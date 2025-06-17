Лише кілька років тому готельна індустрія в величній столиці Греції обмежувалася бездушними мережевими готелями та сумнівними хостелами, але економічна криза в країні сприяла перетворенню занедбаних об’єктів на чудові готелі. Крім того, на ринок вийшов Airbnb, який трансформував цілі квартали на краще. Сьогодні столиця майже щотижня поповнюється стильними гостьовими будинками, шикарними бутик-готелями та відреставрованими прибережними курортами, що займають відновлені неокласичні архітектурні пам’ятки. Від гамірних вулиць Плаки до знаменитого Акрополя, місто має що запропонувати кожному, чи то мандрівник, який прагне дослідити його багату історію, чи сім’я, що планує спокійну, теплу відпустку. Залишається лише обрати місце для проживання, скориставшись нашою добіркою з 12 найкращих готелів Афін.

1. Dolli

Важлива пам’ятка Плаки, датована 1925 роком, спочатку була маєтком судноплавного магната, а згодом тут відкрили відомий магазин тканин. Зрештою, об’єкт було переосмислено як готель від найбільшої грецької мережі Grecotel. Вишуканий фасад, який ідеально зберігся, досі привертає увагу високими вікнами та заокругленими кутами. Усередині ви знайдете ще більш вражаючі деталі інтер’єру, такі як пухкі дивани з тканини букле, гігантські кристали та твори мистецтва Кальдера, Кокто і Пікассо. Номери з високими стелями також мають нотку екстравагантності, а ванні кімнати оздоблені мармуром. Проте головною родзинкою одного з найкращих готелів Афін є розкішна тераса на даху. Тут розташований надзвичайний пейзажний басейн, який створює ілюзію, що ви плаваєте в самому Парфеноні, розташованому прямо над вашою головою. Крім того, краєвиди з вишуканого ресторану на даху, де подають бездоганні сніданки, просто чудові. Чи плануєте ви досліджувати головні пам’ятки міста, знаходити скарби на автентичних блошиних ринках чи відвідувати бари, The Dolli пропонує все це прямо біля ваших дверей.

2. Monsieur Didot

Розкішні готелі в Афінах: незабутня відпустка в грецькій столиці

Грецька столиця повна покинутих таунхаусів початку XX століття, які чекають на своє переосмислення у вигляді чарівних готелів типу B&B. Дві найкращі подруги, Маргарита Папаіоанну та Наталія Георгоупулу, натрапили на один із таких будинків. Блідо-рожевий таунхаус, розташований у тихому куточку Колонакі, чекав на продумане та стильне відродження. Так народився Monsieur Didot. Затишний готель, яким керують як сімейним будинком, має лише шість номерів, оздоблених простими меблями та незвичайними творами мистецтва, що підкреслюють красиву структуру будівлі. Якщо ви хочете максимальної приватності, рекомендуємо зупинитися в номері The Tale із окремим входом або обрати затишний пентхаус The Ode із приватною терасою. Радимо звернутися до власників або турботливого персоналу, які з радістю допоможуть організувати дегустацію грецького вина на секретній терасі на даху, влаштувати гастрономічний чи піший тур тощо.

3. Monument

Назва одного з найкращих готелів Афін відображає його суть, адже Monument є важливою архітектурною пам’яткою. Будівлю спроектував у 1881 році видатний німецький архітектор Ернст Ціллер, який формував "сучасну" столицю Греції в XIX столітті. Пізніше будівлю реставрували представники Міністерства культури. З автентичними дерев’яними сходами у стилі trompe l’oeil та розписаними вручну квітами на стелі готель досі виглядає як приватна резиденція. Monument пропонує лише дев’ять затишних номерів і особливу інтимну атмосферу. Антикварні килими у величезних ванних кімнатах, мідні лампи біля зручних ліжок із темного дерева та текстурована вапняна фарба на стінах додають комфорту та шарму. Більшість номерів пропонують дивовижні краєвиди, наприклад, на церкву Святого Димитрія та Акрополь. Персонал Monument надзвичайно привітний і готовий забронювати масаж, столик у ресторані чи підготувати сауну в будь-який час. Ви опинитеся в самому центрі Афінського Відродження, але ніби в окремому, безпечному та тихому місці.

4. NEW Hotel

Відкритий у 2011 році, NEW Hotel уже не такий новий, але ніколи не перестає вражати. Колись занедбане місце в центрі міста було трансформовано братами Кампана з Бразилії, які повною мірою продемонстрували свій фірмовий шик і почуття гумору. Зокрема, старі меблі були креативно перероблені; наприклад, стіни лобі прикрашені розламаними столами та стільцями. Від гібридних стільців, що нагадують гігантські зефіри, до яскраво забарвлених ванних кімнат із бронзовими дзеркалами, готель трохи божевільний і ексцентричний, тож точно сподобається творчим натурам. Професійний персонал добре обізнаний із найкращими ресторанами столиці та найновішими місцями для відвідування. Однак у готелі є чудовий заклад харчування з смачною їжею, тож місцеві люблять приходити на недільний бранч, супроводжуваний коктейлями Bloody Mary та круасаном у грецькому стилі. Крім того, рекомендуємо відвідати ресторан на даху, який також є бібліотекою, де подають сміливі коктейлі в постмодерній атмосфері.

5. Hotel Grande Bretagne

У пошуках класичного місця для проживання зверніть увагу на Hotel Grande Bretagne, який входить до списку 12 найкращих готелів Афін. GB, розташований на центральній площі Синтагма, панує тут із 1874 року і є такою ж важливою пам’яткою міста, як Акрополь. Салони цієї історичної пам’ятки приймали світських осіб, знаменитостей, які ховалися від шанувальників і журналістів, та політиків, що підписували важливі угоди. Попри ремонти та кілька корпоративних поглинань, Hotel Grande Bretagne зберігає свій старомодний шарм і особливу атмосферу з полірованим мармуром, антикварними картинами та величними люстрами. У Winter Garden гості можуть насолоджуватися живою музикою від піаніста, а Alexander’s Lounge продовжує подавати чудові коктейлі. Серед ключових зручностей, доступних гостям Hotel Grande Bretagne, такі:

сучасний спа-центр із повним спектром процедур;

відкриті та криті басейни;

розкішний фітнес-центр;

вишуканий бутик, що продає шкіряні сумки від Zeus + Dione та вишиті шовкові блузки, серед іншого. Крім того, готель може похвалитися фантастичними краєвидами на Парфенон із ресторану та бару на даху. Не пропустіть кінопокази просто неба влітку.

6. Perianth Hotel

Розкішні готелі в Афінах: незабутня відпустка в грецькій столиці

Вигнуті балкони цієї пам’ятки в стилі Баухаус виходять на жваве кафе, розташоване на площі Айя Іріні, а Perianth Hotel отримав свою назву на честь незвичайної купольної церкви. Усередині інтер’єр натхненний 1930-ми роками, з темним чорним мармуром, трубчастим бронзовим освітленням, сірими мозаїчними підлогами, зеленими тканинами та оригінальними творами сучасного мистецтва. Гостям доступні різноманітні активності, такі як медитація чи бойові мистецтва, заняття йогою в спеціальному центрі Zen на першому поверсі. На нижньому поверсі розташований чудовий ресторан, що працює цілий день. Завдяки корисній службі консьєржа гості можуть легко орієнтуватися в навколишніх галереях, ринках і барах, а Акрополь розташований зовсім поруч, що робить Perianth Hotel чудовою базою для дослідження міста з його численними сучасними та стародавніми пам’ятками.

7. Margi

Margi, розташований у найбажанішому анклаві Афінської Рив’єри, неподалік від піщаного затоки Вуліагмені, існує з 1960 року, приваблюючи гостей із усього світу. Цей спокійний сімейний готель в Афінах залишається одним із улюблених напрямків для заможних місцевих жителів. Margi пропонує нейтральні номери з дерев’яними панелями та чудовими краєвидами на сосни або басейн. Проте ви навряд чи захочете проводити багато часу в апартаментах, адже доступно безліч рекреаційних зручностей. Гості люблять проводити час у барі біля басейну Malabar, замовляючи вишукані коктейлі, і обідати чи вечеряти в розкішному, дорогому ресторані Patio, який має лише 9 столів, тому бронювати потрібно якомога раніше. Крім того, комплекс має невеликий спа-центр в азійському стилі. Влітку обов’язково забронюйте шезлонг у пляжному барі Krabo, розташованому над мисом на скелястій бухті, звідки відкриваються неймовірні краєвиди.

8. AthensWas

На блискучій променаді, що оточує Акрополь, є лише один п’ятизірковий готель, і ви не захочете пропустити це чудове місце. AthensWas пропонує вишукану та напрочуд розслаблену атмосферу, де класичні відсилання гармоніюють із сучасним дизайном, включно з чорно-білими мармуровими скульптурами торсів над шкіряними кріслами Le Corbusier. Номери, оздоблені дерев’яними панелями та килимами, трохи похмурі для літнього сезону, але ніщо не може перевершити ідеальне розташування AthensWas. Особливої уваги заслуговує вишуканий ресторан на даху, який пропонує не лише смачні страви, але й прекрасні краєвиди на Парфенон. Тут можна скуштувати грецькі страви в ідеальному виконанні, такі як суп із фрикадельками зі скорбою, салат із сушених трав із мандаринами та крихтами волоського горіха, білий шоколадний бриош із кавовою піною та кумкватом.

9. Academias Hotel, Autograph Collection

Цей п’ятизірковий готель в Афінах, розташований у самому центрі столиці, має тематику: зокрема, у барі лобі Plato ви знайдете бюсти давньогрецьких філософів, а на ключ-картці для гостей міститься цитата Гіппократа чи Сократа. Гостей заохочують вимикати гаджети на годину щодня та позичати книгу з бібліотеки, щоб провести час за читанням і збагаченням. Однак Academias Hotel у стилі Autograph Collection також пропонує багато сучасних зручностей, зокрема:

матраци Simmons у монохромних спальнях;

у монохромних спальнях; мармурові ванні з туалетними приналежностями Diptyque ;

; шикарний басейн із підігрівом, де показують чорно-білі фільми, та багато іншого. На даху панує жива, яскрава атмосфера, де краса Афін відкривається гостям, коли ви насолоджуєтеся гострими маргаритами, крокетами з качкою та солодкою картоплею або севіче з морського окуня в стильному японському ресторані Nyx, який спеціалізується на ф’южн-кухні.

10. Ergon House

Ergon House — це не лише прекрасний ресторан із номерами; комплекс пропонує занурення в кулінарні традиції Греції з сучасної, урбаністичної перспективи. Перший поверх, зайнятий Agora, завжди жвавий: тут розташовані делікатесна крамниця, пекарня та їдальня з чотириповерховим гідропонічним "вертикальним садом" на одній стіні та типовими афінськими графіті на іншій. На верхніх поверхах розташований чудовий готель Афіни. У номерах, які варіюються від S до XL, гості знайдуть гарно упаковані грецькі деліктеси. Номери оздоблені декоративними бетонними блоками, раковимимими рамами з горіха, плиткою терраццо, і включають затишні зони для сну та відпочинку та простору ванну. Хоча їжа не зовсім відповідає розкішному, елегантному дизайну, ви можете приготувати що завгодно в одній із спільних кухонь. Влітку місцеві молоді люди збираються в барі на даху, де між телевізійними антенами видно Парфенон.

11. Four Seasons Astir Palace

Astir Palace, історія якого сягає 1960-х років, повернув собі колишню славу завдяки Four Seasons. Розташований на перспективному узбережжі Афінської Рив’єри, цей повноцінний морський готель не залишився в минулому, пропонуючи безліч першокласних зручностей і сервіс найвищого рівня. Four Seasons Astir Palace пропонує номери різних конфігурацій, включно з бунгало, схованими серед соснового лісу, та люксами з видом на море. Готель має три чудові ресторани на території, а також великий спа-центр на узбережжі, що пропонує широкий спектр процедур.

12. Shila

Серед найкращих готелів Афін є ця секретна резиденція 1920-х років, розташована на пішохідній вулиці в престижному Колонакі. Shila — один із найдушевніших гостьових будинків у столиці, де ви опиняєтеся в богемному середовищі колекціонера мистецтва, з великою кількістю антикваріату, текстурними старими тканинами, м’яко освітленим м’яким з’єднанням із піаніно Strauss і бібліотекою чудових книг. На першому поверсі розташовані два просторі номери з приватними верандами, затіненими деревами мушмули. Далі мармуровими сходами розташовані чотири величезні люкси, обставлені оксамитовими диванами, яскравими ванними з грубо тесаними мармуровими раковинами та інтригуючими творами мистецтва на стінах. Кожен номер містить репродуктивні закуски, парфуми та туалетні приналежності, розроблені спеціально для Shila. Особливої уваги заслуговує сад на даху з шезлонгами, схованими серед міських джунглів рослин.