Роскошные отели в Афинах: незабываемый отпуск в греческой столице

Лишь несколько лет назад гостиничная индустрия в величественной столице Греции ограничивалась бездушными сетевыми гостиницами и сомнительными хостелами, но экономический кризис в стране способствовал превращению заброшенных объектов в отличные отели. Кроме того, на рынок вышел Airbnb, трансформировавший целые кварталы к лучшему. Сегодня столица почти еженедельно пополняется стильными гостевыми домами, шикарными бутик-гостиницами и отреставрированными прибрежными курортами, занимающими восстановленные неоклассические архитектурные достопримечательности. От шумных улиц Плаки до знаменитого Акрополя, городу предстоит предложить каждому, будь то путешественник, стремящийся исследовать его богатую историю, или семья, планирующая спокойный, теплый отпуск. Остается только выбрать место для проживания, воспользовавшись нашей подборкой из 12 лучших отелей Афин.

1. Dolli

Важная достопримечательность Плаки, датированная 1925 годом, вначале являлась поместьем судоходного магната, а впоследствии здесь открыли известный магазин тканей. В конце концов, объект был переосмыслен как отель от крупнейшей греческой сети Grecotel. Идеально сохранившийся изысканный фасад до сих пор привлекает внимание высокими окнами и закругленными углами. Внутри вы найдете еще более впечатляющие детали интерьера, такие как рыхлые диваны из букле ткани, гигантские кристаллы и произведения искусства Кальдера, Кокто и Пикассо. Номера с высокими потолками имеют нотку экстравагантности, а ванные комнаты отделаны мрамором. Однако главной изюминкой одного из лучших отелей Афин является роскошная терраса на крыше. Здесь расположен необыкновенный пейзажный бассейн, создающий иллюзию, что вы плаваете в самом Парфеноне, расположенном прямо над вашей головой. Кроме того, виды из изысканного ресторана на крыше, где подают безупречные завтраки, просто великолепны. Планируете ли вы исследовать главные достопримечательности города, находить сокровища на аутентичных блошиных рынках или посещать бары, The Dolli предлагает все это прямо у вашей двери.

2. Monsieur Didot

Дегустация греческого вина под открытым небом. Источник: https://monsieurdidot.com/

Греческая столица полна заброшенных таунхаусов начала XX века, ожидающих своего переосмысления в виде очаровательных отелей типа B&B. Две лучшие подруги, Маргарита Папаиоанну и Наталья Георгоупулу, наткнулись на один из таких домов. Бледно-розовый таунхаус, расположенный в тихом уголке Колонаки, ждал продуманного и стильного возрождения. Так родился Monsieur Didot. Уютная гостиница, которой управляют как семейным домом, имеет лишь шесть номеров, украшенных простой мебелью и необычными произведениями искусства, подчеркивающими красивую структуру здания. Если вы хотите максимальной приватности, рекомендуем остановиться в номере The Tale с отдельным входом или выбрать уютный пентхаус The Ode с частной террасой. Советуем обратиться к владельцам или заботливому персоналу, которые с радостью помогут организовать дегустацию греческого вина на секретной террасе на крыше, устроить гастрономический или пеший тур.

3. Monument

Название одного из лучших отелей Афин отражает его суть, ведь Monument является важным архитектурным памятником. Здание спроектировал в 1881 году выдающийся немецкий архитектор Эрнст Циллер, формировавший "современную" столицу Греции в XIX веке. Позже реставрировали здание представители Министерства культуры. С подлинной деревянной лестницей в стиле trompe l'oeil и расписанными вручную цветами на потолке гостиница все еще походит на частную резиденцию. Monument предлагает только девять уютных номеров и особую интимную атмосферу. Антикварные ковры в огромных ванных комнатах, медные лампы возле удобных кроватей из темного дерева и текстурированная известковая краска на стенах придают комфорт и шарм. Большинство номеров предлагают удивительные виды, например, на церковь Святого Димитрия и Акрополь. Персонал Monument очень приветлив и готов забронировать массаж, столик в ресторане или подготовить сауну в любое время. Вы окажетесь в самом центре Афинского Возрождения, но как бы в отдельном, безопасном и тихом месте.

4. NEW Hotel

Открыт в 2011 году, NEW Hotel уже не столь новый, но никогда не перестает поражать. Когда-то заброшенное место в центре города было трансформировано братьями Кампана из Бразилии, которые в полной мере продемонстрировали свой фирменный шик и чувство юмора. В частности, старая мебель была креативно переделана; например, стены лба украшены разломанными столами и стульями. От гибридных стульев, напоминающих гигантские зефиры, до ярко окрашенных ванных комнат с бронзовыми зеркалами, гостиница немного безумная и эксцентричная, поэтому точно понравится творческим натурам. Профессиональный персонал хорошо знаком с лучшими ресторанами столицы и новейшими местами для посещения. Однако в отеле есть прекрасное заведение питания с вкусной едой, поэтому местные любят приходить на воскресный бранч, сопровождаемый коктейлями Bloody Mary и круасаном в греческом стиле. Кроме того, рекомендуем посетить ресторан на крыше, который является библиотекой, где подают смелые коктейли в постмодернистской атмосфере.

5. Hotel Grande Bretagne

В поисках классического места жительства обратите внимание на Hotel Grande Bretagne, который входит в список 12 лучших отелей Афин. GB, расположенный на центральной площади Синтагма, властвует здесь с 1874 года и является таким же важным достопримечательностью города, как Акрополь. Салоны этого достопримечательности принимали светских лиц, знаменитостей, скрывавшихся от поклонников и журналистов, и политиков, подписывавших важные соглашения. Несмотря на ремонт и несколько корпоративных поглощений, Hotel Grande Bretagne сохраняет свой старомодный шарм и особую атмосферу с полированным мрамором, антикварными картинами и величественными люстрами. В Winter Garden гости могут наслаждаться живой музыкой от пианиста, а Alexander's Lounge продолжает подавать великолепные коктейли. Среди множества услуг доступных в отеле, есть Hotel Grande Bretagne.

современный спа-центр с полным спектром процедур;

открытые и крытые бассейны;

роскошный фитнес-центр;

изысканный бутик, продающий кожаные сумки от Zeus+Dione и вышитые шелковые блузки, среди прочего. Кроме того, отель может похвастаться фантастическими видами на Парфенон из ресторана и бара на крыше. Не пропустите кинопоказы под открытым небом летом.

6. Perianth Hotel

Известные греческие пейзажи. Источник: https://perianthhotel.com/

Изогнутые балконы этого памятника в стиле Баухаус выходят на бойкое кафе, расположенное на площади Айя Ирини, а Perianth Hotel получил свое название в честь необычной купольной церкви. Внутри интерьер вдохновлен 1930-ми годами, с черным темным мрамором, трубчатым бронзовым освещением, серыми мозаичными полами, зелеными тканями и оригинальными произведениями современного искусства. Гостям доступны разнообразные активности, такие как медитация или боевые искусства, занятия йогой в специальном центре Zen на первом этаже. На нижнем этаже расположен отличный ресторан, работающий целый день. Благодаря полезной службе консьержа гости могут легко ориентироваться в окрестных галереях, рынках и барах, а Акрополь расположен совсем рядом, что делает Perianth Hotel великолепной базой для исследования города с его многочисленными современными и древними достопримечательностями.

7. Margi

Margi, расположенный в самом желанном анклаве Афинской Ривьеры, неподалеку от песчаного залива Вулиагмэни, существует с 1960 года, привлекая гостей со всего мира. Эта спокойная семейная гостиница в Афинах остается одним из любимых направлений для состоятельных местных жителей. Margi предлагает нейтральные номера с деревянными панелями и прекрасными видами на сосны или бассейн. Однако вы вряд ли захотите проводить много времени в апартаментах, ведь доступно множество рекреационных удобств. Гости любят проводить время в баре у бассейна Malabar, заказывая изысканные коктейли, и обедать или ужинать в роскошном, дорогом ресторане Patio, который имеет всего 9 столов, поэтому нужно бронировать как можно раньше. Кроме того, комплекс имеет небольшой спа-центр в азиатском стиле. Летом обязательно забронируйте шезлонг в пляжном баре Krabo, расположенном над мысом на скалистой бухте, откуда открываются невероятные виды.

8. AthensWas

На блестящей променаде, окружающей Акрополь, есть только одна пятизвездочная гостиница, и вы не захотите пропустить это прекрасное место. AthensWas предлагает изысканную и удивительно расслабленную атмосферу, где классические отсылки гармонируют с современным дизайном, включая черно-белые мраморные скульптуры торсов над кожаными креслами Le Corbusier. Номера, украшенные деревянными панелями и коврами, немного мрачны для летнего сезона, но ничто не может превзойти идеальное расположение AthensWas. Особого внимания заслуживает изысканный ресторан на крыше, который предлагает не только вкусные блюда, но и прекрасные виды на Парфенон. Здесь можно попробовать греческие блюда в идеальном исполнении, такие как суп с фрикадельками со скорбью, салат из сушеных трав с мандаринами и крошками грецкого ореха, белый шоколадный брош с кофейной пеной и кумкватом.

9. Academias Hotel, Autograph Collection

Этот пятизвездочный отель в Афинах, расположенный в самом центре столицы, имеет тематику: в частности, в баре лобби Plato вы найдете бюсты древнегреческих философов, а на ключ-карте для гостей находится цитата Гиппократа или Сократа. Гостей поощряют выключать гаджеты в час ежедневно и занимать книгу из библиотеки, чтобы провести время по чтению и обогащению. Однако Academias Hotel в стиле Autograph Collection также предлагает много современных удобств, в частности:

матрасы Simmons в монохромных спальнях;

в монохромных спальнях; мраморные ванные с туалетными принадлежностями Diptyque ;

; шикарный бассейн с подогревом, где показывают черно-белые фильмы и многое другое. На крыше царит живая, яркая атмосфера, где красота Афин открывается гостям, когда вы наслаждаетесь острыми маргаритами, крокетами с уткой и сладким картофелем или севиче из морского окуня в стильном японском ресторане Nyx, специализирующемся на фьюжн-кухне.

10. Ergon House

Ergon House – это не только прекрасный ресторан с номерами; комплекс предлагает погружение в кулинарные традиции Греции по современной, урбанистической перспективе. Первый этаж, занятый Agora, всегда оживлен: здесь расположены деликатесный магазин, пекарня и столовая с четырехэтажным гидропоническим "вертикальным садом" на одной стене и типичными афинскими граффити на другой. На верхних этажах расположен отличный отель Афины. В номерах, варьирующихся от S до XL, гости найдут хорошо упакованные греческие деликтесы. Номера оснащены декоративными бетонными блоками, раковыми рамами из ореха, плиткой терраццо и включают уютные зоны для сна и отдыха и просторную ванную. Хотя еда не совсем соответствует роскошному, элегантному дизайну, вы можете приготовить что угодно в одной из общих кухонь. Летом местные молодые люди собираются в баре на крыше, где между телевизионными антеннами виден Парфенон.

11. Four Seasons Astir Palace

Astir Palace, история которого достигает 1960-х годов, вернул себе былую славу благодаря Four Seasons. Расположенный на перспективном побережье Афинской Ривьеры, этот полноценный морской отель не остался в прошлом, предлагая множество первоклассных удобств и сервис высочайшего уровня. Four Seasons Astir Palace предлагает номера различных конфигураций, включая бунгало, спрятанные среди соснового леса и люксы с видом на море. Отель имеет три великолепных ресторана на территории, а также большой спа-центр на побережье, который предлагает широкий спектр процедур.

12. Shila

Среди лучших отелей Афин есть эта секретная резиденция 1920-х годов, расположенная на пешеходной улице в престижном Колонаки. Shila – один из самых душевных гостевых домов в столице, где вы оказываетесь в богемной среде коллекционера искусства, с большим количеством антиквариата, текстурными старыми тканями, мягко освещенным мягким соединением с пианино Strauss и библиотекой замечательных книг. На первом этаже расположены два просторных номера с частными верандами, затененными деревьями мушмулы. Далее мраморной лестницей расположены четыре огромных люкса, обставленные бархатными диванами, яркими ванными с грубо тесаными мраморными раковинами и интригующими произведениями искусства на стенах. Каждый номер содержит репродуктивные закуски, духи и туалетные принадлежности, разработанные специально для Shila. Особого внимания заслуживает сад на крыше с шезлонгами, спрятанными среди городских джунглей растений.