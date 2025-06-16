Путін ні в чому не хоче йти на поступки Трампу

Насправді те, що американці відмовилися від продовження перемовин з Росією щодо "нормалізації" діяльності власних дипломатичних представництв, свідчить навіть не про посилення роздратування, а про збентеження.

Путін практично ні в чому не хоче йти на поступки Трампу. Відновлення діяльності посольств (невигідне насамперед Сполученим Штатам, бо знову запускає щуку в річку, а російських розвідників до Вашингтона) не має нібито прямого відношення до російсько-української війни, проте з точки зору Путіна також має відбуватися на його, путінських, умовах.

Трамп вважав, що Путін належним чином оцінить його бажання зберегти статус-кво, не запроваджувати нові санкції і не створювати нові можливості для українського опору. Але Путін не був би Путіним, якби не вважав, що будь-які домовленості з Трампом мають базуватися на поступках самого Трампа. І ніяк інакше.

Тому американці збентежені і уникають росіян. Оточення Трампа просто не може сказати йому правду, а сам Трамп тепер безпідставно сподівається не тільки на те, що Путін хоча б десь піде йому назустріч, але й допоможе з Іраном (ні). І це черговий глухий кут, свідоцтво дурості, безпорадності і страху колективного Рубіо перед людиною, не здатною усвідомити реальність.