видами, ведь он выходит на священные горы Фудзи. Hoshinoya Fuji предлагает опыт глэмпинга, но на уровень выше других заведений, обеспечивая гостям высокий уровень цифровой детоксикации.

Комплекс состоит из деревянных геометрических кабин с огромными окнами, чтобы ничто не мешало наслаждаться фантастическими окрестными ландшафтами. Hoshinoya Fuji предлагает разнообразные пакеты, начиная от ¥31,437 за человека за ночь.

Гостям доступны разнообразные варианты досуга, поэтому каждый может выбрать что-то по своему вкусу. В частности, вы можете отправиться исследовать живописные горы, прокатиться верхом вдоль берега, заказать экскурсию с гидом или поплавать на каноэ рано утром, наблюдая, как солнце сходит над озером. Однако никто не осудит, если вы решите просто расслабиться в гамаке с любимой книгой. Кроме того, благодаря уединенному расположению гости могут просто созерцать звездное небо ночью так, как это невозможно сделать в мегаполисе.

Roku Kyoto, Киото

Roku Kyoto предлагает особое сочетание современной роскоши и традиционного японского гостеприимства. Благодаря стильному и элегантному дизайну этот величественный отель расположен всего в получасе от вокзала Киото, привлекая путешественников, которые ищут изысканный и утонченный опыт в культурной столице Японии.

Roku Kyoto насчитывает 114 номеров. Каждый номер, независимо от конфигурации, элегантно оформлен современной мебелью и традиционными японскими акцентами, такими как татами и раздвижные двери шоджи. Гости также могут насладиться прекрасными видами города с частных балконов.

Отель идеально подходит для туристов, которые хотят исследовать город и его самые известные достопримечательности, такие как храм Киомидзу-дера или храм Фусими Инари. Гости, которые останавливаются в Roku Kyoto, также предоставляют неповторимые удобства, такие как тихий живописный дворик или онсен с горячими источниками. Отель также выделяется на гастрономической сцене благодаря высококлассным ресторанам. В частности, мы рекомендуем посетить ресторан во французском стиле Tenjin. Вы можете выбрать разные пакеты размещения, начиная от ¥83,853.

Ochiairo, Сидзуока

Среди лучших отелей Японии, демонстрирующих выдающуюся эстетику, есть Ochiairo. Этот комплекс в префектуре Сидзуока, расположенный в горах Идзу, предлагает особый опыт отдыха, подкрепленный историей и культурой.

Традиционный рокан был основан в 1874 году и назван в честь двух сливающихся в этом месте рек, ведь термин "Очиау" означает "встречу" на японском языке. Отель официально зарегистрирован как материальное культурное наследие Японии, поэтому может похвастаться фантастической архитектурой с главным крылом, изготовленным из редких пород дерева, таких как эбеновое и черная хурма. Для вспомогательной части здания использована техника стиля Сукия, вдохновленная классическими домами для чайных церемоний. Сами номера также имеют изысканный дизайн и уникальный декор, каждый уголок особенный и достойный внимания.

Ochiairo предлагает не только комфортное место для проживания, но и возможность познакомиться с культурным наследием региона, расслабиться в нетронутой природе, окруженной умиротворяющими звуками реки. По заказу отель предлагает разнообразные экскурсии, чтобы глубже погрузиться в историю и особенности этого рекана. Пакеты начинаются от ¥53,850.

Zaborin Ryokan, Хоккайдо

Этот эксклюзивный рекон, расположенный на Хоккайдо, гармонично сочетает старое и новое, создавая уединенное и спокойное место для отдыха и перезагрузки. Современные архитектурные стили гармонируют с темами Ваби-Саби, где элегантные деревянные столы украшены традиционным японским искусством. Проект разрабатывался в сотрудничестве со всемирно-известным архитектором Макото Накаямой и талантливым креативным директором Шоя Грейгом.

Особенностью Zaborin Ryokan являются онсен-ванны, наполненные водой из природных источников; В каждом номере гостям предлагается расслабляющая ванна. На территории отеля есть отличный ресторан, которым руководит отмеченный наградами шеф-повар Йосихиро Сено. Он специализируется в кухне кайсеки и использует местные продукты для своих блюд.

Benesse House, Кагава

Любители искусства, совершающие паломничество на остров Наосима, любят останавливаться в Benesse House. Это не просто отличный отель в Японии; само заведение можно считать арт-инсталляцией, и не зря. Объект построен в 1992 году известным архитектором Тадао Андо. От экстерьера до мебели здесь все выглядит как произведение искусства, которое хочется рассматривать и исследовать.

Benesse House расположен всего в десяти минутах неспешной прогулки от культовой желтой тыквенной скульптуры Яйои Кусамы, но страсть к искусству и всем его аспектам ощущается во всем вокруг. После исследования острова и его сокровищ гостей гости отеля могут принять участие в особом ритуале Cultural Melting Bath, который проводится каждое воскресенье. В рамках этого события вы можете погрузиться в традиционную японскую ванную в мирном саду, созерцая прекрасные виды моря вдали.

Guntû, Сетоучи

Guntû, расположенный в Сетоучи, – это необычный плавучий отель и гораздо больше, чем стандартный круиз. Он идеально сочетает типичное теплое гостеприимство традиционного рекана с высококачественными современными удобствами топового корабля. В частности, Guntû включает в себя большое количество уникальных японских предметов роскоши.

Корабль длиной 81,2 метра вмещает лишь небольшую группу пассажиров, чтобы каждый имел достаточно простора и конфиденциальности. На борту есть 14 шикарных кабин в минималистическом стиле, спроектированных известным архитектором Ясуши Хорибе. Некоторые люксы даже оборудованы частными ваннами из хиноки.

Вы можете выбрать один из семи различных маршрутов, поскольку круизный корабль путешествует по спокойным водам Внутреннего моря Сето. Продолжительность поездки варьируется от трех до четырех дней, а стоимость пакетного тура начинается от ¥550,000 за человека. В рамках путешествий вы можете посетить удивительный остров Седосима, посетить саке-пивоварню и вдохновиться невероятными арт-инсталляциями или отправиться на запад, чтобы увидеть потрясающие плавучие ворота тории на Миядзими и исследовать рыболовный остров Ивасима.

Во время пребывания на Guntû гости могут наслаждаться роскошными ужинами в стиле омакасе с суши или отведать японские сладости в традиционной чайной. Другие популярные варианты досуга включают занятия йогой на палубе или посещение высококлассного спа, где можно заказать разнообразные процедуры. Хотя вы можете также легко провести весь отпуск, созерцая бескрайний океан, загорая на открытой палубе с любимым коктейлем в руке.

Hotel Gajoen Tokyo, Токио

В список 11 красивых отелей Японии входит элегантный Hotel Gajoen Tokyo, расположенный в сердце столицы. Благодаря регулярным выставкам, роскошным ресторанам и очаровательному японскому саду с водоемом на территории этот комплекс популярен не только среди путешественников, которые планируют остановиться на ночь, но и среди любителей искусства Токио.

С момента завершения строительства в 1931 году, после того как город оправился от ужасного землетрясения, Hotel Gajoen Tokyo стал символом роскоши и даже надежды.

Особенностью отеля является большое количество экспонатов японского искусства, датированных 20 веком, которые трудно осмотреть за раз, даже если вы останетесь здесь на несколько дней. В любом случае мы рекомендуем воспользоваться предложением бесплатной экскурсии, где вы сможете узнать больше о коллекции и самых ценных произведениях.

Пакеты, предлагаемые в отеле, начинаются от ¥42,000.

Kanaguya, Нагано

Kanaguya – это традиционный рокан с длинной историей, берущий начало в 1936 году. Одна из самых красивых гостиниц Японии расположена в Сибу Онсен, живописном горном городке с горячими источниками. Объект имеет уникальный интерьер с красными стенами, напоминающими вымышленную баню из популярного фильма Studio Ghibli "Унесенные привидениями", привлекая многих поклонников знаменитого аниме и путешественников, которые ценят эстетику.

Главной особенностью Kanaguya является восемь ванн, большинство из которых частные, поэтому вы можете забронировать одну из них, чтобы провести время в тихой, расслабляющей атмосфере. Кроме того, для гостей доступны три общие ванны, которые являются частью комплекса Ryurui на открытом воздухе, сочетающего природную минеральную воду из двух горячих источников, Джигокудани Арайгавара и Сибу Онсен. Стоимость пакетного отдыха в Kanaguya начинается от ¥25,000.

Higashiyama Niseko Village, Нисеко

Один из красивейших курортов Японии расположен на самом северном острове страны – Хоккайдо – и стал одним из самых популярных направлений для привередливых путешественников, сохраняя при этом ауру таинственности. Higashiyama Niseko Village всегда является хорошим выбором для тех, кто любит горные склоны и роскошный отдых. Даже когда тает снег, курорт продолжает привлекать посетителей широким спектром вариантов досуга, живописными горными лесами и полями, усеянными дикими цветами.

Higashiyama Niseko Village поддерживает интимную, дружескую атмосферу среди роскошного окружения. Акцент здесь сделан на природе, отраженной в дизайне – от плюшевых ковров, напоминающих цветочные луга, до мотивов цветущей сакуры на тканевых панелях. Ванные комнаты оформлены в японском стиле. Если есть возможность, мы рекомендуем остановиться в номере со стеклянными стенами, открывающими фантастические виды на соседнюю гору Йотей.