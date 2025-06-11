Первые признаки того, что у россиян окончательно перестали стесняться, действительно были даже не сегодня, а в тот день, когда был поврежден фасад Музея войны в непосредственной близости от Киево-Печерской Лавры. После этого возможность попадания беспилотника или ракеты в саму Лавру или Софию стали исключительно вопросом времени.

И считать, что для Москвы действительно есть нечто сакральное в наших храмах — это не осознавать смысл ее становления как государства. Ведь разграничение Суздали, которое впоследствии станет Москвой, со всей другой Русью началось именно тогда, когда сформированное первым северянским диктатором Андреем Боголюбским войско захватило Киев и ограбило его церкви, среди которых конечно, и Софию. Перед этим Боголюбский, как известно, украл в Вышгороде икону Божией матери, превращенной в символ собственного княжества.

Ну а насчет Лавры и напоминать не нужно, с этим величественным монастырем не панькались ни в древние, ни уже в такие близкие к нам времена, когда во Вторую Мировую разрушили Успенский собор. И что больше всего их беспокоит, так что нам удалось все это восстановить, вернуть себе не только архитектурные памятники, но и их значимость для нас, и нашу субъектность, которую Москва упорно пытается. отнять и уничтожить.