Топ-10 лучших отелей Уэльса, которые поразят своей красотой и удобствами

Уэльс – место, где есть все: драматические заливы, напоминающие Средиземноморье, горные дороги с фантастическими пейзажами, многочисленные креативные и прогрессивные города, а также интересные достопримечательности и развлечения. Вам, вероятно, придется преодолевать много извилистых деревенских улочек, но приключение стоит потраченного времени, особенно если вашей целью является одна из прекрасных гостиниц. Окруженные горами, покрытыми можжевельником, долинами или болотами, вы найдете атмосферные места с характером для ночлега и не только. Еще одним преимуществом являются доступные цены на проживание, особенно по сравнению с другими популярными туристическими направлениями Великобритании.

Конечно, Уэльс также полон волшебных локаций и достопримечательностей, которые стоит увидеть. В частности, мы рекомендуем прогуляться по тропам и вершинам Национального парка Сноудона и посетить знаменитые Брекон-Биконс. Кардифф, столица и важный культурный центр региона также привлекает большое количество туристов.

От готических аббатств и милых коттеджей на побережье до фермерских домов – в следующей подборке представлены самые красивые гостиницы Уэльса, которые достойны посещения.

FForest Farm Cilgerran, Пембрукшир

Расположенный вблизи портового города Кардиган и прилегающий к ущелью Тейфи, FForest Farm в Силгерране, Пембрукшир, является сельской страной чудес, пользующейся большим спросом среди путешественников. Отель спроектировали Шан Такер и Джейс Линч. Комплекс включает в себя элегантный фермерский дом, садовые номера и экологичные капсулы с дровяными печами для максимального комфорта и тепла. На территории расположен один из лучших пабов Уэльса – атмосферный Y Bwthyn. Завтраки и ужины одинаково восхитительны, а на выходных гости часто могут послушать интересные истории о привидениях, которые рассказывает сам владелец у костра. Заведение также может похвастаться впечатляющей коллекцией натуральных вин и коктейлей, включая те, которые изготовлены с джином из соседней деревни.

Harbormaster, Аберайрон, Кередигион

Аберайрон в Кередигионе выглядит как волшебный город из популярной детской книги середины 20 века Ladybird благодаря ярко раскрашенным радужным домам, выстроившимся вдоль набережной. Один из лучших отелей Уэльса выделяется среди всей недвижимости благодаря смелому синему экстерьеру, а интерьеры наполнены handmade валлийскими одеялами.

Варианты питания в Аберайроне заслуживают особого внимания. Здесь можно насладиться самыми свежими морепродуктами (устрицы, крабы и черепахи, выловленные в Ирландском море), общаясь с местными жителями, которые приходят сюда на ужин. Отель также предлагает прекрасные завтраки, включая яйца, бобами с чоризо, домашним хлебом на закваске и другим.

Felin Fach Griffin Inn, Поуис

Чувствуйте себя как дома. Источник: http://www.eatdrinksleep.ltd.uk/

Если вы хотите насладиться традиционным английским отпуском, мы рекомендуем выбрать один из самых красивых отелей Уэльса, расположенный к северу от удивительных просторов Брекон-Биконс. Это не только место для ночлега, но и прекрасный деревенский паб, которым руководит команда, отмеченная звездой Мишлен Bib Gourmand. Особенно популярны воскресные обеды, включая блюда на основе местной оленины, которые привлекают как местных жителей, так и привередливых путешественников. Конечно, здесь также предлагают большой выбор пива, а на праздники устраивают вечеринки с громкими песнями.

Felin Fach Griffin предлагает уютные спальни в античном стиле с теплыми валлийскими одеялами и радиоприемниками Roberts.

Penally Abbey, Тенби, Пембрукшир

Penally Abbey занимает готический дом священника, сохраняя особую атмосферу и сильный характер. Отель в Пембрукшире расположен напротив знаменитого острова Калди, до сих пор населяемого монахами. На территории комплекса также почти полностью разрушена часовня, датируемая 12 веком. Номера, предлагаемые Penally Abbey, соответственно минималистичны и медитативны, с белыми стенами и пастельными цветами, с огромными мягкими кроватями.

Изюминкой отеля является первоклассный ресторан Rhosyn, словно на страницах романа Дафны дю Морье, с мебелью из красного дерева, большими люстрами, картинами с изображением бурных сцен, многочисленными античными деталями и старомодными печами. Еда, хотя и простая, поражает идеальным исполнением и гармоническими сочетаниями. Рекомендуем заказать валлийский ягненок или одно из традиционных местных блюд на основе рыбы из Пеналли.

Если хотите прогуляться за пределами Penally Abbey, стоит посетить прекрасный туристический город Тенби, расположенный всего в двух милях от отеля, чтобы перенестись обратно в 21 век.

Ynyshir, Махинллет

Ynyshir в Махинлетте – это не просто отличный отель в Уэльсе, но и один из лучших ресторанов Уэльса, получивший этот титул со звездой Мишлен в 2019 году и престижной наградой Good Food Guide. Обратите внимание, что бронирование требуется заранее. Главный ресторан имеет всего пять столов, где можно заказать уникальное дегустационное меню из 20 блюд. Однако ужин за The Kitchen Table или The Pass Bench, в самом сердце кухни, где можно наблюдать за искусными движениями талантливого шеф-повара Гарета Уорда (мастер даже готовит под свои любимые пластинки), будет не менее особым опытом. Гости могут забронировать номер в главном доме с дровяными печами и окнами с видом на лес или выбрать один из просторных, красивых номеров в саду, среди благоухающих магнолий и величественных эвкалиптов.

Palé Hall, Балло

Расположенный в пяти милях от озера Бала, этот величественный особняк, построенный инженером и промышленником викторианской эпохи Генри Робертсоном, настолько грандиозен, что имеет собственную турбину, работающую на воде в эдвардианском стиле. Эта удивительная недвижимость была превращена в необычайный отель. В Palé Hall вы можете остановиться в роскошных номерах, названных в честь городов валлийской знати, а некоторые даже расположены в башнях. Изюминкой отеля есть античная ванна, которой когда-то пользовалась королева Виктория.

На территории есть три столовых – Venice, The Library и Henry Robertson Dining Room. Здесь подают знаменитый послеобеденный чай и предлагают амбициозное дегустационное меню, которое может включать в себя пасту с трюфелями, валлийскую черную говядину и прочее. Кроме того, этот волшебный отель известен регулярными художественными выставками и рыболовными экскурсиями на реке Ди.

Llys Meddyg, Ньюпорт, Пембрукшир

Ньюпорт – это живописный оазис красоты, расположенный в Пинвилле Пембрукшире, с эклектическими кафе, такими как Pwnc, прекрасными пляжами (Паррог и другими) и одним из самых красивых отелей Уэльса. Llys Meddyg занимает небольшой георгианский каретный дом на реке Неверн с прекрасными светлыми спальнями, оборудованными комфортными кроватями. Номера предлагают великолепные виды на соседнюю гору Карнингли.

Отель известен своей гастрономической сценой, а блюда готовятся из свежих ингредиентов с побережья – морская портулака, моллюски и другие сезонные продукты, которые лучше всего в атмосферном Kitchen Garden или Cellar. Кроме того, Llys Meddyg производит высококачественный джинн вручную и коптит лосося собственноручно.

Grove of Narberth, Пембрукшир

Во время коротких выходных Зои и Нил Кедворд из Лондона влюбились в запущенную усадьбу с первого взгляда. Бывший загородный дом 18 века, расположенный в юго-западном Уэльсе, они превратили в прекрасную небольшую гостиницу за семь месяцев неутомимой работы. Владельцы сохранили и восстановили оригинальные элементы, такие как многовековая дубовая лестница или мраморный камин в лаундже. Кроме того, бывшие конюшни и свинарник были успешно превращены в четыре коттеджа с самообслуживанием, а Зои и Нил превратили кожаную мастерскую 16 века в роскошные апартаменты.

Grove of Narberth известен своей сложной планировкой с большим количеством уютных общих пространств и спален, все оформлены в изысканном стиле с гармоничным сочетанием традиционных и современных элементов. Кроме того, этот прекрасный отель в Уэльсе может похвастаться потрясающими видами на ярко-зеленые ландшафты Пембрукшира и живописные горы Прессели вдали, которые видны в ясные дни.

Если вы хотите остановиться в главном доме, вы можете выбрать один из шести больших и индивидуально оформленных номеров в приглушенных цветах. Апартаменты меблированы антикварной мебелью, украшены тканями и обоями от Andrew Martin и Zoffany, а также картинами.

Grove of Narberth имеет два ресторана – The Fernery и Artisan Rooms, освещенные свечами и украшенные дубовыми панелями. Они предлагают сытные сезонные блюда, такие как жареная цесарка с оливками, гибкие из кролика, гребешки из соседнего Милфорд-Гайленда и многое другое. Кроме того, гости всегда готовы помочь с организацией различных активностей, включая:

рыбалкой

прогулками на прибрежном судне

уроками верховой езды

каякингом

скалолазанием и т.п.

Мы также рекомендуем совершить путешествие на остров Скомер, чтобы познакомиться с его местными жителями – серыми тюленями и тупиками.

Bodysgallen Hall, Лландидно

Старинный, но уютный отель. Источник: https://www.bodysgallen.com/

В список 10 красивых отелей Уэльса входит Bodysgallen Hall. Этот несколько старомодный загородный комплекс расположен на 200 акрах земли National Trust с большими живописными садами, датируемыми эпохой Елизаветы. Среди шелковиц и живых изгородей вы найдете много интересных уголков, таких как солнечные часы 17 века. Кроме того, отель расположен всего в двух милях от викторианского города Лландидно, чьи старинные улицы достойны прогулки. Гости могут остановиться в роскошных номерах со шармом старого мира. Есть также много общих зон, включая уютные комнаты, отделанные деревянными панелями и большими каминами. Если вы хотите больше приватности, рекомендуем забронировать один из уединенных коттеджей с уютным садом.

Manor Town House, Фишгард, Пембрукшир

Хотя Manor Town House, расположенный в окрестностях Фишгарда, Пембрукшир, считается заведением типа "кровать и завтрак", это гораздо больше, чем просто место для ночлега. Здание городского дома в бледно-голубом цвете, внесенное в список Grade II, сразу выделяется среди другой недвижимости в городе, где сонная гавань жизни контрастирует с живостью порта, также обеспечивающего паромы к Росслару, Ирландия.

Номера оформлены в свежих голубых и белых тонах, с викторианской ореховой мебелью и валлийскими тканями. Отель также предлагает улучшенные люксы, открывающие виды на море и незабываемые закаты над заливом Кардиган.

Manor Town House предлагает разнообразные варианты досуга. Вы можете насладиться традиционным послеобеденным чаем в пембрукширском стиле, сидя на уютной садовой террасе или отправиться на пешую экскурсию вдоль побережья. Кроме того, гости имеют возможность начать свой день с изысканного завтрака, который включает в себя разнообразные деликатесы, такие как домашний йогурт с гранолой, копченые сливы с ароматом аниса, сбитая река с печеными персиками и тимьяном.