Топ-11 отелей Севилья: непрерывный релакс с соблазнительными акцентами

Наполненная ароматами тропической зелени и плодов экзотических растений, Севилья озаряет центральную часть Андалусии своим мягким сиянием. Ее извилистые мощеные улочки обогащены архитектурой в мавританском стиле. Воздействие нескольких культур отчетливо прослеживается в многообразии готических соборов и древних дворцов, украшенных красочными исламскими мотивами. Посещая Севилью, найдите время, чтобы посетить Unuk в знаменитом районе Сохо. Это идеальное место, чтобы насладиться видами города. Отель отличается тем, что отдыхающие могут выбрать собственное место для тихой медитации с панорамными видами – у бирюзового бассейна или на просторных террасах апартаментов.

Mercer Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Нередко лучшие отели Севильи переоборудованы из старинных построек, наполненных таинственной аурой. К примеру, известная группа бутик-отелей Mercer вдохнула новую жизнь в имение 19 века в районе Эль-Ареналь. Сегодня это роскошная гостиница со стильными интерьерами и первоклассным сервисом.

Бассейн на крыше – уютная зона притяжения для гостей. Источник: Pixels

Mercer может похвастаться мраморной винтовой лестницей, которая гармонично сочетается с современными элементами интерьера. В отеле есть 11 изысканно оформленных спален. Вкусно подобранная мебель гармонично дополнена дорогими украшениями и оригинальным декором. В номерах преобладают сдержанные тона, что придает им особую грацию и элегантность.

Яркая жемчужина отеля – уютная терраса на крыше с голубым бассейном, зонами для загара и уютным баром с богатым ассортиментом напитков. Ресторан María Luisa приглашает гостей отведать роскошные деликатесы испанской кухни, где морепродукты занимают ведущее место.

Corral del Rey

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

В топ-отели Севильи заслуженно входит Corral del Rey, раскинувшийся с обеих сторон улицы в популярном районе города, где когда-то бушевала торговая жизнь. Заведение располагает 16 номерами с домашней атмосферой и крутыми удобствами, достойными королевского лица. Если вы хотите роскоши в этом отеле, забронируйте просторную спальню с террасой у открытого бассейна. Это идеальная зона для расслабляющих водных процедур и отдыха с освежающим коктейлем.

Талантливые шеф-повара Corral del Rey готовят ароматные блюда из фермерских продуктов, сочных фруктов и овощей. На завтрак здесь традиционно подают салаты, приправленные оливковым маслом из Corral del Rey, Hacienda de San Rafael. Этот сестринский отель площадью 6 акров имеет пышные сады и расположен в живописной пригородной зоне Севилье.

Вечером гости любят прогуливаться по Севилье, посещая бары и кафе вблизи площади Лусерна. Посетите Casa Pilatos и Iglesia del Salvador, чтобы почувствовать уникальный вкус солнечной Испании.

Hotel Alfonso XIII

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Если вы мечтаете ощутить андалузскую культуру и ее экстравагантный шарм, остановитесь в отеле с красноречивым названием Hotel Alfonso XIII. Один из лучших отелей Севилья, Испания, имеет богатую историю и предлагает невероятный опыт роскошного сервиса для гостей. Отель расположен в древнем районе Санта-Крус с яркими образцами колониальной архитектуры. Заведение было возведено по приказу бывшего короля Испании до открытия Севильской выставки в 1929 году. Здесь можно найти подлинные королевские атрибуты интерьера. К примеру, трон монарха из красного дерева и бронзы гармонично вписывается в отделку отеля.

Отдыхающих радует не только торжественная аура, но и отличная кухня. Кулинарный мастер Брайан Диган мастерски жарит иберийскую свинину с сочными баклажанами, луком и сладким перцем. А умело приготовленные гребешки идеально дополнены "кудрявой" шапкой из цветной капусты и удачно подобранным букетом специй.

В номерах сразу поражает разнообразие стилей дизайна – от аутентичного кастильского до темпераментного мавританского с преобладанием эффектных орнаментов и ярких декоративных элементов. Будьте готовы к высокой стоимости сервиса в Alfonso XIII, но это вполне ожидаемо от заведения с благородной историей.

Placido y Grata

Главной особенностью интерьеров Placido и Grat является королевский комфорт. Источник: Pixels

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Чтобы в полной мере насладиться возвышенной атмосферой Севильи, иногда достаточно остановиться в гостинице, точно передает особенности ее культуры. Placido y Grata, спроектированный известной предпринимателем Мартой Сантаной и ее студией Your Living Space из Барселоны, является именно таким заведением.

В знаменитом отеле Севильи доминирует гармония во всем – от расслабляющей цветовой гаммы номеров до умелого использования сочных акцентов интерьера. К ним относятся терракотовые оттенки, придающие динамики и яркости номерам. Гости восхищаются использованием изысканных декоративных элементов, среди которых выделяются швейцарские иконы Le Corbusier и Vitra, а также эффектные скандинавские композиции от известных брендов Ferm Living и Skagerrak. Стильное кафе отеля подает божественный кофе, один из лучших в Севилье, а уютный бар приглашает расслабиться с бокалом тонического коктейля и порцией изысканного десерта. Ресторан с богемной атмосферой предлагает отличные деликатесы испанской кухни.

Nobu Sevilla

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

Среди самых популярных отелей Севилья, Испания, традиционно отличается Nobu. Он расположен в самом сердце города на площади Сан-Франциско. Большим преимуществом отеля для путешественников является его близость к ярким достопримечательностям, в частности дворцу Real Alcazar, башне Giralda и впечатляющему Севильскому собору.

Если вам нравится чашка ароматного кофе и воздушные круассаны, наблюдая за вечно спешащими испанцами, устроитесь удобно на открытой террасе тапас-бара или кафе на тротуаре. Номера отеля расположены в двух постройках 20 века. Элементы японского минимализма и каталонского комфорта гармонично переплетаются. 25 номеров имеют элегантную атмосферу с умелым зонированием и расположением мебели.

Ресторан Nobu прославляет изящество местной кухни с большим количеством витаминных салатов и сыров для самых требовательных гурманов. Небольшой бассейн Nobu Sevilla – приятное спасение от палящего севильского солнца.

Palacio Villapanés

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Среди лучших вариантов размещения в Севилье есть Palacio Villapanés, роскошное сооружение 18 века. Этот величественный дворец поражает путешественников с первых моментов знакомства, когда они оказываются перед огромными дверями заведения, изготовленными из качественной древесины.

Высокая мраморная лестница и журчащий фонтан помогают создать торжественную, но расслабляющую атмосферу, типичную для элегантных зданий Испании. Пышные экзотические растения способствуют созданию самой уютной среды для отдыха и душевного покоя. Palacio Villapanés, бывший дом маркиза Вильяпанеса, украшен благородными элементами барочной архитектуры. Дворец был возведен маркизом Торребланка де Альхарафе, и его герб украшает главную лестницу заведения. Они ведут к волшебному внутреннему двору с романтической аурой.

Unuk

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Одним из лучших мест для проживания в Севилье является Unuk, расположенный в просторном таунхаусе в знаменитом районе Сохо. Здесь всегда людно, ведь район наполнен многочисленными бутиками с брендовыми товарами, галереями с яркими произведениями искусства и сувенирными лавками.

Ресторан Unuk предоставляет вкусную средиземноморскую и испанскую кухню, в которую шеф-повара вкладывают часть своей души. "Сочной" изюминкой отеля есть многоуровневое пространство на крыше с просторным бассейном с морской водой, откуда можно любоваться Севилией с поразительной высоты.

Hôtel Casa 1800 Sevilla

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Среди лучших мест для проживания в Севилье туристы часто выделяют Casa 1800 Sevilla, украшающий центральную часть города. Он гордо расположен в особняке 19 века в центре Севильи. Его фирменными компонентами являются деревянные окна и потолки, которые придают номерам воздушной элегантности и природного шарма.

Устраивайтесь удобно в одном из 33 номеров Casa 1800 Sevilla и впитывайте невидимую ауру испанского гостеприимства. Сюда можно приехать для ментальной перезагрузки и отдыха. А после дневного релакса наступает время для вечерних прогулок по очаровательным улицам Севильи с брендовыми витринами и гостеприимными ресторанами с удивительной кухней.

Eurostars Torre Sevilla

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

За один день невозможно обойти лучшие места для проживания в Севилье, но мы попытаемся рассказать о самых выдающихся локациях, завоевавших доверие путешественников. Теперь мы приглашаем вас к Eurostars Torre Sevilla, который удобно расположен у живописной реки Гвадалквивир, на острове Ла-Картуха. Этот небоскреб с 257 просторными номерами отличается оригинальными архитектурными решениями и шикарным интерьером номеров. Приятным дополнением к эксклюзивному сервису есть удивительные виды на городские пейзажи с панорамой.

Отдыхающие могут наслаждаться посещением гостеприимного ресторана с богатым ассортиментом соблазнительных блюд, спа-центра и тренажерного зала с современным оборудованием.

Hôtel Fernando III

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Одна из топ-10 отелей Севильи – Hôtel Fernando III, расположенная в еврейском квартале города, неподалеку от дворца Манхар и живописного парка Исла-Махика.

Номера отеля оснащены всеми удобствами цивилизации, включая телевизоры с плоским экраном, холодильники и кофеварки. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, фен и банные полотенца. В лучших традициях комфортных испанских гостиниц Fernando III имеет уютный внутренний дворик с элегантной зеленью. Гости Hôtel Fernando III наслаждаются аппетитными завтраками "шведский стол" и богатым выбором овощных и морепродуктовых блюд. Для приятного отдыха с чашкой любимого напитка есть лаундж-бар с дружеской атмосферой.

Hotel Casa Del Poeta

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Следующий популярный отель Севильи, который мы сегодня посетим, имеет благозвучное название Casa Del Poeta. Он расположен в районе Баррио Санта-Крус, в благородном особняке 17 века. Его фасад, оформленный в золотисто-серых тонах, сразу привлекает внимание. Любимым местом гостей изящный патио с красивыми аркадами и центральным фонтаном.

Гости чувствуют себя как дома, ведь завтраки здесь щедрые и теплые. Просторная терраса и библиотека идеально подходят для тихого отдыха в компании увлекательной книги и освежающего коктейля. Casa Del Poeta расположен в самом сердце Севильи, недалеко от собора и знаменитой башни Гиральда, что придает еще несколько плюсов.

Севилья – отличный регион со многими яркими достопримечательностями. Источник: Pixels

На этом завершаем нашу прогулку по лучшим отелям Севильи, Испания. Этот невероятный город с величественными монастырями и замками, парками и галереями точно стоит того, чтобы посетить его в ближайшее время. Находясь здесь, обязательно посетите местные рестораны с удивительной паэльей и вкусными тапасами.

Лучшее время для посещения Севильи – осень и весна, ведь летом может быть слишком жарко, а зимой достаточно прохладно ночью. Не пропустите фестивали и карнавалы, поражающие туристов. Самый быстрый способ добраться в Севилью – самолетом, откуда легко доехать до центра города автобусом, метро или такси. Севилья – магическое место, где душа обретает радость, и ваш отпуск здесь точно будет незабываемым!