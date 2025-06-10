Таємнича Гірокастра в Албанії: куди піти, де зупинитися та смачна їжа в ''місті тисячі сходів''

Благородна перлина Албанії, відома своєю багатою історією та яскравим культурним життям, називається Гірокастра, також відома як "кам’яне місто". Це місто з оригінальними архітектурними спорудами з османськими "коренями" є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пам’ятки Гірокастри вирізняються оригінальним колоритом і таємничою аурою. Її ще називають "містом тисячі сходів". Мандрівники насолоджуються прогулянками брукованими вулицями з будинками з міцного каменю, які нагадують про бунтівні історичні події. У своєрідному музеї з величними замками та музеями ви можете поповнити свою "скарбничку" знань про стародавню Албанію.

«Місто тисячі сходів» славиться своєю барвистою архітектурою та албанською гостинністю. Джерело: Pixels

Автентична архітектура

Перше, що впадає в око під час відвідування Гірокастри, – це оригінальна архітектура. Тут переважають кам’яні будівлі з масивними дахами та благородною дерев’яною обробкою. Типовим елементом для будинків цього стародавнього міста є затишні дерев’яні балкони. Багато будинків Гірокастри були зведені в XVII столітті, а деякі навіть пізніше. Будівлі з плоскими кам’яними дахами часто мають 4–5 поверхів. Вони включають будуарні спальні та розкішні житлові приміщення, просторі гостьові кімнати та хамами.

Культурне життя

Гірокастра яскраво демонструє свою багатогранну культуру. Тут проходить Національний фольклорний фестиваль, грандіозна подія, яка підкреслює оригінальність албанської музики та танців із барвистими костюмами. Він організовується кожні п’ять років із 1968 року в стародавньому замку, що додає екстравагантності дійству.

Наша порада: Якщо ви плануєте поїздку до Гірокастри, дізнайтесь, коли проходить фестиваль. Вам може пощастити відвідати його та відчути нереальну атмосферу гучних святкувань.

Смачна кухня

Албанська кухня з пікантними нотками грецьких і турецьких впливів є улюбленою як серед місцевих, так і серед гостей. Спробуйте тут цзіфці – апетитні рисові кульки з божественною м’ятою, і ви точно оціните тонку гармонію їхнього смаку та аромату. Замовте бирек, знамените листкове тісто місцевої кухні, в одному з кафе міста, і воно подарує вам приємне частування. Чудовими варіантами для ситних обідів для мандрівників є чомлек, м’ясна делікатес із чорносливом, і таве козі, запечена баранина з рисом і овочами. Один із секретів божественного смаку страв – делікатний баланс спецій і приправ, який ретельно зберігають місцеві кулінарні майстри. Серед напоїв почесне місце займають грецьке вино та ракі.

Наша порада: У місті розкидано багато затишних кафе та ресторанів, але ми радимо зазирнути до таверни з колоритною аурою стародавньої Албанії. Ціни тут досить демократичні, а враження від апетитної їжі міста залишаться з вами назавжди.

Серед численних гастрономічних закладів одразу виділяється ресторан Edua зі своїм особливим сезонним меню. Усередині є невеликий магазин із багатим асортиментом продуктів місцевого виробництва.

Рекомендований час для відвідування Гірокастри

Гірокастру найкраще відвідувати влітку, коли переважає суха та тепла погода. Середньорічна температура в місті становить 15 градусів Цельсія. Клімат у "Кам’яному місті" середземноморський, тому взимку багато опадів.

Літо – найкращий час для відвідування Гірокастри. Джерело: Pixels

Якщо ви плануєте поїздку з травня по жовтень, погода порадує теплом без надлишку дощів. Для любителів спекотної погоди ідеальним є серпень, коли температура стабільно тримається на позначці 24 градуси.

Що подивитися в Гірокастрі

Відвідуючи Гірокастру, туристи розуміють, що оглянути всі її пам’ятки за один день просто неможливо. Сама архітектура міста в традиційному балканському стилі вже є його "візитівкою". На всій території Албанії ви не знайдете іншого поселення з такою кількістю кам’яних будинків у формі веж. Живописний схил став затишним "притулком" для сотень будівель, а на найвищій його частині велично "сидить" найдавніша вежа з таємничим минулим.

Базар

Щоб відчути вражаючу силу албанської гостинності та поринути у знамениту торговельну зону міста, прямуйте одразу до базару. Це відома пам’ятка Гірокастри з грайливим "характером". Торгівля товарами різного призначення займає коронне місце в житті міста з XIII століття.

Базарна площа розташована поруч із мечеттю, яку можна відвідати лише під час богослужінь. Неподалік знаходиться пам’ятник Мемедху, що символізує оновлення Албанії. Серед знакових будівель Гірокастри – турецькі лазні з автентичною архітектурою та оригінальним оздобленням приміщень. На базарі можна придбати мило та гігієнічні засоби авторського виробництва, вишукане вино та мед, трави й дивовижні спеції. Юні мандрівники із захватом розглядають тут оригінальні вироби ручної роботи, іграшки та мініатюри з дерева й яскравої кераміки. Купіть пляшку ракі, щоб забрати частинку благородної Гірокастри з собою.

Наша порада: Відвідайте Codra Sweet Hill, що розташований у Старому базарі, неподалік від Базарної мечеті. Тут продають спокусливе морозиво, смачні соки та смузі за смішними цінами. Ви можете замовити багатокомпонентний сік, який приготують спеціально для вас за вашими смаками та побажаннями.

Фортеця Гірокастри

Знаковою спорудою міста з унікальною архітектурою є Фортеця Гірокастри, яка складається з п’яти веж, стародавньої конструкції з годинником XVIII століття, побудованої турками, цистерни та музею. Це друга за величиною споруда на Балканах. Вежа відкриває приголомшливі краєвиди на мальовничу долину та стародавнє місто. Архітектурний ансамбль фортеці також включає колоритну церкву, стайні та елегантні фонтани. Тут навіть знайшлося місце для в’язниці для політичних в’язнів, яка функціонувала до 1970 року. У музеї можна дізнатися багато цікавого про стародавнє життя міста та ознайомитися з яскравими фотографіями на історичну тематику.

Фортеця Гірокастри – визначна споруда «кам’яного міста». Джерело: Pixels

Зазвичай мандрівники проводять багато часу біля військового танка Fiat, яскравого представника військової техніки Другої світової війни, та літака Shooting Star ВПС США. Діти та дорослі отримують особливе задоволення, "тестуючи" їх під час екскурсії.

Для відвідування фортеці та музею не потрібні захмарні суми, а їхні двері привітно відчинені для мандрівників із ранку до пізнього вечора.

Наша порада: Найкращий час для огляду цитаделі – ранній ранок або пізній вечір, щоб уникнути натовпу. Для дослідження знадобиться 2–3 години, оскільки цитадель дуже масштабна.

Будинок родини Зекате

Чудовим прикладом самобутньої архітектури "Міста тисячі сходів" є розкішний будинок родини Зекате. Цей триповерховий особняк має дві вежі, об’єднані елегантним фасадом із двома арками.

Будівля з товстими стінами, акуратними вікнами та відносно невеликим входом більше схожа на фортецю, ніж на стандартний будинок. Сьогодні сюди стікаються туристи, щоб відчути таємничу ауру старого маєтку з будуаром, гостьовими кімнатами та затишною зоною відпочинку на терасі з м’яким диваном.

Будинок Зекате зазнав значних ушкоджень у 1990 році, після чого був відновлений компанією, що спеціалізується на цінних пам’ятках Гірокастри. Історичний пам’ятник позначений на туристичних картах, тому до нього можна швидко дістатися автомобілем.

Будинок Скендулі

Важливою пам’яткою Гірокастри є будинок Скендулі, побудований на початку XVII століття. Це розкішна споруда в стилі албанської архітектури з 12 кімнатами, 6 хамамами та затишними мезонінами. Будівля має бункер для захисту мешканців від артилерійських атак. У будинку Скендулі регулярно проводяться екскурсії з 9:00 до 19:00 з досвідченим гідом, який розмовляє різними мовами.

Обеліск Гірокастри

Над кам’яними дахами Старого базару височіє сніжно-білий Обеліск Гірокастри, один із вражаючих пам’ятників албанській освіті та самій мові. Він символічно розташований біля першої школи міста, де албанську мову таємно викладали під час Османської імперії.

Його висота становить близько семи метрів, але завдяки розташуванню на пагорбі довжина споруди візуально збільшується. Приємним бонусом для відвідувачів елегантного пам’ятника є можливість помилуватися мальовничими околицями міста з його замками та мечетями, долиною Дріно та пишними садами.

Музей зброї

Один із благородних замків "Міста тисячі вогнів" містить Музей зброї із цікавими експонатами. Ця споруда, яку варто побачити в Гірокастрі, була зведена в далекому VI столітті, але пізніше відновлена стародавніми османами. Музей представляє унікальні колекції зброї, що з’явилися в XIX і XX століттях. Модель американського літака, який вторгся на територію країни та був знищений, займає чільне місце на площі закладу.

Етнографічний музей

Усе ще думаєте, куди піти в Гірокастрі? У нас є багато гідних варіантів для насиченого дозвілля. Якщо ви хочете на деякий час відчути себе корінним жителем "кам’яного міста", обов’язково відвідайте Етнографічний музей.

Тут усе організовано так, щоб відвідувачі занурилися в атмосферу колишнього життя албанців. Кімнати музею обставлені старими меблями минулих років. Є "зони видовищ" із національними костюмами, побутовими атрибутами та оригінальною культурою Гірокастри з чарівною аурою.

Відвідайте Етнографічний музей Гірокастри, щоб відчути магію албанського міста Гірокастра. Джерело: Pixels

Річка Дріно

"Місто тисячі сходів" славиться не лише своїми кам’яними вежами, але й мальовничою річковою "артерією". Вона займає величезну площу в 13 тисяч квадратних метрів. Це популярна зона для приголомшливих водних прогулянок, звідки зручно милуватися знаменитими пам’ятками міста з іншого ракурсу.

Міст Алі Паші

Ще одне цікаве місце для відвідування в Гірокастрі, куди ми хочемо вас запросити, – це стародавній міст Алі Паші. Насправді це не міст, а частина потужного акведука, який використовувався для постачання води до цистерн стародавньої споруди з гірських водних "артерій", розташованих за 10 км звідси. Акведук був побудований на початку XIX століття за наказом османського правителя Албанії Алі Паші Яніни, з ім’ям якого пов’язана ця пам’ятка. На початку XX століття його розібрали, оскільки планувалося будівництво камер для в’язнів. До наших днів зберігся лише фрагмент акведука, розташований у вузькій ущелині.

До акведука веде гірська дорога, більша частина якої асфальтована. Час у дорозі займає приблизно 45 хвилин. Далі йде стежка вздовж висохлого русла річки.

Тунель холодної війни

Ще одна популярна туристична пам’ятка Гірокастри – Тунель холодної війни. Споруда включає численні бункери та камери, побудовані в 1980-х роках, під час ери комуністичного правління в Албанії.

Бункери призначалися як притулок на випадок атомної війни, але, на щастя, ніколи не використовувалися. Споруди залишилися практично незмінними з моменту їх будівництва, лише додано ефектне освітлення. Більшість обладнання була розграбована, але збереглися унікальні атрибути обстановки, історична документація та інші побутові предмети. Тут організовуються екскурсії Гірокастрою з оглядом 59 кімнат і довгих коридорів, які призначалися для обраних представників політичної еліти та правителів міста.

Серед численних приміщень варто відзначити їдальню та генераторну з потужним обладнанням, кабінети для міністрів і ванні кімнати. Важливе місце в тунелі холодної війни займає конференц-зал із військовим кабінетом, призначений для зустрічей політиків і військових лідерів.

Наша порада: У бункерах завжди прохолодно, тому обов’язково візьміть із собою теплий светр або куртку на екскурсію.

Сувенірні крамниці та магазини

У Гірокастрі багато крамниць і сувенірних магазинів із товарами на будь-який смак. Джерело: Pixels

Прогулюючись брукованими вулицями міста, не забудьте відвідати магазини та сувенірні крамниці з безліччю корисних речей і милих сувенірів, які довго нагадуватимуть вам про чарівну подорож. Тут можна купити одяг із натуральної бавовни чи шовку, розкішні килими та оригінальний декор у витонченому албанському стилі. Туристи із задоволенням купують тут елегантні ювелірні вироби з золота та срібла, а також симпатичні мармурові речі, які додадуть ексклюзивності будь-якому інтер’єру.

Оригінальна особливість Гірокастри

Цікавим особливим моментом Гірокастри є те, що тут немає нічних клубів, звичних для гучних європейських і американських курортів. Місцеві жителі віддають перевагу тихому та розміреному життю, без гучної музики, яка б порушувала автентичну атмосферу стародавнього міста. Сюди стікаються туристи, які захоплюються старовинною архітектурою та надихаються давніми замками.

Наша порада: Не приїжджайте сюди з маленькими дітьми, оскільки "кам’яне місто" передбачає тривале перебування "на ногах", а розваг для малюків тут небагато. Але школярі точно будуть вражені величними фортецями з незвичайною атмосферою.

Де зупинитися на ніч у Гірокастрі

Після довгої прогулянки з яскравими емоціями вам неодмінно захочеться відпочити в тихій обстановці. Для цього є гостьові будинки та готелі з вражаючим переліком послуг. Залежно від ваших особистих уподобань, ви можете затишно влаштуватися в готелі з хорошими умовами проживання та середньою ціною або в розкішних апартаментах, які чесно заслуговують усі п’ять зірок.

Пропозицій для комфортного та затишного ночівлі в Гірокастрі більш ніж достатньо. Джерело: Pixels

Ми хочемо запропонувати вам вибір найкращих варіантів розміщення в Гірокастрі залежно від рівня сервісу та вартості послуг:

Середній рівень розміщення. Під час подорожі стародавнім містом можна зупинитися в готелях, які пропонують максимум зручностей за розумною ціною. До таких закладів належить Kotoni , гостьовий будинок із привабливим фасадом і доглянутими номерами. Його веде гостинна сім’я, яка готує чудові сніданки для мандрівників у найкращих традиціях албанської кухні.

Під час подорожі стародавнім містом можна зупинитися в готелях, які пропонують максимум зручностей за розумною ціною. До таких закладів належить , гостьовий будинок із привабливим фасадом і доглянутими номерами. Його веде гостинна сім’я, яка готує чудові сніданки для мандрівників у найкращих традиціях албанської кухні. Розміщення в стильних апартаментах. Jani Studio Apartments – чудовий варіант розміщення в Гірокастрі, який розташований неподалік від автобусної станції. Вони мають затишні спальні та робочі зони, а також міні-кухню з функціональним обладнанням. Апартаменти знаходяться в зручному місці, поруч із крутими кафе та пекарнями, тавернами та ресторанами. Місцеві пам’ятки також у пішій доступності – Старий базар і Благородний замок зовсім поруч.

Комфортне розміщення в дусі бутік-готелю. Яскраво представлено в Muse’e , одному зі старих будинків Гірокастри з 200-річною історією. Тут туристи милуються касетними стелями з ефектними балками та жолобами, а також симпатичними камінами, які додають домашнього затишку номерам. Сніданки тут також розкішні.

Яскраво представлено в , одному зі старих будинків Гірокастри з 200-річною історією. Тут туристи милуються касетними стелями з ефектними балками та жолобами, а також симпатичними камінами, які додають домашнього затишку номерам. Сніданки тут також розкішні. Преміум-розміщення. Якщо ви хочете відчути себе королівською особою, забронюйте делюкс-номер у Kerculla Resort . Тут гармонійно поєднуються дизайн розміщення та першокласний рівень сервісу. Головною перлиною готелю, яку обожнюють туристи, є просторий басейн із бірюзовою водною поверхнею.

Якщо ви хочете відчути себе королівською особою, забронюйте делюкс-номер у . Тут гармонійно поєднуються дизайн розміщення та першокласний рівень сервісу. Головною перлиною готелю, яку обожнюють туристи, є просторий басейн із бірюзовою водною поверхнею. Бюджетне розміщення. Якщо ви віддаєте перевагу недорогому житлу з невибагливим облаштуванням номерів, зупиніться в Stone City Hostel із загальними кімнатами. Не відкидайте цей варіант ночівлі, адже він допоможе заощадити ваші фінансові ресурси для нових емоцій і пригод. Якщо ви все ж віддаєте перевагу приватності, зупиніться в одному з двомісних номерів хостелу з елегантним декором і необхідними благами цивілізації. Власники хостелу також пропонують безкоштовні одноденні поїздки для огляду прихованих перлин міста.

Якщо бажаєте, ви завжди можете забронювати делюкс-номер у Гірокастрі з просторими терасами, басейнами та доступом до саду з екзотичною зеленню та чудовими клумбами. Тут можна розслабитися та наповнитися бажаною енергією для нових відкриттів у стародавньому місті.

Як дістатися?

До Гірокастри можна швидко дістатися літаком до аеропорту Рінас, який обслуговується міжнародними перевезеннями. Звідси також курсують регулярні автобуси до "міста тисячі сходів". Туристи часто подорожують приватним автомобілем, який краще залишити на околиці міста.

Як найкраще пересуватися "кам’яним містом"?

У стародавньому місті найкраще пересуватися пішки, адже воно наповнене вузькими вуличками та провулками, де рух транспорту ускладнений. Звичайно, якщо хочете, можна взяти таксі або орендувати автомобіль. Крім того, по Гірокастрі курсують автобуси за розкладом, який можна уточнити у місцевих.

Це завершення нашої віртуальної подорожі Гірокастрою, повною чарівних локацій із таємницями минулого. Відвідування цього колоритного міста з божественною кухнею має бути у вашому списку бажань на найближче майбутнє.

Бажаємо крутих пригод і фантастичних емоцій в одній із найкращих локацій Албанії!