Согревайтесь сегодня: с понедельника Украину ожидает похолодание

Грейтесь сегодня, потому что уже с понедельника в Украине начнет меняться воздушная масса на более свежую, более холодную.

5 мая у западных, северных, большинства центральных максимальная температура воздуха снизится:

на западе до +10+16 градусов

на севере до +12+18 градусов

в центральных областях до +17+22 разве на Днепропетровщине еще будет около +25 градусов.

В южной части и восточных областях завтра еще удержится теплая погода, ожидается +21+26 градусов.

Типичные майские дожди с грозами 5 мая возможны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской областях.

Это – деятельность холодного атмосферного фронта – карта внизу.

На остальной территории Украины существенные осадки – вряд ли.

Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве в понедельник местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +15+17 градусов.

Ближайшую неделю скроет летние градусы, будет свежевать, разве что на юго-востоке еще задержится до среды более теплая погода.

Но сирень еще будет цвести.