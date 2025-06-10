Таинственная Гирокастра в Албании: куда пойти, где остановиться и вкусная еда в ''городе тысячи лестниц''

Благородная жемчужина Албании, известная своей богатой историей и яркой культурной жизнью, называется Гирокастра, также известная как "каменный город". Этот город с оригинальными архитектурными сооружениями с османскими корнями является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Достопримечательности Гирокастры отличаются оригинальным колоритом и таинственной аурой. Ее еще называют "городом тысячи лестниц". Путешественники наслаждаются прогулками по мощеным улицам с домами из крепкого камня, которые напоминают о мятежных исторических событиях. В своеобразном музее с величественными замками и музеями вы можете пополнить свою "копилку" знаний о древней Албании.

«Город тысячи лестниц» славится своей красочной архитектурой и албанским гостеприимством. Источник: Pixels

Аутентичная архитектура

Первое, что бросается в глаза во время посещения Гирокастры – это оригинальная архитектура. Здесь преобладают каменные постройки с массивными крышами и благородной деревянной отделкой. Типичным элементом для домов этого древнего города есть уютные деревянные балконы. Многие дома Гирокастры были возведены в XVII веке, а некоторые даже позже. Постройки с плоскими каменными крышами часто имеют 4–5 этажей. Они включают в себя будуарные спальни и роскошные жилые помещения, просторные гостевые комнаты и хамами.

Культурная жизнь

Гирокастра ярко показывает свою многогранную культуру. Здесь проходит Национальный фольклорный фестиваль, грандиозное событие, подчеркивающее оригинальность албанской музыки и танцев с красочными костюмами. Он организуется каждые пять лет с 1968 года в древнем замке, что придает экстравагантность действу.

Наш совет: Если вы планируете поездку в Гирокастру, узнайте, когда проходит фестиваль. Вы можете посетить его и почувствовать нереальную атмосферу громких празднований.

Вкусная кухня

Албанская кухня с пикантными нотками греческих и турецких воздействий любима как среди местных, так и среди гостей. Попробуйте здесь цзифцы – аппетитные рисовые шарики с божественной мятой, и вы оцените тонкую гармонию их вкуса и аромата. Закажите бирек, знаменитое слоеное тесто местной кухни, в одном из кафе города, и оно подарит вам приятное угощение. Прекрасными вариантами для сытных обедов для путешественников являются чомлек, мясная деликатес с черносливом и таве козе, запеченная баранина с рисом и овощами. Один из секретов божественного вкуса блюд – щадящий баланс специй и приправ, который тщательно хранят местные кулинарные мастера. Среди напитков почетное место занимают греческое вино и раки.

Наш совет: В городе разбросаны многие уютные кафе и рестораны, но мы советуем заглянуть в таверну с колоритной аурой древней Албании. Цены здесь достаточно демократичны, а впечатления от аппетитной еды города останутся с вами навсегда.

Среди многочисленных гастрономических заведений выделяется ресторан Edua со своим особым сезонным меню. Внутри есть небольшой магазин с богатым ассортиментом продуктов местного производства.

Рекомендуемое время для посещения Гирокастры.

Гирокастру лучше посещать летом, когда преобладает сухая и теплая погода. Среднегодовая температура составляет 15 градусов Цельсия. Климат в "Каменном городе" средиземноморский, поэтому зимой много осадков.

Лето – лучшее время для посещения Гирокастры. Источник: Pixels

Если вы планируете поездку с мая по октябрь, погода порадует теплом без излишка дождей. Для любителей жаркой погоды идеален август, когда температура стабильно держится на отметке 24 градуса.

Что посмотреть в Гирокастре

Посещая Гирокастру, туристы понимают, что осмотреть все ее достопримечательности за один день просто невозможно. Сама архитектура города в традиционном балканском стиле уже является его "визитной карточкой". На всей территории Албании вы не найдете иного поселения с таким количеством каменных домов в форме башен. Живописный склон стал уютным "убежищем" для сотен построек, а на самой высокой его части величественно "сидит" самая древняя башня с таинственным прошлым.

Базар

Чтобы почувствовать поразительную силу албанского гостеприимства и погрузиться в знаменитую торговую зону города, направляйтесь сразу к базару. Это известная достопримечательность Гирокастры с игривым "характером". Торговля товарами разного предназначения занимает коронное место в жизни города с XIII века.

Базарная площадь расположена рядом с мечетью, которую можно посетить только во время богослужений. Недалеко находится памятник Мемедху, символизирующий обновление Албании. Среди знаковых построек Гирокастры – турецкие бани с аутентичной архитектурой и оригинальной отделкой помещений. На рынке можно приобрести мыло и гигиенические средства авторского производства, изысканное вино и мед, травы и удивительные специи. Юные путешественники с упоением рассматривают здесь оригинальные изделия ручной работы, игрушки и миниатюры из дерева и яркой керамики. Купите бутылку реки, чтобы забрать частичку благородной гирокастры с собой.

Наш совет: Посетите Codra Sweet Hill, расположенный в Старом базаре, недалеко от Базарной мечети. Здесь продают соблазнительное мороженое, вкусные соки и смузи по смешным ценам. Вы можете заказать многокомпонентный сок, который приготовят специально для вас по вашим вкусам и пожеланиям.

Крепость Гирокастры

Знаковым сооружением города с уникальной архитектурой является Крепость Гирокастры, состоящая из пяти башен, старинной конструкции с часами XVIII века, построенной турками, цистерны и музея. Это второе по величине сооружение на Балканах. Башня открывает потрясающие виды на живописную долину и древний город. Архитектурный ансамбль крепости также включает колоритную церковь, конюшни и элегантные фонтаны. Здесь даже нашлось место для тюрьмы для политических заключенных, функционировавшей до 1970 года. В музее можно узнать много интересного о древней жизни города и ознакомиться с яркими фотографиями на историческую тематику.

Крепость Гирокастры – выдающееся сооружение «каменного города». Источник: Pixels

Обычно путешественники проводят много времени у военного танка Fiat, яркого представителя военной техники Второй мировой войны, и самолета Shooting Star ВВС США. Дети и взрослые получают особое удовольствие, "тестируя" их во время экскурсии.

Для посещения крепости и музея не нужны заоблачные суммы, а их двери приветливо открыты для путешественников с утра до позднего вечера.

Наш совет: Лучшее время для осмотра цитадели – раннее утро или поздний вечер, чтобы избежать толпы. Для исследования понадобится 2–3 часа, поскольку цитадель очень масштабна.

Дом семьи Зекате

Прекрасным примером самобытной архитектуры "Города тысячи лестниц" является роскошный дом семьи Зекате. Этот трехэтажный особняк имеет две башни, объединенные изящным фасадом с двумя арками.

Здание с толстыми стенами, аккуратными окнами и относительно небольшим входом больше похоже на крепость, чем на стандартный дом. Сегодня сюда стекаются туристы, чтобы ощутить таинственную ауру старого поместья с будуаром, гостевыми комнатами и уютной зоной отдыха на террасе с мягким диваном.

Дом Зекате получил значительные повреждения в 1990 году, после чего был восстановлен компанией, специализирующейся на ценных достопримечательностях Гирокастры. Исторический памятник обозначен на туристических картах, поэтому до него можно быстро добраться на автомобиле.

Дом Скендули

Важной достопримечательностью Гирокастры является здание Скендули, построенное в начале XVII века. Это роскошная постройка в стиле албанской архитектуры с 12 комнатами, 6 хамамами и уютными мезонинами. Здание располагает бункером для защиты жителей от артиллерийских атак. В доме Скендули регулярно проводятся экскурсии с 9:00 до 19:00 с опытным гидом, говорящим на разных языках.

Обелиск Гирокастры

Над каменными крышами Старого базара возвышается снежно-белый Обелиск Гирокастры, один из впечатляющих памятников албанскому образованию и самому языку. Он символически расположен у первой школы города, где албанский язык тайно преподавали во время Османской империи.

Его высота составляет около семи метров, но благодаря расположению на холме длина постройки визуально увеличивается. Приятным бонусом для посетителей элегантного памятника есть возможность полюбоваться живописными окрестностями города с его замками и мечетями, долиной Дрино и пышными садами.

Музей оружия

Один из благородных замков "Города тысячи огней" содержит Музей оружия с интересными экспонатами. Это сооружение, которое следует увидеть в Гирокастре, было возведено в далеком VI веке, но позже восстановлено древними османами. Музей представляет уникальные коллекции оружия, появившиеся в XIX и XX столетиях. Модель американского самолета, вторгшегося на территорию страны и уничтоженного, занимает ведущее место на площади заведения.

Этнографический музей

Все еще думаете, куда пойти в Гирокастре? У нас есть много достойных вариантов для насыщенного досуга. Если вы хотите на время почувствовать себя коренным жителем "каменного города", обязательно посетите Этнографический музей.

Здесь все организовано так, чтобы посетители погрузились в атмосферу прежней жизни албанцев. Комнаты музея обставлены старой мебелью прошлых лет. Есть "зоны зрелищ" с национальными костюмами, бытовыми атрибутами и оригинальной культурой Гирокастры с волшебной аурой.

Посетите Этнографический музей Гирокастры, чтобы почувствовать магию албанского города Гирокастра. Источник: Pixels

Река Дрино

"Город тысячи лестниц" славится не только своими каменными башнями, но и живописной речной "артерией". Она занимает огромную площадь в 13 тысяч квадратных метров. Это популярная зона для потрясающих водных прогулок, откуда удобно любоваться знаменитыми достопримечательностями города по другому ракурсу.

Мост Али Паши

Еще одно интересное место для посещения в Гирокастре, куда мы хотим вас пригласить – это древний мост Али Паши. На самом деле это не мост, а часть мощного акведука, который использовался для поставки воды в цистерны древней постройки из горных водных "артерий", расположенных в 10 км отсюда. Акведук был построен в начале XIX века по приказу османского правителя Албании Али Паши Янины, с именем которого связан этот памятник. В начале XX века его разобрали, поскольку планировалось строительство камер для заключённых. До наших дней сохранился только фрагмент акведука, расположенный в узком ущелье.

К акведуку ведет горная дорога, большая часть которой асфальтирована. Время в пути занимает около 45 минут. Далее следует тропа вдоль высохшего русла реки.

Тоннель холодной войны

Еще одна популярная туристическая достопримечательность Гирокастры – Туннель холодной войны. Сооружение включает в себя многочисленные бункеры и камеры, построенные в 1980-х годах, во время эры коммунистического правления в Албании.

Бункеры назначались как убежище на случай атомной войны, но, к счастью, никогда не использовались. Сооружения остались практически неизменными с момента их строительства, только добавлено эффектное освещение. Большинство оборудования были разграблены, но сохранились уникальные атрибуты обстановки, историческая документация и другие бытовые предметы. Здесь организуются экскурсии Гирокастро с обзором 59 комнат и длинных коридоров, которые предназначались для избранных представителей политической элиты и правителей города.

Среди многочисленных помещений стоит отметить столовую и генераторную с мощным оборудованием, кабинеты для министров и ванные комнаты. Важное место в туннеле холодной войны занимает конференц-зал с военным кабинетом, предназначенный для встреч политиков и военных лидеров.

Наш совет: В бункерах всегда прохладно, поэтому обязательно возьмите с собой тёплый свитер или куртку на экскурсию.

Сувенирные магазины и магазины

В Гирокастре много магазинов и сувенирных магазинов с товарами на любой вкус. Источник: Pixels

Прогуливаясь по мощеным улицам города, не забудьте посетить магазины и сувенирные магазины с множеством полезных вещей и милых сувениров, которые будут долго напоминать вам о волшебном путешествии. Здесь можно купить одежду из натурального хлопка или шелка, роскошные ковры и оригинальный декор в изящном албанском стиле. Туристы с удовольствием покупают здесь элегантные ювелирные изделия из золота и серебра, а также симпатичные мраморные вещи, которые придадут эксклюзивности любому интерьеру.

Оригинальная особенность Гирокастры

Интересным особым моментом Гирокастры является то, что здесь нет ночных клубов, привычных для шумных европейских и американских курортов. Местные жители предпочитают тихую и размеренную жизнь, без громкой музыки, которая бы нарушала аутентичную атмосферу древнего города. Сюда стекаются туристы, увлекающиеся старинной архитектурой и вдохновляемые древними замками.

Наш совет: Не приезжайте сюда с маленькими детьми, поскольку "каменный город" предполагает длительное пребывание "на ногах", а развлечений для малышей здесь немного. Но школьники точно будут удивлены величественными крепостями с необычной атмосферой.

Где остановиться на ночь в Гирокастре

После долгой прогулки с яркими эмоциями вам обязательно захочется отдохнуть в тихой обстановке. Для этого есть гостевые дома и гостиницы с поразительным перечнем услуг. В зависимости от ваших личных предпочтений вы можете уютно устроиться в отеле с хорошими условиями проживания и средней ценой или в роскошных апартаментах, честно заслуживающих все пять звезд.

Предложений для комфортного и уютного ночлега в Гирокастре более чем достаточно. Источник: Pixels

Мы хотим предложить вам выбор лучших вариантов размещения в Гирокастре в зависимости от уровня сервиса и стоимости услуг:

Средний уровень размещения. Во время путешествия по старинному городу можно остановиться в отелях, которые предлагают максимум удобств по разумной цене. К таким заведениям относится Kotoni , гостевой дом с привлекательным фасадом и ухоженными номерами. Его ведет гостеприимная семья, которая готовит отличные завтраки для путешественников в лучших традициях албанской кухни.

Во время путешествия по старинному городу можно остановиться в отелях, которые предлагают максимум удобств по разумной цене. К таким заведениям относится , гостевой дом с привлекательным фасадом и ухоженными номерами. Его ведет гостеприимная семья, которая готовит отличные завтраки для путешественников в лучших традициях албанской кухни. Размещение в стильных апартаментах. Jani Studio Apartments – отличный вариант размещения в Гирокастре, расположенном неподалеку от автобусной станции. Они располагают уютными спальнями и рабочими зонами, а также мини-кухней с функциональным оборудованием. Апартаменты находятся в удобном месте, рядом с крутыми кафе и пекарнями, тавернами и ресторанами. Местные достопримечательности также в пешей доступности – Старый базар и Благородный замок совсем рядом.

Комфортное размещение в духе бутик-гостиницы. Ярко представлен в Muse'e , одном из старых домов Гирокастры с 200-летней историей. Здесь туристы любуются кассетными потолками с эффектными балками и желобами, а также симпатичными каминами, придающими домашний уют номерам. Завтраки здесь тоже роскошные.

Ярко представлен в , одном из старых домов Гирокастры с 200-летней историей. Здесь туристы любуются кассетными потолками с эффектными балками и желобами, а также симпатичными каминами, придающими домашний уют номерам. Завтраки здесь тоже роскошные. Премиум-размещение. Если вы хотите почувствовать себя королевским лицом, забронируйте делюкс-номер в Kerculla Resort . Здесь гармонично сочетаются дизайн и первоклассный уровень сервиса. Главной жемчужиной отеля, которую обожают туристы, есть просторный бассейн с бирюзовой водной поверхностью.

Если вы хотите почувствовать себя королевским лицом, забронируйте делюкс-номер в . Здесь гармонично сочетаются дизайн и первоклассный уровень сервиса. Главной жемчужиной отеля, которую обожают туристы, есть просторный бассейн с бирюзовой водной поверхностью. Бюджетное размещение. Если вы предпочитаете недорогое жилье с неприхотливым обустройством номеров, остановитесь в Stone City Hostel с общими комнатами. Не исключайте этот вариант ночевки, ведь он поможет сэкономить ваши финансовые ресурсы для новых эмоций и приключений. Если вы все же предпочитаете приватность, остановитесь в одном из двухместных номеров хостела с элегантным декором и необходимыми благами цивилизации. Владельцы хостела также предлагают бесплатные однодневные поездки для осмотра скрытых жемчужин города.

Если хотите, вы всегда можете забронировать номер в Гирокастре с просторными террасами, бассейнами и доступом к саду с экзотической зеленью и великолепными клумбами. Здесь можно расслабиться и заполнить желаемую энергию для новых открытий в древнем городе.

Как добраться?

До Гирокастры можно быстро добраться самолетом до аэропорта Ринас, обслуживаемого международными перевозками. Отсюда также курсируют регулярные автобусы в "город тысячи лестниц". Туристы часто путешествуют по частному автомобилю, который лучше оставить на окраине города.

Как лучше передвигаться по "каменному городу"?

В древнем городе лучше передвигаться пешком, ведь оно наполнено узкими улочками и переулками, где движение транспорта затруднено. Конечно, если хотите, можно взять такси или арендовать автомобиль. Кроме того, по Гирокастре курсируют автобусы по расписанию, которое можно уточнить у местных.

Это завершение нашего виртуального путешествия по Гирокастру, полной волшебных локаций с тайнами прошлого. Посещение этого колоритного города с божественной кухней должно быть в вашем списке желаний на ближайшее будущее.

Желаем крутых приключений и фантастических эмоций в одной из лучших локаций в Албании!