Путешествие в Бодрум, Турция: отличные отели, популярные рестораны и культовые достопримечательности

Бодрум расположен на живописном западном побережье Эгейского моря в Турции. Город с населением около 200 тысяч человек пользуется спросом среди путешественников со всего мира благодаря поразительной арт-сцене, изысканным ресторанам, шопингу и роскошным отелям. Кроме того, Бодрум известен своей летней теплой атмосферой и маленькими ароматными мандаринами. Здесь есть многочисленные достопримечательности, шедевры, созданные выдающимися художниками, и множество базаров, позволяющих погрузиться в уникальную атмосферу Турции. Бодрум также является городом бутик-отелей, виноделий и красивых пляжей.

К тому же на блестящем побережье в турецких маринах причаливают одни из самых больших кораблей в мире. В общем, залитый солнцем Бодрум – это роскошное направление для отпуска в Европе, где каждый путешественник найдет что-нибудь для себя. Спланируйте свою предстоящую поездку в Бодрум со следующим гидом по гостиницам, ресторанам и достопримечательностям.

Лучшие курорты и отели в Бодруме Susona Bodrum

Идеальный отпуск в Бодруме. Источник: https://susonabodrum.com/

Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts, расположенный в районе Торба, приветствует гостей пышными бугенвилиями и другой зеленью вдоль дорожек и зданий. Гости этого прекрасного отеля в Бодруме могут наслаждаться невероятными видами Эгейского моря. Кроме того, Susona Bodrum предлагает широкий выбор удобств для идеального отпуска, включая:

доступ к приватному пляжу;

несколько бассейнов;

спа с турецкой баней.

На территории есть разнообразные заведения питания, специализирующиеся на изысканной кухне.

Mandarin Oriental

Один из лучших отелей в Бодруме, Турция, впервые открыл свои двери для гостей в 2014 году. Mandarin Oriental, Bodrum предлагает 130 роскошных номеров с невероятными видами на залив Парадайз. Этот комплекс станет идеальным выбором как для романтического отпуска, так и для семейного отдыха с детьми благодаря большому количеству удобств, включая:

спа-центр;

детский клуб;

открытые и крытые бассейны;

11 ресторанов и баров и многое другое.

Этот роскошный отель даже предлагает вертолетные туры, чтобы дополнить спектр впечатлений от отпуска в Турции.

Bodrum Edition

Вблизи престижной марины Еликавак вы найдете несколько представителей международных гостиничных брендов самого высокого класса. Bodrum Edition, открытый в 2018 году, – идеальное место для тех, кто ищет спокойного и расслабляющего отдыха и не хочет находиться в эпицентре бурной ночной жизни с безумными и громкими вечеринками. Этот отель предлагает более 100 номеров в различных конфигурациях. Комплекс также имеет несколько отличных заведений питания. Особо стоит отметить ресторан Brava, возглавляемый талантливым перуанским шеф-поваром Диего Муньосом.

Amanruya

Amanruya, принадлежащий бренду Aman, – это атмосферный отель, расположенный в районе Гелтюркбюкю. Он был открыт в 2018 году. Комплекс состоит только из 36 уютных номеров, поэтому вы можете рассчитывать на максимальный комфорт и приватность. Павильоны выполнены из камня и выходят в частные сады с личными бассейнами. Amanruya предлагает широкий выбор активностей и мероприятий, таких как парусный спорт, рыбалка и туры на традиционном турецком гюлете – деревянной мачтовой лодке.

Maçakizi

Район Гелтюркбюкю в Турции известен своей концентрацией художественных галерей, магазинов одежды и ювелирных бутиков, перемежающихся с небольшими эклектическими гостиницами, позволяющими ощутить уникальную атмосферу Бодрума. В частности, это касается Maçakizi. Сердце местной арт-сцены, отличный отель – идеальный выбор для планирования поездки в Бодрум. Открытый в 1970-х годах, комплекс насчитывает всего 74 номера. После реконструкции в 2000 году Maçakizi предлагает своим гостям еще больше комфорта и стиля. Он также часто проводит разнообразные выставки, включая представляющие ремесленный бренд '74Escape.

Чем заняться в Бодруме: лучшие достопримечательности Karnas Vineyards

Основанные в 2005 году семьей Ишмен, Karnas Vineyards – первая винодельня в Турции, посвященная производству Зинфанделя. Семья влюбилась в этот сорт винограда во время поездки в долину Напа в Калифорнии и решила выращивать его на родине.

Площадь территории составляет 165 гектаров, поэтому у посетителей много пространства для прогулок и исследований. Здесь посажены как виноград, так и оливковые деревья. Вы можете не только прогуляться, но и поужинать и заказать дегустацию с видами на поля, простирающиеся вдаль.

Zai Yaşam

Любители искусства должны добавить Zai Yaşam к своему маршруту. Арт-центр занимает сразу пять построек. Здесь есть не только галерея, но и большая библиотека и живописный сад, где по вечерам можно наслаждаться прекрасными джазовыми концертами.

Pileveneli

Расположенный в Еликаваце, этот филиал одной из самых известных художественных галерей Стамбула является обязательным для посещения. Она проводит выставки современных художников, таких, как недавняя экспозиция работ цифрового художника Рефика Анадола. Кроме того, здесь есть отличный сувенирный магазин, где можно приобрести оригинальные подарки в память о поездке в Бодрум.

Foodrum Culinary Park

Расположенный в районе Битез, Foodrum Culinary Park предлагает кулинарные мастер-классы и туры по небольшим группам по базару под руководством шеф-повара Пелин Думанли. Так что гурманы и любители еды могут узнать много нового о турецкой кухне.

Лучшие рестораны Orphoz

Рядом с Музеем искусств Зеки Мюрена братья Чаглар и Чагри Бозчага открыли амбициозный и роскошный ресторан в Бодруме, который привлекает как местных жителей, так и путешественников. Дегустационное меню базируется на морепродуктах, а также местной рыбе в различных вариациях. Ужин завершается тарелкой сезонных фруктов.

Malva

Расположенный в районе Сусона в Бодруме, ресторан специализируется на местной и сезонной кухне. Под руководством талантливого шеф-повара Неджми Агача Malva предлагает изысканные блюда, прекрасно дополняемые продуктами, приобретенными на базаре Еликавак, а также собранными в небольшом саду на крыше, расположенном в нескольких шагах от кухни ресторана.

Bodrum Mudaim

Bodrum Müdavim – это прекрасный ресторан, расположенный в центре города. Заведение предлагает разнообразное меню, сосредоточенное на свежих морепродуктах, а также невероятные виды на замок Бодрума, датируемый 1400-ми годами. Кроме того, ресторан может похвастаться одним из самых больших ассортиментов национального турецкого напитка – раки, из-за чего многие постоянные посетители выбирают Bodrum Müdavim.

Limon Gümüşlük

Limon Gümüşlük входит в число лучших ресторанов Бодрума. Если вы хотите насладиться турецкой кухней в стильной атмосфере, отправляйтесь сюда. Блюда в Limon Gümüşlük подаются в мечтательном саду, наполненном винтажной мебелью и разнообразным декором. Советуем приезжать раньше, чтобы поужинать, наблюдая за живописными закатами. Сам ресторан расположен в районе Гюмюшлюк, который славится своими ароматными мандариновыми рощами.

Шоппинг

Чтобы ощутить весь "вкус" старого Бодрума, стоит выделить время на посещение ночных рынков. В городе есть два главных рынка: один расположен вдоль променада Тюркбука, у моря в Гелтюркбюкю, а другой – вокруг замка. Здесь вы найдете все и даже больше – магазины с сумками ручной работы и кожаной обувью, многочисленные киоски, продающие популярные браслеты на лодыжку, одежду или бисерные украшения. Особого внимания заслуживают хлопчатобумажные платья.

Базар Еликавак, один из многих открытых рынков города, работает каждый вторник и пятницу. Здесь можно купить свежие фрукты и овощи, оливки, сыры и специи местных продавцов.

Хотя Еликавак является домом для многих мировых люксовых брендов, стоит отдать должное и менее западной моде. В частности, Misela – один из ведущих брендов аксессуаров и сумок в Турции. Если вы хотите купить мебель ручной работы или посуду, посетите бутик Leleg Living, расположенный рядом с одноименным рестораном Leleg.

Когда лучше всего планировать поездку в Бодрум

Безграничные морские просторы. Источник: Image Mugé/Pixabay

Высокий сезон продолжается на протяжении всего лета, поэтому большинство отелей открыто с конца мая до конца октября. Город принимает больше всего путешественников в июле и августе, но погода остается теплой почти до середины осени, так что если пляжный отдых не является приоритетом, лучше всего планировать поездку на межсезонье. В настоящее время цены могут быть доступнее, а толпы туристов значительно меньше.

Как добраться

Планируя поездку в Бодрум, первое, о чем нужно подумать – это самый удобный способ добраться до Турции. В пункт назначения можно попасть самолетом, автобусом, автомобилем и паромом.

Ежедневно между столицей и Бодрумом выполняется до шести прямых рейсов авиакомпаниями Turkish Airlines и Pegasus. Другой вариант – автобусное сообщение, но эта система может быть сложной для иностранцев. К тому же такая поездка из Стамбула в Бодрум может длиться около десяти часов. Вы также можете арендовать автомобиль, но это довольно дорого, поэтому авиаперелет является одним из самых выгодных вариантов с точки зрения времени и денег.

Существует паром в Бодрум с греческого острова Кос. Путешествие занимает всего полчаса и стоит менее 30 долларов в одну сторону. Однако следует учитывать, что паромы курсируют только в сезон.

Места, которые следует посетить

Большинство туристов останавливаются в оживленном центре Бодрума. Здесь есть замок, множество ресторанов и кафе, а также сувенирные магазины. Обязательно прогуляйтесь по узким улочкам, позволяющим в полной мере ощутить старый город.

Марина Еликавак позволяет почувствовать более роскошную жизнь. Здесь вы найдете изысканные рестораны и люксовые магазины, пляжные клубы и яхты – эта часть города отражает всю его максималистскую красоту.

Другая часть Бодрума – рыболовный анклав Гюмюшлюк. Эта зона с приватными пляжами и ресторанами вдоль набережной демонстрирует спокойную, расслабленную атмосферу. Гюмюшлюк позволяет на короткое время почувствовать, как живут местные жители у Эгейского моря.