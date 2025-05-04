Грійтеся сьогодні: з понеділка Україну очікує похолодання

Грійтеся сьогодні, бо вже з понеділка в Україні почне змінюватися повітряна маса на свіжішу, холоднішу.

5-го травня у західних, північних, більшості центральних максимальна температура повітря знизиться:

на заході до +10+16 градусів

на півночі до +12+18 градусів

у центральних областях до +17+22, хіба на Дніпропетровщині ще буде близько +25 градусів.

У південній частині та в східних областях завтра ще втримається тепла погода, очікується +21+26 градусів.

Типові травневі дощі з грозами 5-го травня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині.

Це - діяльність холодного атмосферного фронту - карта внизу.

На решті території України суттєві опади - навряд.

Вітер південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.

У Києві в понеділок - місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу +15+17 градусів.

Найближчий тиждень приховає літні градуси, буде свіжувато, хіба що на південному сході ще затримається до середи тепліша погода.

Але бузок ще цвістиме.