США починають програвати ринок озброєння: поки що тільки своїм союзникам
Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу (SIPRI), у 2020-2024 частка США у світовому експорті вооружень склала 43% (раніше було 35% ринку), що на даний час робить США найбільшим світовим експортером зброї.
Головним фактором такого зростання стало постачання військової допомоги Україні, яка стала найбільшим імпортером зброї у світі, що отримала значну частину американських вооружень.
У той же період першим номером у Топ-10 світових імпортерів зброї стала - Україна 🇺🇦 (8,8%).
2020-24 ТОП-5 найбільших експортерів зброї у світі:
- США 🇺🇸 - 43%
- Франція 🇫🇷 - 9,6%
- росія - 7,8%
- Китай 🇨🇳 - 5,9%
- Німеччина 🇩🇪 - 5,6%
Починаючи з 2025 року, відверто недолуга, бездарна та хаотична позиція чинної адміністрації Білого Дому призвела до того, що американські виробники озброєння починають у суху програвати ринок на своєму ж полі.
Март 2025
🇵🇹 Португалія
Оголошено про відмову від закупівлі F-35 через непередбачуваність США до НАТО. Альтернатива – шведський Gripen чи французькі Rafale.
Март 2025
🇨🇦 Канада
У 2023 році уряд замовив у американського виробника Lokheed Martin 88 літаків F-35 за $13,5 млрд.
Перші 16 винищувачів вже були оплачені і мають бути взяті на озброєння ВПС Канади на початку наступного року.
Проте на даний момент Канада розглядає можливість заміни постачальника нових винищувачів з американського Lockheed Martin на користь шведського Saab Gripen, на тлі погіршення відносин із США.
Серед найближчих союзників США, які є замовниками та експлуатантами F-35, є побоювання щодо можливості "вимкнення" їх винищувачів у разі виникнення політичних суперечок із Вашингтоном.
Червень 2025
🇩🇰 Данія
Правительство країни відмовилося від американських Patriot.
Для системи далекого радіусу дії буде придбано SAMP/T франко-італійського виробництва, тоді як для систем середнього радіусу дії буде обрано одну або декілька систем норвезького виробництва NASAMS, німецької IRIS-T та французької VL MICA.
Усі системи були обрані на основі загальної оцінки оперативних, економічних та стратегічних факторів.
Рішення пов'язане з загрозами Трампа анексувати Гренландію; датські політики назвали американське зброю "ризиком для безпеки"
Конгресмен-республіканець від Небраски (американський бригадний генерал ВВС США у відставці) - Donald Bacon відреагував дуже щиро та показово:
"Гидлива та безглузда дипломатія, яку ця адміністрація виявила щодо нашого великого союзника, Данії, коштує нам грошей. Це не повинно нас дивувати".
P/s
Звичайно це не означає, що величезна збройна імперія США вже зруйнована.
Тільки у 2024 році прямі закордонні продажі зброї американських компаній зросли до $200,8 млрд.
Найперша кісточка доміно завжди падає майже беззвучно та непомітно.