Топ-10 найкращих готелів Уельсу, які вразять своєю красою та зручностями

Уельс – це місце, де є все: драматичні затоки, що нагадують Середземномор’я, гірські дороги з фантастичними краєвидами, численні креативні та прогресивні міста, а також цікаві пам’ятки та розваги. Вам, ймовірно, доведеться долати багато звивистих сільських вуличок, але пригода варта витраченого часу, особливо якщо вашою метою є один із прекрасних готелів. Оточені горами, вкритими ялівцем, долинами чи болотами, ви знайдете атмосферні місця з характером для ночівлі та не тільки. Ще однією перевагою є доступні ціни на проживання, особливо порівняно з іншими популярними туристичними напрямками Великобританії.

Звісно, Уельс також сповнений чарівних локацій і пам’яток, які варто побачити. Зокрема, ми рекомендуємо прогулятися стежками та вершинами Національного парку Сноудонія та відвідати знамениті Брекон-Біконс. Кардіфф, столиця та важливий культурний центр регіону, також приваблює велику кількість туристів.

Від готичних абатств і милих котеджів на узбережжі до фермерських будинків – у наступній добірці представлені найгарніші готелі Уельсу, які варті відвідування.

FForest Farm Cilgerran, Пембрукшир

Розташований поблизу портового міста Кардіган і прилеглий до ущелини Тейфі, FForest Farm у Сілгеррані, Пембрукшир, є сільською країною чудес, яка користується великим попитом серед мандрівників. Готель спроектували Шан Такер і Джейс Лінч. Комплекс включає елегантний фермерський будинок, садові номери та екологічні капсули з дров’яними печами для максимального комфорту та тепла. На території також розташований один із найкращих пабів Уельсу – атмосферний Y Bwthyn. Сніданки та вечері однаково чудові, а на вихідних гості часто можуть послухати цікаві історії про привидів, які розповідає сам власник біля вогнища. Заклад також може похвалитися вражаючою колекцією натуральних вин і коктейлів, включно з тими, що виготовлені з джином із сусіднього села.

Harbormaster, Аберайрон, Кередігіон

Аберайрон у Кередігіоні виглядає як чарівне місто з популярної дитячої книги середини 20 століття Ladybird завдяки яскраво розфарбованим веселковим будинкам, що вишикувалися вздовж набережної. Один із найкращих готелів Уельсу виділяється серед усієї нерухомості завдяки сміливому синьому екстер’єру, а інтер’єри наповнені handmade валлійськими ковдрами.

Варіанти харчування в Аберайроні заслуговують особливої уваги. Тут можна насолодитися найсвіжішими морепродуктами (устриці, краби та навіть черепахи, виловлені в Ірландському морі), спілкуючись із місцевими жителями, які приходять сюди на вечерю. Готель також пропонує чудові сніданки, включно з яйцями, бобами з чоризо, домашнім хлібом на заквасці та іншим.

Felin Fach Griffin Inn, Поуїс

Почувайтеся як удома. Джерело: http://www.eatdrinksleep.ltd.uk/

Якщо ви хочете насолодитися традиційною англійською відпусткою, ми рекомендуємо обрати один із найгарніших готелів Уельсу, розташований на північ від дивовижних просторів Брекон-Біконс. Це не лише місце для ночівлі, але й прекрасний сільський паб, яким керує команда, відзначена зіркою Мішлен Bib Gourmand. Особливо популярні недільні обіди, включно зі стравами на основі місцевої оленини, які приваблюють як місцевих жителів, так і вибагливих гурманів-мандрівників. Звісно, тут також пропонують великий вибір пива, а на свята влаштовують вечірки з гучними піснями.

Felin Fach Griffin пропонує затишні спальні в античному стилі з теплими валлійськими ковдрами та радіоприймачами Roberts.

Penally Abbey, Тенбі, Пембрукшир

Penally Abbey займає колишній готичний будинок священика, зберігаючи особливу атмосферу та сильний характер. Готель у Пембрукширі розташований навпроти знаменитого острова Калді, який досі населяють монахи. На території комплексу також є майже повністю зруйнована каплиця, що датується 12 століттям. Номери, які пропонує Penally Abbey, відповідно мінімалістичні та медитативні, з білими стінами та пастельними кольорами, з величезними м’якими ліжками.

Родзинкою готелю є першокласний ресторан Rhosyn, ніби з сторінок роману Дафни дю Мор’є, з меблями з червоного дерева, великими люстрами, картинами із зображенням бурхливих сцен, численними античними деталями та старомодними печами. Їжа, хоча й проста, вражає ідеальним виконанням і гармонійними поєднаннями. Рекомендуємо замовити валлійське ягня або одну з традиційних місцевих страв на основі риби з Пеналлі.

Якщо хочете прогулятися за межами Penally Abbey, варто відвідати прекрасне туристичне місто Тенбі, розташоване лише за дві милі від готелю, щоб перенестися назад у 21 століття.

Ynyshir, Махінллет

Ynyshir у Махінллеті – це не просто чудовий готель в Уельсі, але й один із найкращих ресторанів Уельсу, який здобув цей титул із зіркою Мішлен у 2019 році та престижною нагородою Good Food Guide. Зверніть увагу, що бронювання потрібне заздалегідь. Головний ресторан має лише п’ять столів, де можна замовити унікальне дегустаційне меню з 20 страв. Однак вечеря за The Kitchen Table або The Pass Bench, у самому серці кухні, де можна спостерігати за майстерними рухами талановитого шеф-кухаря Гарета Ворда (майстер навіть готує під свої улюблені платівки), буде не менш особливим досвідом. Гості можуть забронювати номер у головному будинку з дров’яними печами та вікнами з видом на ліс або обрати один із просторих, красивих номерів у саду, серед пахучих магнолій і величних евкаліптів.

Palé Hall, Бала

Розташований за п’ять миль від озера Бала, цей величний особняк, побудований інженером і промисловцем вікторіанської епохи Генрі Робертсоном, настільки грандіозний, що має власну турбіну, яка працює на воді в едвардіанському стилі. Ця дивовижна нерухомість була перетворена на надзвичайний готель. У Palé Hall ви можете зупинитися в розкішних номерах, названих на честь міст валлійської знаті, а деякі з них навіть розташовані в баштах. Родзинкою готелю є антична ванна, якою колись користувалася королева Вікторія.

На території є три їдальні – Venice, The Library і Henry Robertson Dining Room. Тут подають знаменитий післяобідній чай і пропонують амбітне дегустаційне меню, яке може включати пасту з трюфелями, валлійську чорну яловичину та інше. Крім того, цей чарівний валлійський готель відомий регулярними художніми виставками та риболовними екскурсіями на річці Ді.

Llys Meddyg, Ньюпорт, Пембрукшир

Ньюпорт – це мальовничий оазис краси, розташований у Пінвіл Пембрукширі, з еклектичними кафе, такими як Pwnc, чудовими пляжами (Паррог та іншими) і одним із найгарніших готелів Уельсу. Llys Meddyg займає невеликий георгіанський каретний будинок на річці Неверн, із прекрасними світлими спальнями, обладнаними комфортними ліжками. Номери пропонують чудові краєвиди на сусідню гору Карнінглі.

Готель відомий своєю гастрономічною сценою, а страви готуються з найсвіжіших інгредієнтів із узбережжя – морська портулака, молюски та інші сезонні продукти, які найкраще смакують в атмосферному Kitchen Garden або Cellar. Крім того, Llys Meddyg виготовляє високоякісний джин вручну та коптить лосося власноруч.

Grove of Narberth, Пембрукшир

Під час коротких вихідних Зої та Ніл Кедворд із Лондона закохалися в занедбану садибу з першого погляду. Колишній заміський будинок 18 століття, розташований у південно-західному Уельсі, вони перетворили на прекрасний невеликий готель за сім місяців невтомної роботи. Власники зберегли та відновили оригінальні елементи, такі як багатовікові дубові сходи чи мармуровий камін у лаунджі. Крім того, колишні стайні та свинарник були успішно перетворені на чотири котеджі з самообслуговуванням, а Зої та Ніл перетворили шкіряну майстерню 16 століття на розкішні апартаменти.

Grove of Narberth відомий своїм складним плануванням із великою кількістю затишних спільних просторів і спалень, усі оформлені в вишуканому стилі з гармонійним поєднанням традиційних і сучасних елементів. Крім того, цей прекрасний готель в Уельсі може похвалитися надзвичайними краєвидами на яскраво-зелені ландшафти Пембрукширу та мальовничі гори Пресселі вдалині, які видно в ясні дні.

Якщо ви хочете зупинитися в головному будинку, ви можете обрати один із шести великих і індивідуально оформлених номерів у приглушених кольорах. Апартаменти мебльовані антикварними меблями, прикрашені тканинами та шпалерами від Andrew Martin і Zoffany, а також картинами.

Grove of Narberth має два ресторани – The Fernery і Artisan Rooms, освітлені свічками та оздоблені дубовими панелями. Вони пропонують ситні сезонні страви, такі як смажена цесарка з оливками, гнокі з кролика, гребінці з сусіднього Мілфорд-Гайленда та багато іншого. Крім того, гості завжди готові допомогти з організацією різноманітних активностей, включно з:

риболовлею

прогулянками на прибережному судні

уроками верхової їзди

каякінгом

скелелазінням тощо

Ми також рекомендуємо здійснити подорож до острова Скомер, щоб познайомитися з його місцевими мешканцями – сірими тюленями та тупиками.

Bodysgallen Hall, Лландидно

Старовинний, але затишний готель. Джерело: https://www.bodysgallen.com/

До списку 10 найгарніших готелів Уельсу входить Bodysgallen Hall. Цей дещо старомодний заміський комплекс розташований на 200 акрах землі National Trust із великими мальовничими садами, що датуються епохою Єлизавети. Серед шовковиць і живоплотів ви знайдете багато цікавих куточків, таких як сонячний годинник 17 століття. Крім того, готель розташований лише за дві милі від вікторіанського міста Лландидно, чиї старовинні вулиці варті прогулянки. Гості мають можливість зупинитися в розкішних номерах із шармом старого світу. Є також багато спільних зон, включно з затишними кімнатами, оздобленими дерев’яними панелями та великими камінами. Якщо ви хочете більше приватності, рекомендуємо забронювати один із відокремлених котеджів із затишним садом.

Manor Town House, Фішгард, Пембрукшир

Хоча Manor Town House, розташований у околицях Фішгарда, Пембрукшир, вважається закладом типу "ліжко та сніданок", це набагато більше, ніж просто місце для ночівлі. Будівля міського будинку в блідо-блакитному кольорі, внесена до списку Grade II, одразу виділяється серед іншої нерухомості в місті, де сонне гаванне життя контрастує з жвавістю порту, який також забезпечує пороми до Росслара, Ірландія.

Номери оформлені в свіжих блакитних і білих тонах, із вікторіанськими горіховими меблями та валлійськими тканинами. Готель також пропонує покращені люкси, які відкривають надзвичайні краєвиди на море та незабутні заходи сонця над затокою Кардіган.

Manor Town House пропонує різноманітні варіанти дозвілля. Ви можете насолодитися традиційним післяобіднім чаєм у пембрукширському стилі, сидячи на затишній садовій терасі, або вирушити на пішу екскурсію вздовж узбережжя. Крім того, гості мають можливість розпочати свій день із вишуканого сніданку, який включає різноманітні делікатеси, такі як домашній йогурт із гранолою, копчені сливи з ароматом анісу, збита рікота з печеними персиками та чебрецем тощо.