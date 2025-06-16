Путин ни в чем не хочет идти на уступки Трампу

На самом деле, то, что американцы отказались от продолжения переговоров с Россией относительно "нормализации" деятельности собственных дипломатических представительств, свидетельствует даже не об усилении раздражения, а о смущении.

Путин практически ни в чем не хочет идти на уступки Трампу. Возобновление деятельности посольств (невыгодное прежде Соединенным Штатам, потому что снова запускает щуку в реку, а российских разведчиков в Вашингтон) не имеет якобы прямого отношения к российско-украинской войне, однако с точки зрения Путина также должно происходить на его, путинских, условиях.

Трамп считал, что Путин по достоинству оценит его желание сохранить статус-кво, не вводить новые санкции и не создавать новые возможности для украинского сопротивления. Но Путин не был бы Путиным, если бы не считал, что любые договоренности с Трампом должны основываться на уступках самого Трампа. И никак иначе.

Поэтому американцы смущены и избегают россиян. Окружение Трампа просто не может сказать ему правду, а сам Трамп теперь безосновательно надеется не только на то, что Путин хотя бы где-нибудь пойдет ему навстречу, но и поможет с Ираном (нет). И это очередной тупик, свидетельство глупости, беспомощности и страха коллективного Рубио перед человеком, не способным осознать реальность.