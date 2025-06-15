Топ-11 отличных отелей, предлагающих впечатление от северного сияния

Большинство путешественников со всего мира включают "увидеть северное сияние" в свой список желаний. Это не только отличная возможность сделать невероятные фото, когда небо сверкает разными цветами – от индиго и зеленого до фуксии; это явление, которое может удивить вас и заставить задуматься о силе и уникальности Матери-Природы. Однако увидеть северное сияние не так-то просто. Для лучших шансов нужно путешествовать поближе к Полярному кругу зимой, и даже тогда погода должна быть благоприятной. К счастью, есть много отелей для созерцания северного сияния в Исландии, Скандинавии, Аляске и Канаде, специально созданных для гостей, чтобы наблюдать (и ждать) это уникальное явление в комфорте мягкой кровати или даже джакузи. Такие места предлагают многочисленные удобства и часто организуют экскурсии с гидами, учеными и фотографами, чтобы полностью раскрыть все аспекты этого впечатляющего зрелища.

Независимо от того, планируете ли вы приключение на Аляске, хотите ли попробовать глампинг в Швеции, следующая подборка содержит лучшие отели для северного сияния в мире.

Arctic Bath, Швеция

Традиционные холодные ванны. Источник: https://arcticbath.se/

Необычная плавучая гостиница, расположенная в девственной части шведской Лапландии, точно понравится ценителям велнеса и дизайна. Arctic Bath выглядит как художественная архитектурная инсталляция, напоминающая гигантское птичье гнездо или декорации из популярного сериала "Игра престолов", изготовленные из сосновых бревен и расположенные на реке Луле.

Как следует из названия, главной изюминкой отеля есть возможность для гостей погрузиться в ледяной водоем по скандинавской традиции, которая, как считают в Швеции, помогает снять мышечную боль и восстанавливает кровообращение. Arctic Bath предлагает спа-центр с полным спектром услуг и три сауны на месте. Гости также могут воспользоваться другими активностями, в частности:

сафари для наблюдения за северным сиянием;

туры на собачьих упряжках;

разнообразные экскурсии.

Отель имеет в общей сложности 12 люксов и номеров, оформленных экологически чистыми материалами. Апартаменты включают в себя просторные ванные комнаты и большие панорамные окна. Завтрак и доступ в спа входят в цену, а во время заселения гости получают набор из купальника/плавок, халата и ванны Gerd.

Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge, Норвегия

Хотя Sorrisniva в Норвегии наиболее известна своим сезонным отелем-иглой, здесь также есть вариант для любителей роскошных мест отдыха и эпических пейзажей. Именно таким является Arctic Wilderness Lodge. Этот прекрасный отель для северного сияния расположен на берегу реки Альта и предлагает 24 номера. У каждого из них огромные окна от пола до потолка: днем вы видите успокаивающую воду, а ночью, если повезет, естественное шоу в безграничном небе. Кроме того, номера и люксы оснащены балконом, а в ванных комнатах есть гигиена Vakinme. Для гостей доступны разнообразные активности на свежем воздухе, в частности:

катание на оленях;

приключения на снегоходах;

экскурсии для наблюдения за северным сиянием.

Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge также известна своей гастрономической сценой, ведь имеет два ресторана – Lavvu и Maku, которые используют рыбу из окружающей реки и овощи из местных ферм для своих блюд. Оба ресторана предлагают еще больше видов, а также панорамный бар и лаундж-зону.

Arctic TreeHouse, Финляндия

Отель Arctic TreeHouse Hotel является идеальным местом для знакомства с северного сияния. Он расположен в волшебном месте Финляндии, в Рованиеми. Отель предлагает роскошные люксы, каждый с панорамным окном для наблюдения за арктическими пейзажами прямо из кровати. Чрезвычайный уют в номерах создается благодаря мягким одеялам, множеству подушек, креслам, обитым искусственным мехом и прочим деталям интерьера. Если нужно большее пространство, можно забронировать исполнительный люкс с частной террасой с камином и гостиной или выбрать Arctic GlassHouse с двумя спальнями и частной сауной. Отель имеет прекрасный ресторан Rakas Restaurant & Bar, который предлагает региональную кухню. Ежедневно кроме воскресенья сервируют завтрак "шведский стол" и ужины по меню, включающие традиционные лапландские продукты, такие как дикие грибы, оленина, брусника и т.д.

Aurora Safari Camp, Швеция

Если вы ищете необычное место для отпуска, рекомендуем обратить внимание на Aurora Safari Camp. Происшествие начинается еще на этапе подбора к уникальной гостинице. После прилета в аэропорт Лулео гостей доставляют к рецепции, а затем им придется проехаться на снегоходе через замерзшую реку, чтобы добраться до палатки, где можно согреться теплым напитком.

На территории этого уникального отеля для северного сияния есть только несколько номеров. Каждая из палаток в стиле Сами расположена оптимально для наблюдения за удивительным зрелищем в небе. Номера оформлены в соответствии с традициями Сами, с дровяной печью в центре. Также есть общая палатка с баром и лаундж-зоной, костер, вокруг которого можно пообщаться с другими гостями и выпить несколько теплых напитков. Кроме проживания, в цену включен ряд активностей на свежем воздухе, в том числе лыжные прогулки в скандинавском стиле, походы на снегоступах, посещение сауны с погружением в ледяную реку.

Borealis Basecamp, Аляска

Расположенный всего в 25 милях от Фербенкса, одна из лучших гостиниц для северного сияния выглядит как отдаленный уютный уголок со 100 акрами девственного бореального леса. Borealis Basecamp предлагает проживание в современных игла-куполах или кубических кабинах с окнами от пола до потолка, чтобы вы могли наслаждаться естественным шоу по комфорту теплой, уютной комнаты. Независимо от выбора, гости найдут довольно большую кровать, мини-бар для приготовления горячих напитков и приватную ванную комнату. В номерах нет кухонных удобств, но это отличный повод для посещения ресторана отеля Latitude 65. Ресторан предлагает отдельные меню для обеда и ужина, а также континентальный завтрак, а блюда базируются на органических продуктах от местных фермеров и морепродуктах Аляски. По запросу гости могут заказать разнообразные экскурсии, такие как катание на снегоходах или полеты на вертолете, за дополнительную плату (кроме бесплатного тура на собачьих упряжках).

Hotel Rangá, Исландия

Этот популярный исландский отель отличается тематическими люксами и собственной обсерваторией для наблюдения за звездами. Rangá предлагает множество удобств, которые вы ожидаете во время путешествия по северному сиянию, в частности:

Снежные костюмы на рецепции;

открытые скамейки с теплыми одеялами;

услугу пробуждения, чтобы гости не пропустили ни мгновения поразительного природного зрелища;

астрономы для гостей в обсерватории.

Кроме того, отель расположен в 65 милях к юго-востоку от столицы, что гарантирует отсутствие светового загрязнения, поэтому гости получают лучшие виды звездного неба, принимая геотермальные горячие ванны с бокалом шампанского в руке (по желанию). Rangá Hotel предлагает номера в разных конфигурациях – от стандартных до тематических люксов, оформленных, например, в стиле "Африка" с коврами с зебровым принтом и масками на стенах или "Азия" со сложными ширмами и татами.

Рекомендуем посетить ресторан отеля, специализирующийся на скандинавской кухне. Здесь можно отведать блюда, такие как карпаччо из оленины или вяленого лосося. Кроме того, бар Rangá Bar может похвастаться поразительной коллекцией виски, чтобы согреть вас в холодные ночи в ожидании фантастического сияния. Варианты досуга включают сноубординг на ледниках, туры в пещеры и многое другое.

Sheldon Chalet, Аляска

Небо над Аляской. Источник: https://sheldonchalet.com/

Sheldon Chalet – один из самых дорогих вариантов для пятизвездочного опыта северного сияния с ценами на проживание от $75,000 за три ночи (для четырех гостей). Однако высокая цена оправдана рядом премиальных удобств, удачным расположением, роскошным дизайном и, самое главное, непревзойденными видами на Денале. Гости могут добраться до отеля только вертолетом, где их встречают шампанским и устрицами. Программа "все включено", предложенная этой шикарной гостиницей для созерцания северного сияния, включает:

частную сауну;

использование туристического снаряжения;

блюда, приготовленные шеф-поваром мирового класса;

несколько смотровых площадок;

шоу в амфитеатре Дона Шелдона и многое другое.

Гости проживают в роскошных шестиугольных шале с пятью спальнями, вмещающими до десяти человек. Минимальный срок пребывания в Sheldon Chalet составляет три ночи, хотя отель рекомендует четыре, чтобы максимизировать впечатление.

The Retreat at Blue Lagoon Iceland, Исландия

История этого отеля началась в 2018 году. За это время The Retreat at Blue Lagoon Iceland крепко закрепил свою позицию как одна из лучших локаций для проживания в Исландии. Среди ключевых преимуществ отеля:

эксклюзивный доступ к самому известному геотермальному источнику страны, Голубой Лагуне;

спа-центр мирового класса;

бассейн;

терраса на крыше, с которой лучше всего наблюдать за северным сиянием.

Вы можете выбрать один из 62 люксов, оформленных в минималистическом стиле с современной комфортной мебелью и огромными окнами от пола до потолка с видом на живописные холмы, моховые горы и лавовые потоки.

На территории есть несколько вариантов питания. Один из ресторанов, Moss, включенный в путеводитель Michelin в 2022 году, специализируется на исландской кухне. Особое внимание следует обратить на спа-центр с различными зонами для приватности, такими как подземная терапевтическая комната и сауна с горячими камнями.

Arctic Hotel, Гренландия

Среди гостиниц, где можно увидеть северное сияние, есть четырехзвездочный Arctic Hotel, расположенный прямо на берегу фьорда Илулиссат. Заведение имеет 90 номеров в разных конфигурациях – от одноместных до люксов. Апартаменты предлагают удобные кровати, стильно оформленные ванные комнаты и великолепные виды. Для большей приватности и удобств рекомендуем бронировать один из номеров Umiaq Outdoor с приватной террасой и прямым доступом к горам. Завтрак входит в стоимость бронирования. Отель может похвастаться двумя ресторанами – Arctic Fine Dining & Wine Bar и Brasserie Ulo. С видом на залив Диско рестораны используют местные продукты для своих блюд. Еще одной особенностью является шесть уникальных сортов разливного пива, созданных в сотрудничестве с гостиницей и мини-пивоварней Mikkeller в Копенгагене.

Гости могут заказать разнообразные экскурсии, в частности каякинг среди айсбергов, тур на вертолете над фьордом и, конечно, охота за северным сиянием.

Northern Lights Resort & Spa, Канада

Сезон северного сияния в Юконе, Канада, длится дольше, чем в среднем (обычно с августа по середину апреля). Итак, если вы планируете путешествие сюда в этот период, рекомендуем остановиться в Northern Lights Resort & Spa. Этот семейный отель находится в 20 минутах ходьбы от Вайтгорса. Курорт имеет три шале со стеклянными фасадами, так что вы можете наблюдать за безграничным небом из комфорта кровати. Гости также могут забронировать один из пакетов:

ночное наблюдение за северным сиянием;

аренду снаряжения;

уроки фотографии;

дополнительные экскурсии.

Кроме того, Northern Lights Resort & Spa предлагает такие удобства, как открытый джакузи, спа-центр, лаундж-зона, бар и столовая на территории.

Aurora Village, Финляндия

Если вы планируете поездку в Финляндию, но хотите избежать ажиотажа Лапландии, рекомендуем обратить внимание на живописное село Ивало, где значительно меньше поток туристов, но не менее красиво. Именно здесь, в трех часах к северу от Рованиеми, расположен Aurora Village. Гости могут остановиться в атмосферной игле со стеклянными крышами, созданных специально для наблюдения за невероятным небом, свернувшись под теплыми одеялами.

Если вам не повезет и северное сияние не появится во сне, Aurora Village предлагает разнообразные туры, чтобы повысить ваши шансы. В частности, различные пакеты включают катание на снегоходах, походы на снегоступах или санях, так что вы можете выбрать то, что вам по душе. Также доступны другие варианты досуга, такие как сафари на хаски, сеанс в открытом джакузи или даже купание в ледяной воде. После активности посетите ресторан на территории, чтобы насладиться сытным грибным супом или стейком из оленины.