США починають програвати ринок озброєння: поки що тільки своїм союзникам

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу (SIPRI), у 2020-2024 частка США у світовому експорті вооружень склала 43% (раніше було 35% ринку), що на даний час робить США найбільшим світовим експортером зброї.

Головним фактором такого зростання стало постачання військової допомоги Україні, яка стала найбільшим імпортером зброї у світі, що отримала значну частину американських вооружень.

У той же період першим номером у Топ-10 світових імпортерів зброї стала - Україна 🇺🇦 (8,8%).

2020-24 ТОП-5 найбільших експортерів зброї у світі:

США 🇺🇸 - 43% Франція 🇫🇷 - 9,6% росія - 7,8% Китай 🇨🇳 - 5,9% Німеччина 🇩🇪 - 5,6%

Починаючи з 2025 року, відверто недолуга, бездарна та хаотична позиція чинної адміністрації Білого Дому призвела до того, що американські виробники озброєння починають у суху програвати ринок на своєму ж полі.

Март 2025

🇵🇹 Португалія

Оголошено про відмову від закупівлі F-35 через непередбачуваність США до НАТО. Альтернатива – шведський Gripen чи французькі Rafale.

Март 2025

🇨🇦 Канада

У 2023 році уряд замовив у американського виробника Lokheed Martin 88 літаків F-35 за $13,5 млрд.

Перші 16 винищувачів вже були оплачені і мають бути взяті на озброєння ВПС Канади на початку наступного року.

Проте на даний момент Канада розглядає можливість заміни постачальника нових винищувачів з американського Lockheed Martin на користь шведського Saab Gripen, на тлі погіршення відносин із США.

Серед найближчих союзників США, які є замовниками та експлуатантами F-35, є побоювання щодо можливості "вимкнення" їх винищувачів у разі виникнення політичних суперечок із Вашингтоном.

Червень 2025

🇩🇰 Данія

Правительство країни відмовилося від американських Patriot.

Для системи далекого радіусу дії буде придбано SAMP/T франко-італійського виробництва, тоді як для систем середнього радіусу дії буде обрано одну або декілька систем норвезького виробництва NASAMS, німецької IRIS-T та французької VL MICA.

Усі системи були обрані на основі загальної оцінки оперативних, економічних та стратегічних факторів.

Рішення пов'язане з загрозами Трампа анексувати Гренландію; датські політики назвали американське зброю "ризиком для безпеки"

Конгресмен-республіканець від Небраски (американський бригадний генерал ВВС США у відставці) - Donald Bacon відреагував дуже щиро та показово:

"Гидлива та безглузда дипломатія, яку ця адміністрація виявила щодо нашого великого союзника, Данії, коштує нам грошей. Це не повинно нас дивувати".

P/s

Звичайно це не означає, що величезна збройна імперія США вже зруйнована.

Тільки у 2024 році прямі закордонні продажі зброї американських компаній зросли до $200,8 млрд.

Найперша кісточка доміно завжди падає майже беззвучно та непомітно.