Чи підвищать пенсію по інвалідності в травні: про що слід знати громадянам

З 1 березня 2024 року відбулося чергове підвищення пенсій для деяких категорій осіб з інвалідністю. Ця інформація станом на 06 травня 2024 року.

Краще уточнювати актуальні дані у Пенсійному фонді України або на його офіційному сайті. Про ці зміни пишуть у виданні 24tv.ua.

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Хто отримав надбавку?

Військові пенсіонери з інвалідністю внаслідок війни: I група: +1 742,50 грн (до 15 347 грн) II група: +1 407,75 грн (до 12 396 грн) III група: +965,20 грн (до 8 500 грн) Учасники бойових дій: +562,70 грн (до 4958 грн)

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС: I група: +4 249,63 грн (до 12 437,11 грн) II група: +3 275 грн (до 9 824,98 грн) III група: +2 550 грн (до 7 598,95 грн)



Важливо:

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності для цивільних осіб не змінився з 1 січня 2024 року: I група: 2 760 грн II група: 2 520 грн (для непрацюючих) / 2 093 грн (для працюючих) III група: 2 093 грн (для непрацюючих) / 1 674 грн (для працюючих)

Пенсії для інших категорій осіб з інвалідністю (наприклад, ЧАЕС, загальне захворювання) також не індексувалися з березня.

Детальніше про пенсії по інвалідності у 2024 році:

Пенсія за віком: [видалено недійсну URL-адресу]

[видалено недійсну URL-адресу] Пенсія військовим пенсіонерам: [видалено недійсну URL-адресу]

[видалено недійсну URL-адресу] Пенсія ліквідаторам ЧАЕС: [видалено недійсну URL-адресу]

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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